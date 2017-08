Hotelltipset: Hippt och grönt i New York

Ska man sticka ut i New York så får man ta i rejält. Nya Hotel Brooklyn Bridge gör ett bra försök och har också rönt en hel del uppmärksamhet.

Inte bara för sin hobo-chica inredning eller att/för sitt hippa läge precis vid foten av bron med Manhattans skyline som fönstertavla, utan främst för sitt gröna anslag. Hela bygget av hotellet har gått i hållbarhetens tecken. Mer än hälften av byggmaterialet sägs vara återvunnet. Hotellet drivs till hundra procent av vindkraft och regnvatten återvinns för att vattna trädgården. Dessutom skänks en del av all försäljning av room service och minibaren till ett hungerprojekt. Ett hotell för goda samveten.

1hotels.com

