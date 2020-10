Glampingyra – vi ger dig hela listan över lyxcamping i Sverige

Den här guiden är för dig som inte vill övernatta mellan fyra väggar på ett hotell är detta alternativet för dig. Glamping är camping i lyxförpackning, bo med stil i naturen men slipp omaket med att sätta upp ditt eget läger. Lyxtälta komfortabelt samtidigt som du har tillgång till de flesta bekvämligheterna.

Glamping i Blekinge



Tredenborgs camping

Campingen erbjuder tio stora canvastält på 30 kvadratmeter med plats för fyra vuxna. Tälten är uppvärmda med element och utrustade med myggnät. I tälten ingår bäddad dubbelsäng, duntäcken och kuddar med möjlighet till två extrasängar samt handdukar, morgonrockar och morgontofflor. De är inredda med plädar, bord, lampor, stolar, matta, litet kylskåp, lyktor, ljusslingor och utebord. Från tälten har du havsutsikt.

Tredenborgs camping, Sölvesborg

Pris: från 650 kronor per natt

tredenborg.com

Ett hideaway för vuxna



Sund Nergården

På Sund Nergården utanför Stockholm finns två glampingtält, nedre och övre. Här bor du i ett tält mitt i naturen inrett med en 160 centimeter dubbelsäng, mattor, lampor, sittmöbel, eluttag, fläkt samt ett element. Till tältet finns en privat terrass med sjödusch och fantastisk utsikt över sjön Sillen. I huvudbyggnaden 50 meter från tältet finns badrum med dusch och toalett. Frukost ingår i priset och serveras i bistron.

Sund Nergården, Vagnhärad

sundnergarden.se

Ultralyxiga tält



Kneippbyn Resort

I de superläckra 30 kvadratmeter stora tälten finns allt du kan tänkas behöva. I tälten finns kök med spishäll och mikrovågsugn samt kyl med frysfack. De är inredda med möblerad matplats, soffa, TV och har två sovalkover. En med en dubbelsäng på 140 centimeter samt en våningssäng på 70 centimeter. Dessutom finns det dusch, toalett och luftkonditionering. Till tältet finns en tio kvadratmeter stor veranda med trädgårdsmöbler.

Kneippbyn Resort, Visby

kneippbyn.se

Ett läge precis vid vattnet

Svartsö Logi

I Stockholms skärgård finns denna fantastiska glamping med tre tält på 19 kvadratmeter vid strandkanten. Här får du en unik naturupplevelse på Svartsö. Tälten är inredda med mattor, lampor samt en dubbelsäng på 160 centimeter med duntäcken- och kuddar. Det finns el i tälten och även ett element. Varje tält har en egen terrass med utemöbler och utsikt över vattnet. Det ingår även helpension, en 4-rätters middag som avnjuts på Svartsö Krog och frukostkorg som serveras direkt vid tältet.

Upplev västkusten på en ö



Camp Ven

På ön Ven utanför Landskrona finner du Camp Ven. Från tälten är det havsutsikt med naturen runt omkring och inuti finns hotellbäddade sängar samt morgonrock och tofflor. Dusch, toalett samt kök finns i en byggnad ett stenkast från tälten. Ta del av alla sevärdheter på ön och bada på de härliga stränderna eller besök golfbanan precis intill campingen.

Rogivande havsnära läge



Fejan Outdoor

På ön Fejan i Stockholms skärgård ligger Canvas Hotel med fantastiska tält. Ljuvlig havsutsikt med naturen nära inpå med bara några meter från ett dopp. I tältet för två personer finns en dubbelsäng med möjlighet att lägga till en madrass, och i familjetältet finns en dubbelsäng och två enkelsängar. Sängkläder och handdukar ingår. Inredda med oljelampor och liten vedeldad spis. Kylskåp finns i kajakladan och utedass utanför. Välj till middag som ni själva tillagar på utomhusstekhäll och en frukostkorg till tältet på morgonen.

Pris tält för två personer, middag och frukost inkluderat – 3 490 kronor per natt,

Självhushåll – 2 890 kronor per natt

Pris familjetält för fyra personer, middag och frukost inkluderat – 4 290 kronor per natt, Självhushåll – 3 290 kronor per natt

fejanoutdoor.se

Bo på en klippa eller i skogen



Anfasteröd Gårdsvik

På semesteranläggningen Anfasteröd Gårdsvik i härliga Ljungskile kan du glampa väldigt exklusivt – här finns nämligen bara två tält. Dessa har värme, kök, sängar, badrum med toalett och dusch samt altan med utemöbler. Välj tältet som står på en klippa med havsutsikt eller tältet i den grönskande bokskogen. Här bor du bekvämt och får frukosten serverad i deras kafé vid havet.

Hitta hit

Lyxigt i skärgården

Island Lodge

I Stockholms skärgård finns Island Lodge. Boendet är omskrivet internationellt och har även hamnat på listor över de bästa hotellen i världen. Tälten är 18 kvadratmeter och erbjuder skandinavisk design med naturen och vattnet nära inpå. De har två bäddar samt vedeldad spis. Nära tälten finns tillgång till dusch och handfat, öppen eldstad, badtunna, en flytande bastu samt privat strand.

Övernatta i luften



Visby Strandby

I Visby Strandby kan du glampa både i luften och på marken. Bo i ett tält som hänger i ett träd eller ett som står på marken. I marktältet finns en dubbelsäng samt två extrabäddar för barn. Tältet har el, kyl, vattenkokare, kaffebryggare samt täcken och kuddar. Duschar, toalett och kök finns i servicehusen. I det hängande tältet som är 180 centimeter i diameter finns en madrass, men resten behöver du ta med dig själv. Båda tälten har havsutsikt.

Mysigt tipitält



Hölick Havsresort

De 33 kvadratmeter stora tipitälten med åtta meter i takhöjd och egen terrass är inredda med exklusiva möbler och är dessutom utrustade med eluttag. Med dubbelsäng, fåtöljer, mattor och belysning finns allt du behöver för en bekväm vistelse. Möjlighet för två extrasängar finns och sänglinne ingår. Servicehus, toalett, duschar och spa ligger endast ett stenkast ifrån. Under högsäsong är en frukostbuffé inkluderad som serveras på restaurang Verandan med utsikt över havet.

Hudiksvall

Övernatta i samiska tält



Sápmi Nature Camp

Utanför Gällivare i Lappland ligger Sápmi Nature Camp. I orörd natur kan du glampa i någon av de fem traditionella samiska tälten som också är en utmärkt plats för att uppleva norrskenet. Det är en hållbar och personlig camping som fokuserar på att dela med sig av den samiska livsstilen till sina gäster. Varje tält har både en vedspis och en dieselvärmare. Eftersom el inte existerar kommer ljuset från elden, värmeljus och LED-lampor. I tälten finns det antingen en dubbelsäng eller två enkelsängar samt sovsäck för extra värme. I det uppvärmda uthuset finns en förbränningstoalett.

Sápmi Nature Camp, Gällivare

Glampa i Bohuslän



Seläter camping

I tälten finns två enkelsängar och två uppblåsbara madrasser med täcken och kuddar. De är inredda med en byrå, minikylskåp, köksporslin, klädställning och mindre förvaring. Utanför finns en liten altan med utemöbler. I det intilliggande servicehuset finns dusch och toalett samt kök. Seläter camping ligger i ett havsnära läge omgiven av vacker natur med närhet till Strömstad centrum.

Strömstad

Pris: 690 kronor per natt

Glamping i gårdsmiljö



Hemma på Hult

På denna gård i Jönköpings län råder lugnet. Här finns en gårdsbutik samt kafé och övernattningsmöjlighet har funnits sedan 1700-talet. I deras glampingtält finns en säng med täcken och kuddar. Vid ankomst står en fikakorg och väntar och middag kan beställas till tältet. På morgonen kommer sedan en frukostkorg vid önskad tid.

Hemma på Hult, Adelöv

Pris: fika och frukost inkluderat – 1 300 kronor per natt

Pris: fika, frukost och gourmetmiddag inkluderat – 1 650 kronor per natt

hemmapahult.se

Grand Circus Hotel

Valle Westesson har startat detta helt unika hotell. Eller är det en glamping. Eller kanske en kringresande cirkus med husvagnar. Valle Westesson är en mångsysslare mest känd för böckerna 100 balla ställen i Malmö och Stockholm. Vill du har ett boende som du aldrig kommer att glömma så är detta perfekt. Längtar du efter största möjliga komfort och perfekt bäddade sängar tycker vi att du ska välja ett Scandic-hotell. Även platsen är helt unik, de gamla lokstallarna på Kirseberg. På helgerna ges det konserter i ett cirkustält.

Nyrups Naturhotell

Nyrups Naturhotell är ett helt unikt boende mitt i bokskogen mitt i Skåne nära Höör. De sex tälten är långt från alla former av bekvämligheter såsom el, rinnande vatten eller wifi. Men tänk, det går utmärkt att leva utan detta i ett dygn eller två.

På Nyrups Naturhotell bor du i mongoliska jurtor, alltså ylletält som de en gång såg ut på stäppen miljontals mil bort. Men du sover i en schyst säng och har ett trägolv att stå på när du vaknar. Du lagar din egen mat (skånska råvaror förstås) över öppen eld, gärna tillsammans med din grannar.

Det låter lite krystat, men det blir fantastiska middagssamtal om livet och var ni alla kommer från under middagen. Det funkar fint att vara här med barn, men lika bra utan. Tjugo minuters promenad bort finns en sjö som är underbar att bada i, men leta inte efter en brygga för det finns ingen.

Verksamheten drivs av Cecilia Timner och Camilla Jönsson. De gör det med en ära sedan sju år. Personalen tar hand om dig när du kommer och när du checkar ut, men lämnar dig ensam i skogen när du ska sova. Och ja, här finns allt från möss till älgar och ugglor utanför tältduken, men det är inte det minsta läskigt utan bara rofyllt på sätt som bara en skog kan vara. Detta är glamping i den högsta divisionen.

