1 av 50 resenärer hittar sitt livs kärlek på flyget

Låttexten "Love is in the air" kan visa sig vara mer sann än vad vi hade kunnat tro. 1 av 50 resenärer hittar nämligen sitt livs kärlek på flyget, visar en undersökning som sajten Travel + Leisure har gjort.

Text: Elin Fellman

5000 resenärer från 141 olika länder deltog i undersökningen som visade att 1 av 50 hittar kärleken uppe på 10 000 meters höjd. Men det var inte bara kärlek som de tillfrågade hittade uppe i luften. 14 procent uppgav att de fått långvariga vänskapsrelationer och 16 procent uppgav att de hittat affärskontakter mellan flygplansstolarna.

Hela 51 procent uppgav också att de haft en konversation med en främling på ett flyg.

Om du nu känner att du skulle vilja träffa nya vänner, affärskontakter eller kärleken på din nästa resa finns det flera appar att ladda ner. Bland annat btrfly som finns på över 380 flygplatser runt om i världen. Där skriver du in ditt flygnummer och presenteras för andra människor på flygplatsen som gjort detsamma.