De byter vardagslivet hemma mot ett på resande fot

Att resa jorden runt drömmer många om. Men inte alla tar steget och faktiskt gör det. Fredrik Eriksson och Sofia Bertilsson har precis gett sig iväg. Här berättar de om hur drömresan blev till verklighet.

Berätta om er resa?

Vi har gjort tio resor ihop under de sju åren vi har varit tillsammans. Men nu ger vi oss iväg på en jorden runt-resa som ska ta oss till alla världsdelar förrutom Antarktis. Vad som är underbart är att vi inte har några som helst måsten under den här tiden. Vi kan ta dagarna precis som de kommer. Spontanitet och frihet blir våra ledsagare!

Hur mycket planerar ni att det här äventyret kommer att kosta?

Cirka 700 000 kr för hela resan.



Det är mycket pengar, hur har ni sparat ihop till det?

Vi flyttade till Norge 2013 för att så snabbt som möjligt spara ihop pengar till resan. Men ändå tog det mer än tre år för oss. Visst, det är mycket men under resans gång planerar vi att göra en hel del saker som kostar mycket, därför har vi budgeterat ganska högt. Vi har också inkluderat en ganska stor buffert för säkerhets skull.

Hur mycket måste man förbereda inför en sån här resa?

– Otaliga timmar är investerade i planeringsstadiet inför den här resan men vi har inga som helst problem med att helt avvika från tänkt resrutt eller hoppa över planerade sevärdheter.

Risken finns att allt blir bestulet eller att pass försvinner. Därför har vi fått tänka i flera steg och har en backup på precis allt i fall att oturen är med oss. Kopior på kvitton, dokument, pass och körkort ligger på en backup-hårddisk. Och sen har vi en extra hårddisk med oss där vi kan backa upp alla bilder vi kommer att ta.

Vad för typ av resenärer är ni?

Vi gillar att skräddarsy våra egna resor men tar det lite som det kommer. Ofta reser vi landvägen igenom ett land istället för att ta flyget. Då kommer du närmare människorna och kulturen och får se och uppleva mer.

Hur ser era framtidsplaner ut?

Även om inte det här äventyret varar hela livet ut så öppnar vi upp för nya möjligheter och alternativa vägar i livet. Vi stämplar därför inte detta äventyr som en resa – utan ett nytt sätt att leva. Vi bryter upp från livet vi lever nu och skapar oss ett nytt på resande fot. Sen får vi se vad som händer efter att detta år har gått. Kanske blir vi kvar något år i Australien? Vi är inte främmande för något och lämnar det kapitlet oskrivet.

Vad kan vi förvänta oss på bloggen?

Bloggen kommer att fyllas till bredden med våra upplevelser runt om i världen och även om vi inte kommer att blogga precis varje dag kommer vi att uppdatera den kontinuerligt. Till och från kommer vi att befinna oss på platser utan internettillgång, än mindre ström – då går vi helt off grid och lever som nomader. Vi ska försöka att uppdatera vår blogg med bland annat videoklipp (vlogga) som är länkat via YouTube, bilder och korta vs långa textstycken om allt mellan himmel och jord som händer under resans gång. Resrutten må likna andras men ingen resa är samtidigt den andra sig lik.

Vad ser ni mest fram emot?

– En resa som är så här lång gör det svårt att plocka ut bara en specifik sak som vi ser fram emot mest eftersom resan i sig själv är målet. Att bara vara på resande fot utan måsten och förväntningar är kanske det vi värdesätter allra högst. Hur ofta får man tillfälle att bara vara och andas ut och njuta av livets goda?



Följ deras resa på Jordenrunt365.se.