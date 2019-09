5 nya heta hotell- och spatrender

Spatrender kommer och går. Förra året var det populärt med veganprodukter och kryoterapi, när man kyler ner kroppen till extremt låga temperaturer i en kontrollerad miljö under några minuter. I år har det varit allt i från getyoga till behandlingar med cannabisolja. Här är det senaste inom spa- och hotellvärlden.

Text: Elin Fellman

Ljudterapi på Vakkaru resort

Den avskiljda resorten Vakkaru på Maldiverna erbjuder nu en typ av ljudterapi för sina gäster. Antingen bokar man en privat kurs eller en gruppsession där syftet är att förbättra sitt psykiska välmående med hjälp av avslappnande tibetansk musik som skapas av speciella skålar. Dessa skålar används också vanligen under meditation. Ett dubbelrum på resorten kostar från cirka 6000 kronor.

Fixa smilet på Longevity Health & Wellness Hotel

På Longevity Health & Wellness Hotel på Portugals sydkust kommer du att från och med första oktober kunna genomföra flera tandbehandlingar och förebyggande behandlingar. På det femstjärniga hotellet vill man att tandvård ska vara en del i människors välmående och man kommer också att erbjuda råd om hur man tar hand om sina tänder med hjälp av kost och näring. Ett dubbelrum här kostar från cirka 1100 kronor.

100 procent organiskt på The Lanesborough Club & Spa

Hudvårdsmärket Tata Harper – som endast har 100 procent naturliga och organiska ingredienser i sina produkter – tar över The Lanesborough Club & Spa i London. Från och med oktober kommer hotellgäster och klubbmedlemar kunna välja och vraka mellan diverse produkter och behandlingar. Ett dubbelrum på systerkedjan The Lanesborough hotel kostar från cirka 8000 kronor per natt och behandlingarna kostar från cirka 1500 kronor.

"Indiansommar" i Cornwall

The Headland spa and hotel erbjuder nu ett nytt välmåendepacket med start i höst. "Indiansommar" har blivit synonymt med brittsommar och syftar på varmt och sommarlikt väder under hösten. Med hotellets sydliga läge i Cornwall hoppas hotellet kunna förlänga sommaren och erbjuda gäster en tvådagars spaupplevelse med behandlingar, massage och ansiktsbehandlingar. Ett dubbelrum kostar från cirka 1600 kronor per natt.

Minska ansiktsporerna på Jamaica Inn

Jamaica Inn hoppar på CBD-tåget och erbjuder nu behandlingarna "CannaGlow" och "Hampa kroppskrubb". CBD är ett ämne som utvinns ur cannabisblomman som sägs ha läkande egenskaper mot bland annat kronisk smärta och akne. Behandlingarna som erbjuds på Jamaica Inn sägs exfoliera huden och på så sätt minska porer, celluiter och fläckar. Ett dubbelrum här kostar från cirka 1200 kronor per natt.