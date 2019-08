RES har checkat in i sviten "So Extra So Chic"

RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Den här veckan har hon checkat in i hotellsviten ”So Extra So Chic”.

Jag har ett par favorithotell i London, det ska erkännas. Men nu även en favoritsvit – helt nya So Extra So Chic som ligger på fjärde våningen i smakfulla The Curtain mitt i Shoredtich. Enligt utsago är det världens första tudelade hotellsvit. Överdåd möter sofistikation om man så vill, tack vare att Hotels.com pusslat ihop amerikanske stylisten Johnny Wujek och australiska fashionistan Kaitlyn Ham vilka delat rummet på mitten och skapat en maximalistisk respektive minimalistisk hörna.

Det första blicken landar på efter att dörren svängt upp är Wujeks bidrag, So Extra. Det är läckert omåttlig med massor av djärva färger på mattan och de många kuddarna och textilerna. Ypperlighetshyllningen är full av iögonfallande inredningsdetaljer så som belysning formad likt apor och palmer. Det är tropiskt snyggt så det förslår, på det där sättet som får en att säga ”wow!” högt för sig själv och därefter går på miniupptäcktsfärd för att på nära håll kika på alla olika mönster och prylar. Och förstås minibaren, som visar sig vara både välfylld och självlysande! Raka motsatsen, förstås, mot Hams inredningsinsats, So Chic.

Hennes avdelning är i stället naket elegant och monokromatisk. Här står en ensam vit läderstol under en enorm svart lampa, ett rakryggat träskrivbord och sparsam dekor à la enfärgade vaser och inramade grafiska figurer. Även om det är Johnny Wujeks design som faller just den här hotellgästen på läppen, känns konceptet coolt och fräscht. Kontrasten mellan det super-maximalistiska och ultra-minimalistiska är precis vad som får sviten att poppa. Att gränsen mellan de tu bokstavligen går rakt genom sängen sätter särskilt rolig knorr på övernattningen; undertecknad somnar under det vita So Chic-täcket, men vaknar mitt bland So Extras lila och turkosa färgklickar. So Extra So Chic har utvecklats av Hotels.com i samarbete med The Curtain. Sviten går därför endast att boka via Hotels.com – och det endast fram till slutet av september. Därefter tar det säregna designkalaset slut och sviten återgår till sin vanliga skrud.

hotels.com/page/soextra

45 Curtain Rd, Shoreditch EC2A 3PT