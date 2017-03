Smaka på Miamis kvarter

Miamis gravitationscenter har på senare år allt mer förflyttat sig ifrån de palmkantade stränderna på Miami Beach till stadsdelarna på fastlandet där multietnisk kultur, modern design och ett innovativt restauranglandskap står på agendan. Little Havana, Wynwood, Sunset Harbour och Design District är kvarteren som lyfter Miami till kosmopolitiska nivåer.

Text: Malin Helfvelin

Foto: Linda Romppala

Få städer har genomgått en så stor förändring som Miami det senaste århundradet. Staden skapades bokstavligen ur ett träsk i början av förra seklet när miljonärskan Julia Tuttle köpte mark på Miamiflodens norra sida och övertygade järnvägen att dra sin räls ända dit.

På 1980- och 1990-talet rådde hög arbetslöshet. Liberala vapenlagar och närheten till Sydamerikas kokainlabb skapade stora problem som Miami kämpade länge med. Man kan väl säga att därifrån har det mest gått uppför. I dag är staden är en vibrerande, eklektisk metropol vars många olika nationaliteter har satt sin tydliga prägel på pulsen.

– Det byggs fortfarande mycket, men de har saktat ner nu, berättar Suzie Sponder på Visit Miami. Hon jämför Miami med en bångstyrig men älskad tonåring som fortfarande tar stora utvecklingssprång.

– På 15 år har Miami gått från att vara en liten stad som ansetts som osäker och farlig, till en internationell storstad.

Öster om Miamis citykärna ligger barriärön Miami Beach som skiljer Biscayne Bay från Atlanten. Det är framför allt dess gyllene stränder som lockat turister i hundratusental genom åren. Floridas mest glamorösa kvarter South Beach på södra delen av ön är också den amerikanska art déco-arkitekturens vagga. Här finns mängder byggnader med stilens typiska kännetecken; geometriska former, skarpa linjer blandat med böljande kurvor och långsmala typsnitt. Lejonparten av byggnaderna är obefläckat vita som lyxhotellet Delano som reser sig högt över 17:e gatan, men det är de pastellfärgade byggnaderna med neonskyltar bakom vajande palmer på Ocean Drive som skapat en helt egen klassificering – Tropical déco.

Lika ikonisk som art déco-husen är Ocean Drives inofficiella bilparad som pågår varje dag. Till hög musik rullar upphottade bilar i starka kulörer sakta förbi uteserveringarna, för att se och synas. En annan uppvisning som pågår på Ocean Drive är kropparnas parad. Det är helt enkelt väldigt mycket hud på den här gatan. Inga former är dolda, alla går med stolthet och visar mer än gärna upp vad man har, i minimala plagg. Vi slår oss ner på The News Café, ett perfekt ställe för att ta en kaffe, läsa tidningen och spana in både bilar och folk.

Många besökare väljer bort Ocean Drive som delvis fått ett allt mer vulgärt krogutbud och högljutt klientel de senaste åren. Men inte Ken Fergus och hans vänner som är på semester från Washington DC. De reser till Miami flera gånger om året för att festa och hymlar inte att de uppskattar den lättklädda publiken här.

– Vi hänger alltid på Ocean Drive, skrattar han. Det är som att vara med i en film när man ser alla människor i galna utstyrslar som passerar här.

Sol och bad är onekligen en av de främsta turistattraktionerna i Miami som hyser en av de mest fotograferade stränderna i hela världen, South Beach. Marissa från Mississippi gör sitt bästa för att dra fler strån till den stacken, tillsammans med sina vänner poserar hon i vattenbrynet för sina instagramföljare med det azurblå havet som fond.

– Det brukar ofta vara modefotograferingar här på stranden, har man tur kan man få syn på kändisar också, säger hon glatt och förevigar oss på bild till sitt instagramkonto.

Ju längre norrut man kommer på Miami Beach, desto glesare blir det mellan solstolarna. På stranden i höjd med 47:e gatan är vi nästan ensamma. Den här delen av Miami Beach går i folkmun under namnet Millionaires Row, med en blinkning till de många lyxiga villor och hotell som byggts. Ett av praktexemplaren är det 21 våningar höga Eden Roc Hotel, ett arkitektoniskt mästerverk designat Morris Lapidus från 1956. Den storslagna lobbyn utgör en dramatisk scen med sin runda bar i mitten omringad av marmor, mässing och modern fotokonst. Här sitter glamouren i väggarna från den tid då Hollywoodstjärnor som Elizabeth Taylor och Humphrey Bogart frekventerade hotellet. Men Eden Roc har inte fastnat i det förflutna. Omfattande renoveringar har utgått från hotellets omåttligt populära flaggskeppsrestaurang Nobu och under hösten lanseras en ny hotelldel där rummen är inspirerade av japanska strandvillor.

De senaste åren har strandlivet fått allvarlig konkurrens om turisternas gunst från Miamis snabbt föränderliga stadsdelar som Wynwood, Design District och Little Havana. Just den kubanska kulturen genomsyrar hela Miami, i själva verket härstammar över en tredjedel av stadens befolkning från den karibiska ön. Runt Miami Beach finns flera kubanska restauranger, men är man ute efter så äkta vara som möjligt på den här sidan Floridasundet så beger man sig till Calle Ocho i stadsdelen Little Havana. Här anordnas en populär gatufest varje månad, då svämmar huvudgatan Calle Ocho över av kubanska rytmer och dofter.

En riktig institution i Little Havana är The Ball and Chain som öppnade redan 1935. Klubben blev snabbt ett ställe där svarta och latinamerikanska artister fick uppträda, som Count Basie och Chet Baker. Vi kliver in för varsin läskande mojito vid den stora bardisken. Ett jazzband smeker fram ljuva toner från en svunnen värld, medan en äldre man i röda slacks svävar runt på golvet med ett par maracas.

Stadsdelen Wynwoods utveckling de senaste åren är ytterligare ett bevis på att Miamis gravitationscenter håller på att förflytta sig från stränderna till de spännande kvarteren på fastlandet. I kvarteren norr om Downtown växer nya butiker, restauranger och gallerier som svampar ur jorden. Ett visuellt slående inslag i Wynwoods gatubild är de många graffitimålningarna.

Brian the Wheelbarrow är grafisk formgivare, graffitikonstnär och grundare av den enda artistdrivna guideföretaget i Wynwood. Han menar att det som hänt i Wynwood de senaste åren är magiskt.

– Från att ha varit en plats där man knappt vågade kliva ur bilen ens dagtid, så har det blivit ett levande, multikulturellt kvarter dit mängder av turister kommer varje dag.

Brian tar oss med på en tur bland områdets graffittitäckta väggar. Han berättar att vändningen kom 2008 då entreprenören Tony Goldman bestämde sig för att höja områdets attraktionskraft genom att upplåta väggarna på sina lagerlokaler och industrier till gatukonstnärer. Och det har gått över förväntan, Wynwoods tropiska hipsterimage lockar varje dag tusentals turister och besökare. Det finns idag flera hundra konstverk i området av både internationellt erkända och helt färska upphovsmän. De flesta verk överlever sällan längre än ett halvår innan någon målar över dem.

– Du kan inte ha graffitti utan vandalism, säger Brian och menar att han gillar osäkerheten i att inte veta vad som kommer att hända med väggarna härnäst, och vad som är lagligt eller olagligt målat. Men i nästa sekund ondgör han sig över signaturen JIW som de senaste veckorna täckt varenda trottoarer i Wynwood med små Banksyinspirerade silhuetter.

– Han är en sån jobbig copycat!

På juicebaren Jugofresh köper vi varsin läskande energikick innan vi går vidare till Wynwood Yards gräsmatta där flera mattruckar placerats ut mellan de ekologiska grönsaksodlingarna. I mitten finns en bar, och runtom står långbord och bänkar där man kan slå sig ner med sin mat. Wynwood yards har blivit något av en plantskola för kockar, här kan de testa nya koncept i liten skala för en eventuell vidareutveckling. Vi provar bland annat Kuenko’s, ett japansk-spanskt fusionkoncept som spirat ur michelinrestaurangen Kabuki i Madrid och som serverar risskålar toppade med ål, och avslutar med varsin hyvlad glass från Mr Bing.

Närapå hopsmält med kvarteren i Wynwood är Miami Design District. Området spås en lysande framtid och är numera hem åt både unga, oberoende designers så väl som etablerade dito som Gucci, Tiffanys och Givenchy. Det ser fortfarande ut lite som en byggplats bland butiker och utomhuskonst. Mitt bland trafikkoner och tegelstenshögar står Marc Quinns bronsstaty av Kate Moss som gör en bakåtkullerbytta med skrevet först. Här har också många restauranger slagit ner sina bopålar. En av de första var Michael’s Genuine, kändiskocken Michael Schwartzs amerikanska bistro som har blivit en populär kvarterskrog med sitt anslag av fräscha, rena smaker.

Miami har de senaste åren blivit ett nav för unga kockar som inte räds att prova nya kombinationer och bryta gamla mönster, och man har en stark foodierörelse på frammarsch.

I nyetablerade området Sunset Harbour på South Beachs västra sida ligger flera spännande restauranger, som den asieninspirerade gastropuben Pubbelly. Vi testar en makirulle med wagyubiff och tryffelpocherat ägg, och toppar det med en baconinfuserad munk med körsbärsfrosting och guldflagor. Pubbelly är i gott sällskap i Sunset Harbour av industrichicka thaikrogen NaiYaRa och exklusiva designhotellet The Standard som har ett nyöppnat spa i hamamstil.

Ingen världsstad är fullkomlig utan sina hemliga ställen vars ryktbarhet sprids vidare enbart genom mun- till munmetoden. Av en piffig flygvärdinna vi möter på the Standard får vi tipset att besöka Bodega Taqueria y Tequila, som sägs hysa en hemlig dörr till en speakeasybar. Inspirationen kommer från illegala barer under förbudstiden som försvann när alkoholutskänkningen legaliserades 1933. De senaste åren har konceptet återigen dykt upp i många storstäder.

Sagt och gjort, innan kvällen är slut beger vi oss till snabbmatsrestaurangen Bodega på Miami Beachs 16:e gata. Fasaden är nedklottrad med graffitti och innanför dörrarna köar gäster framför metalldisken för bodegans välrenommerade tacos och enchiladas. Bredvid beställningsluckan finns en stor kyldörr i metall och en diskret skylt med texten ”Fresh meat”. Friskt vågat, tänker vi och trycker ned handtaget till kylrummet och slinker in. Som ett modernt Narnia öppnar sig en flott lounge i två våningar med tegelväggar, softat ljus och en enorm bar där folk minglar, dansar eller bara chillar i sammetsschäslongerna. Vill man vara ännu hemligare tar man sig till the Foxhole, en av Miamis mest populära lönnbarer. Foxhole är känd för starka drinkar, svag belysning och övervåningens glasmontrar som är fulla med handeldvapen som ett monument över Miamis betydligt farligare dagar.

Sinnebilden av Miami har sedan 50-talet varit sol, bad, pastellfärgade hotell och ingen som helt brist på neonskyltar eller vajande palmer. Inget fel på det, men det är kombinationen av en multikulturell befolkning, kvarter med lokal charm och ett innovativt restaurangklimat som tillsammans med de palmkantade sandstränderna kommer få Miami att fortsätta toppa listorna över populära besöksmål även i framtiden.

Guide Miami

Resa hit: Många flygbolag har börjat trafikera Miami de senaste åren, även om flera kräver mellanlandning i Europa. Finnair flyger numera via Helsingfors till Miami International Airport en mil från city, med tre avgångar i veckan. SAS har flyg från Stockholm direkt till Miami, liksom Norwegian, som landar på Fort Lauderdale några mil norr om staden. Det går att ta sig från flygplatsen med buss, taxi, hyrbil eller Supershuttle direkt till Miami Beach. En taxi dit kostar kring 30 dollar.

Invånare: 670 000.

Delstat: Florida, även kallad Solskensstaten.

Tidsskillnad: -6 timmar.

Valuta: USD, amerikanska dollar.

Klimat: Subtropiskt med heta somrar och regniga vintrar. Som varmast i juni till augusti då temperaturen kan gå upp mot 35 grader. Det idealiska vädret för aktiviteter sträcker sig från mars till början av maj och mitten av oktober till slutet av november.

Boende

The Standard

Vid Sunset Harbour på Miami Beach ligger lyxiga The Standard. Från terrassen ser man solnedgången och skyskraporna i Miami Downtown. Standard hyser en av Miamis skönaste spa-anläggningar, en våt dröm i hamamstil som många lokalbor också besöker. Dubbelrum från cirka 2 300 kronor per natt.

40 Island Avenue, Miami Beach

standardhotels.com/miami/properties/miami-beach

Eden Roc

Eden Roc Miami Beach bygger på höjden med 22 art déco-inspirerade våningar. Hotellet, som ligger på mellersta Miami Beach, har en egen strand, fyra pooler och en japansk Noburestaurang. I november öppnar här också svenska Helena Hendersons restaurangkoncept Malibu Farm, som serverar lokal, organisk mat på en av Miami Beachs få uteserveringar som vetter mot havet. Dubbelrum från cirka 2 100 kronor per natt.

4525 Collins Avenue, Miami Beach

nobuedenroc.com

The Vagabond Motel

50-talsestetik på charmigt motell i Miami Modern, nära Design District och Wynwoods graffittiväggar. De fräscha rummen inredda med art déco-memorabilia omringar poolområdet och utomhusbaren där man varje lördag håller ett välbesökt poolparty. Dubbelrum inklusive enkel frukost från cirka 1 200 kronor per natt.

7301 Biscayne Boulevard, Miami Modern

thevagabondhotel.com

Äta & Dricka

Pubbelly

Sunset Harbour på South Beachs västra sida har växt fram som ett nytt hippt område med spännande restauranger. Här ligger Asieninspirerade gastropuben Pubbelly som serverar sushi i ny tappning, innovativ brunch och har en omfattande bardisk med efterrätter och godsaker.

1418 20th Street, Miami Beach

pubbellyboys.com/miami/pubbelly

Bodega Taqueria y Tequila

Vid den lite sjabbiga tacokiosken sträcker sig kön lång för Miamis bästa tacos och enchiladas hela kvällen, och bakom dörren till kylrummet finns en hemlig lounge där partyfolket festar till sent på natten.

1220 16th Street, Miami Beach

bodegasouthbeach.com

The Wynwood Yard

På gräsmattan mellan de ekologiska grönsaksodlingarna står flera mattruckar utplacerade i graffittitäta stadsdelen Wynwood. Här kan man prova spännande nyheter, Wynwood yards campingplats fungerar som en plantskola för kockar och restauranger, där de kan testa nya koncept i liten skala. Mycket asiatiskt, peruanskt och fusion.

56 North West 29th Street, Wynwood

thewynwoodyard.com

The News Café

Caféet på Ocean Drive i Miami Beach är ett av få ställen med lite lugnare atmosfär, med sina 30 år på nacken. Här kan man sitta och studera gatans ofta excentriskt klädda folkmyller på behörigt avstånd. Menyn innehåller klassiska brunchrätter som eggs Benedict och french toast, man serverar även cocktails och tilltugg.

800 Ocean Drive, Miami Beach

newscafe.com

Klima

På Barcelonainspirerade Klima är man mäkta stolt över sin Josperugn, och det med rätta. Ur den spanska träkolsugnens heta inre kommer till exempel en misomarinerad torsk som serveras helt utan såser eller tillbehör, istället är det torskens mjälla kött och kolsvarta, sötsalta, sega skinn som är rättens clou. Klima är ombonat hemtrevlig och samtidigt elegant, lite som att vara hemma hos sin stilsäkra ungkarlskompis.

210 23rd Street, Miami Beach

klimamiami.com

Ball and Chain

The Ball and Chain öppnade redan 1935 i Miami. Epicentrum är den runda baren i mitten där man gör vad som kanske är stans bästa mojitos. Takfläktar, trästolar och den öppna pation på baksidan skapar en fläkt från en svunnen tid. Livemusik varje dag och ett traditionellt kubanskt kök gör Ball & Chain till ett måste-stopp när man besöker Little Havanna.

1513 South West 8th Street, Little Havana

ballandchainmiami.com