Bästa tipsen just nu i stekheta Tel Aviv

Få städer surfar på en sådan hajp just nu som Tel Aviv. Här öppnar hela tiden designade hotell, tillbakalutade restauranger där morötterna odlas på densammas tak, nattöppna drop coffee-hak och spännande gallerier som ställer ut avantgardistiska konstnärer. Här är våra senaste favoriter.

Text: Kajsa Beausang

Hotell

The Brown Beach House

The Brown Beach House är ett modernt retro-chict Miami-inspirerat hotell beläget ett kvarter från stranden. Hotellet har 49 lyxiga rum och sviter, varav de flesta har egna solterrasser. Hotellet ligger vid 64 Hayarkon St. i Tel Aviv, vid hörnet av Trumpeldor och Nes Tziona gator.

HaYarkon St 64

Brown TLV – Urban Hotel

Det här är det första hotellet i regi av den israeliska hotellgruppen, Brown Hotels Group, som gjort sig kända för sina innovativa boutiquehotell. Brown TLV ligger i epicentrum av stadens nattliv, kulinariska distrikt och shoppinghjärta, vid korsningen av det charmiga Neve Tzedek-kvarteret och trendiga Rothschild Boulevard och en tio minuters promenad från stranden. Brown TLV kombinerar retrodesign, stilfull atmosfär och personlig service. Här finns 30 rum en utmärkt takterrass med solstolar och med utsikt över staden och ett schysst spa. Man får även låna cyklar gratis och har fri tillgång till ett närliggande gym.

Kalischer 25

The Dave

Ett budgetboutiquehotell där fokus ligger på att vistelsen ska vara rolig framför någonting annat. Den fem våningar höga byggnaden är inte det fagraste i mannaminne, men man har gjort något lekfullt och roligt av 1970-talsestetiken. Hotellet har 35 rum som är inredda av den Tel Aviv-designern Agnon Granot. Festen är aldrig långt borta på The Dave. Ett perfekt hotell för partyprissen.

Aaron David Gordon St 17

Carlton Tel Aviv

Nyrenoverade Carlton sätter en ny standard i lyxhotell för affärsmän, par och familjer. Hotellet ligger perfekt vid stranden och här handlar det om de små detaljerna och bekvämligheterna, trots sin stora huskropp, från sin prisbelönta frukost till dess exklusiva badprodukter. Carlton TLV, som ursprungligen byggdes i den brutalistiska arkitekturstilen av den berömda israeliska arkitekten Yaakov Rechter, genomgick nyligen total make over av sina 268 rum och sviter. Ett plus för den fina takterrassen med havsutsikt och pool på 15:e våningen. I hotellet ligger även två bra restauranger, Lumina och Blue Sky, båda i regi av den hyllade kocken Meir Adoni. Hotellet har vunnit Israels Business Hotel Award under de senaste fem åren.

Eliezer Peri St 10

Se & Göra

Gal Gaon Gallery

Innovativt galleri med inriktning på exklusiva möbler, skulpturer, fotografi och konst i det eleganta Lev HaIr-kvarteren. Gal Gaon Gallery, som öppnades av arkitekten/designern/konstnären Gal Gaon, bjuder på en sofistikerad blandning mellan design, konst och arkitektur. Utveckling och produktion av en innovativ designkonstsamling, inklusive sin egen träserie, Paper Moons, av Ohad Zfati, och exklusiva verk av de mest innovativa israeliska konstnärerna just nu.

Nahmani St 22

galgaongallery.com

Gordon Gallery

Tel Avivs ledande samtida konstgalleri har nyligen öppnat ett nytt 165 kvadratmeter stort, före detta fallfärdigt laget till ett modernt konstutrymme designat av GSArch. Galleriet ligger i stadens utkant i den del av södra Tel Aviv som just nu fullkomligt exploderar av skaparanda i det industriella område som gränsar till Jaffa.

HaPelech St 6

Äta & dricka

Coffee Bar

Låt dig inte luras av namnet – det här är mycket mer än ett fik för en god kopp kaffe. Coffee Bar är en innovativ restaurang med rätt som Fried Young Barracuda, Coriander Yogurt och Chicken Liver Pate och bakom kastrullerna står välrenommerade kocken Ohad Salomon. Lokalen är inredd i mörka toner och träslag och framåt småtimmarna i lokalen skulle man nästan kunna tro att man befinner sig i Paris på 1920-talet. När grundarna och ägarna Ruti och Mati Broudi öppnade CoffeBars i östra Tel Aviv trodde de att den industriella stadsdelen med tiden skulle få nytt liv men många nya restauranger och lokala butiker. Så har det dock inte blivit, vilket på något sätt adderar till Coffee Bars charm – restaurangen är en destination i sig själv.

Yad Harutsim St 13

coffeebar.co.il

Beit Kandinof

En ny bar och restaurang i hjärtat av Jaffa, som ligger i en gammal restaurerad ottomansk byggnad. Kreativiteten flödar inte bara i köket – här finns flera små galleriutrymmen som lokala konstnärer får husera, här arrangeras även veckovisa evenemang, workshops, måleri- och tecknarkurser och fester med lokala dj:s. Beit Kandinof är skapad av den italienska konstnären och galleristen Arianna Fornaciai, vars pappa etablerade galleriscenen med samtidskonst i Venedig.

HaTsorfim St 14

beitkandinof.com

Israel Abou

Israël Abou, eller Gregory Abou som han även kallas, är en man från Paris med god smak. Hans concep store i Tel Aviv har en enkel och maskulin estetik, med ett välkurerat urval av kläder, cyklar, högtalare, inredning och möbler, samt lokala och internationella modedesigner. Vi vågar påstå att detta är bästa av Tel Avivs modescen under ett tak.

Shar'abi Street 2

israelabou.com

