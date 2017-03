7 heta tips till London

Ska du till London i vår? Här bjuder RES bloggare Cajsa Lykke Carlson på sina bästa tips till staden – från prisvärd sushi till var du hittar en bit av Manhattan i den brittiska huvudstaden.

Av: Cajsa Lykke Carlson

Shopping

The Duke Street Emporium

– En bit av Manhattan

The Duke Street Emporium är en nyöppnad konceptbutik som kombinerar brittiska märket Jigsaw och dess systerbutik, The Shop at Bluebird, under samma tak. Butiken, som ligger i det lyxiga Mayfair-området, är snygg och har en riktigt skön New York-känsla med bra service. Här hittar man garanterat något fint att köpa till sig själv – eller att ge bort som present. I byggnaden ligger också fiket Fernandez and Wells, som serverar mackor, kakor och kaffe.

55 Duke Street, Mayfair

dukestreetemporium.com

Se & göra

Novelty Automation

– Nutida arkadspel

Helknasiga Novelty Automation är ett jättebra ställe att gå till om man har nyfikna barn, eller själv har barnasinnet kvar. Man köper polletter – fem stycken för cirka 50 kronor – till de olika spelen, det ena knäppare än det andra. Vad sägs om ett spel där du ska flytta kärnkraftsbränsle med en robotarm eller ett där du och en kompis trampar på cyklar för att kunna spela pingis på en datorskärm? Vissa maskiner, som den som simulerar en solförmörkelse, är snarare en upplevelse än ett spel, men alla är underfundiga och lustiga och det är kul att se nya varianter av klassiska arkadspel.

1A Princeton Street, Holborn

novelty-automation.com

Gallery of Everything

– Okänd konst i frisörsalongen

Marylebone är ett av de vackraste områdena i centrala London och här finns många roliga ställen att upptäcka. Det senaste tillskottet till stadsdelen är Gallery of Everything, ett lite annorlunda konstgalleri i en gammaldags frisörsalong där en av frisörstolarna till och med finns kvar. Här visas verk av självlärda konstnärer för vilka skapandet har varit mer av en hobby. Det är ofta väldigt fascinerande verk som ställs ut och galleriets mål är att göra allmänheten uppmärksamma på en ”parallell modern konsthistoria”. Ny utställning var tredje månad, öppet tisdag till söndag.

4 Chiltern Street, Marylebone

gallevery.com

Boende

The Zetter Townhouse

– Excentrisk hemmakänsla

Att bo på ett av The Zetter Townhouse i Marylebone är som att hälsa på hos en rik släkting med excentrisk, fantastisk smak. Hotellet var tidigare artonhundratalspoeten Edward Lears hem och inredningen har en litterär, konstnärlig atmosfär. Väggarna i badrummen är dekorerade med gamla kartor eller tidningsomslag och i sovrummen är det brittisk design som gäller, med gardiner från Gainsborough och filtar från Witney Horse. De gömda bluetooth-högtalarna och Robertsradion i badrummet är en trevlig, nutida bekvämlighet och man sover gott i de moderna sängarna. Hotellet har även en trivsam bar, Seymour’s Parlour, fylld med antikviteter där man serverar välkomponerade cocktails. Det finns ingen restaurang på The Zetter Townhouse, men den trevliga personalen rekommenderar gärna bra krogar i närheten. Dubbelrum från cirka 2 600 kronor per natt.

28-30 Seymour Street, Marylebone

thezettertownhouse.com/marylebone

Mat & dryck

My Neighbours the Dumplings

– Ny, omtalad asiat

Den lilla dumplingrestaurangen med det roliga namnet i östra London har snabbt fått rykte om sig att vara ett av de bästa tillskotten på stans restaurangscen. De lätta, ångkokta grönsaksdumplingar såväl som deras krispiga, friterade räkwontons är riktiga fullträffar. Missa inte heller deras sallader som är fräscha och passar perfekt som tillbehör. Ett givet ställe att besöka för den som gillar asiatisk mat. My Neighbours the Dumplings brukar dessutom vara ett bra ställe för att spana på folk.

165 Lower Clapton Road, Hackney

myneighboursthedumplings.com

Atari-Ya

– Prisvärd sushi i centrum

Vad gäller inredning är Atari-Ya en mycket, mycket anspråkslös sushirestaurang, med sina enkla kafébord, stålstolar och sparsamma dekorationer på väggarna. Men så är det heller inte omgivningen som gör att folk flockas till Atari-Ya, utan den urgoda, prisvärda sushin gjord på den allra finaste fisken. Prova deras utsökta donburi – skålar med ris, grönsaker, fisk, kimchi och kaviar – om du är riktigt hungrig; en perfekt japansk smakupplevelse mitt i London.

20 James Street, London, Marylebone

sushibaratariya.co.uk

The Montpelier

– Öl, mat och bio i Peckham

Södra London blir allt mer populärt och Peckham är en av de roligaste delarna. Här flockas konststudenter, hipsters och unga familjer, och numera ligger det många roliga restauranger och pubar i området. The Montpelier är en stor pub på en lummig gata där lokalborna gärna dricker. Maten är god, puben har ett bra ölutbud och dessutom finns en egen biosalong som visar independentfilm för cirka 45 kronor.

43 Choumert Road, Peckham

themontpelier.net



