Estlands bortglömda riviera

Vi reser genom sagolandet Estlands Östersjökust och besöker dess medeltida städer. Vidsträckt natur, härliga badstränder, prisvärda spabesök och överraskande gulliga bondgårdsinvånare står på menyn.

Text: Malin Hefvelin

Foto: Linda Romppala

Lediga hotellrum & priser längs med den estländska kusten

Det lilla bageriet på ön Saaremaa säljer bara en enda sorts bröd. Ändå leder en strid ström av besökare in i den lilla boden och kommer ut med en svart råglev eller två under armen. Sötsyrligt bröd, väderkvarnar och hembryggt öl är några av de mest karaktäristiska symbolerna för Saaremaa, och vi får snart tillfälle att göra oss bekanta även med de övriga två.

Ön på Estlands västkust har en lång historia av ockupation av främmande makt och har under årens lopp lytt under Danmark, Sverige, det ryska tsardömet och efter andra världskriget under Sovjetunionen. När Saaremaa var svenskt kallades ön Ösel, och namnet hänger fortfarande kvar på en del kartor. Ön är Estlands största, något mindre än Gotland och ligger bara tio mil västerut i Östersjön. Naturen med stränder, klippor och lågmäld grönska är inte heller olik den gotländska. Under sommaren är ön ett populärt mål för semestrande estländare och finnar, och då blommar livet upp här.

Vi tar sikte på Kuressaare, Saaremaas huvudort och enda stad. Huvudgatan Lossi är kantad av krogar, barer, hotell och små charmiga butiker med antikviteter, textiler och konsthantverk. Vi anländer en lördagsförmiddag och det är marknad mitt i staden. Här fyndar vi ulliga fårskinn och hemsnidade smörknivar av aromatiskt eneträ. Gamla gummor som pratar mycket lite engelska säljer vackra, hemstickade tröjor och vantar. Runt marknadsplatsen ligger också hantverksbutiker och en fiskaffär.

I den gamla stadskvarnen huserar i dag restaurang Saaremaa Veski som serverar lokal husmanskost från ön. Kvarnen byggdes i slutet på 1800-talet och är den äldsta restaurangen i staden, rustik och charmig med grovhuggna möbler och en öppen brasa. Här beställer vi in en träbricka med kallskuret kött, friterad fisk, inlagd svamp och gurka och givetvis några rejäla skivor mörkt bröd.

Kuressaare rymmer också en av Saaremaas stora sevärdheter, den medeltida biskopsborgen från 1200-talet. Den mäktiga anläggningen vid strandkanten är extremt välbevarad vilket gör a att det är enkelt att drömma sig tillbaks till medeltiden vid en rundtur här.

Juvelen i kronan heter Grand Rose Spa och ligger på huvudgatan i Kuressaare. Huset som vetter mot gatan är över 200 år gammalt och huserar en del av hotellets gästrum. Övriga ligger i den nyare delen in mot gården som även innehåller det stora spaet.

En längre vistelse här inleds ofta med ett besök hos Dr Maie Pärn. Läkarbesöket är särskilt populärt bland finska och svenska gäster, berättar hon.

– Många har något särskilt de vill ha hjälp med, som ryggont eller ledvärk. Men vi gör alltid en grundlig läkarundersökning innan för att se hur gästens värden ser ut, och vilka behandlingar som passar bäst.

Det är inte ovanligt att en gäst här tar mellan 15 och 20 behandlingar på en vecka. För mina spända datoraxlar, svenska känsliga hud och släng av astma när det är kallt ute skriver Maie ut ryggmassage med varmt vax, undervattensmassage, ayurvedisk oljemassage och lerinpackning med lokal lera. Sen är det bara att kila ner till spaet och påbörja behandlingen.

Saareema bjuder förutom på välbefinnande också på många intressanta utflyktsmål. Tycker man att en krater mest är ett stort hål i marken finns det ändå anledning att svänga av vid Kaali-kratern på vägen till Kuressaare. Här ligger också Kaali Trahter, en taverna av gammalt snitt med en skuggig ölträdgård där du kan njuta traditionell estnisk mat och lokalt öl serverad på fat, som till exempel Pithla Õlu. Och när man nu ändå är där kan det vara värt att knata bort till kratern som bildades av en järnmeteor som träffade jorden för omkring 4 000 år sedan. Med sina 110 meter i diameter har den gett upphov till många sagor och sägner. I dag lockar kraterns gröna vatten besökare från när och fjärran.

På Saaremaa frodas många traditioner – en av dem är det oslagbara bondgårdsölet, Koduõlu. När turistsäsongen är över kan man i lugn och ro ägna sig åt att underhålla bryggerikulturen, och det bryggs friskt i uthus och ladugårdar ända tills korna kommer hem. Bondgårdsöl är ofta jäsigt då det dricks ofiltrerat så snart det har fermenterat.

Denna tradition av hembryggeri tog Saaremaaborna Koit och Kristel Koitla till sig när de 2013 startade ett bryggeri hemma i bostaden i byn Pöide. Allteftersom efterfrågan ökade behövde de större utrymme, men att lämna ön var otänkbart. De fann till slut den perfekta lokalen i Kuressaares gamla elverk där de i dag brygger sitt Pöideöl. I den art deco-inspirerade industribyggnaden välkomnar de numera också besökare som kan få en inblick i hantverket.

– Vi gör däremot inte den mest traditionella versionen av öl från Saaremaa, utan vi brygger öl som vi själva gillar att dricka, berättar Kristel. Bland annat använder vi enbär vid filtreringen för en bättre smak.

Från Saaremaa styr vi kosan söderut längs med Östersjökusten även om vi inte ser särskilt mycket av själva Östersjön, vägen går genom tät skog. Det är glesbefolkat, bara fält med höbalar, och skog, skog, skog så långt ögat når. Här finns ett gammalt kulturlandskap och en natur som man inte längre hittar i Sverige. Estlands urskogar däremot är fortfarande hem åt djur som örn, varg, bäver och björn.

Vissa delar av Estland har en femte säsong som infaller någon gång mellan vinter och vår . Det är när det regnar så mycket att vägar och skogar översvämmas. Den som trodde att estlänningarna då stannar inne och tittar på repriser av Game of Thrones biter sig dock i tummen. Nej, då tar man ut sin kanot och paddlar sig fram genom skogarna. I Soomaa nationalpark arrangeras dagsturer med kanot över ängar och genom skogarna.

Kalla det Estlands sommarhuvudstad, Baltikums Benidorm, eller kanske Nordens Saint-Tropez – Pärnu lever upp till dem alla. Under tio sommarveckor blir Pärnu landets inofficiella huvudstad när gräddan av Tallinnborna tar sitt pick och pack och flyttar hit. Det är lätt att förstå, för här finns kilometerlånga stränder, fina hotell och uteserveringar och ett nattliv som matchar både Båstad och Tylösand under långa, varma sommarkvällar.

När vi besöker Pärnu pågår en matfestival längs huvudgatan där man serverar allt ifrån planfryst yoghurtglass till hamburgare på vildsvin.

Längs Pärnus gågata Rüütli finns många trevliga affärer, och i små gränder samsas hantverkshus och antikaffärer där man kan fynda ryska medaljer och annan militärmemorabilia. I staden finns också flera hus som står övergivna. Orvika Reilend på Pärnus turistbyrå berättar att det är ett stort problem.

– Många av dessa hus tillhör troligtvis ryska familjer som inte varit här på många år. De kanske knappt vet om att de äger dem.

Hon beklagar att det ser tråkigt ut, men jag tycker att de ger karaktär och spänning till den annars sagobokssöta lilla staden.

Ödehusen är ett av flera tecken från Estlands tid i sovjetisk tvångströja, en svunnen tid då hotellanläggningarna i Pärnu kallades sanatorium, avloppet gick rakt ut i havet och middagen bestod av en skål rödbetssoppa och vodka. Hit skickade dåvarande Sovjetunionen familjer för semester, något som man ansågs behövas för att vara en produktiv arbetare resten av året. Under en vecka i hälsans tecken fick de bada i gyttja och skumbad, och sitta instängda i en bastuträlåda med bara huvudet utanför. I dag möter något helt annat. Järnridåns sista rostfläck är bortskrapad och stadens åtta stora spaanläggningar har renoverats i olika grad för att passa dagens klientel.

Pärnu var liksom Saaremaa och Haapasalo en fashionabel kurort redan på tidigt 1800-tal, då ryska aristokrater och svenska grosshandlare kom för att kureras i lerbad och dricka brunn. Lerbaden finns inte kvar, men Mudaravila, som betyder just lerbad, är i dag Pärnus elegantaste spa. Det är en del av hotellet Hedon Spa & Hotel, Pärnus största och mest magnifika spahotell.

– I dag handlar det bara om avkoppling, att njuta och stressa av, förklarar Kairi Jõekäär som möter upp vid Mudaravilas entré. Det är en magnifik byggnad med åtta meter i tak och vackra målningar i takkupolerna. Här kan man tillbringa en lugn eftermiddag med en självbehandling i spaet. En påse med krämer, borstar och salter tillsammans med en bruksanvisning tar dig igenom kalla bad, saltvattenspooler och heta bastulavar.

Även behandlingsrummen har högt i tak med takfönster där man kan se himlen medan man knådas och smörjs in. Jag får en Angels Touch-behandling – med fjäderlika borstar penslar terapeuten fram lugnet i varje liten ansiktsmuskel och stressframkallad rynka.

Strax utanför Hedon spa:s stora panoramafönster ligger Pärnus strand som är Estlands fetaste. Sju kilometer lång och nära 100 meter bred, fylld med vit, mjuk sand är den ett naturligt tillhåll för barnfamiljer och ungdomsgäng. En bit bort från de turisttätaste stråken går en flock kor som håller strandlinjen fin hela sommaren.

På stranden träffar vi Rait Pärg, Pärnufödd konstnär som undervisar skolelever i konsten att göra sandskulpturer. Utspridda över stranden ligger halvfärdiga sköldpaddor, hajar och till och med en sjöjungfru som väntar på att färdigställas till eftermiddagens bedömning. Rait erbjuder sig att visa oss Pärnus konstscen och tar oss bland annat till monumentet över stadens store son, tonsättaren Raimond Valgré som sitter och poserar med sitt dragspel. Valgré skrev några av Estlands mest populära musikstycken. Hans musik bannlystes 1948 av det sovjetiska styret och föll i glömska, men har på senare år fått en renässans. Från monumentet hörs ett musikstycke av Valgré, en smäktande vals som svävar över parken och ut mot stranden.

På kvällen besöker vi restaurangen Raimond uppkallad just efter tonsättaren, där vackra konstverk till mat dukas fram. En liten appetizer av kycklinglever följs av en bit stekt sik med tuggigt speltvete, buttermilk, olja på pepparrot och vaktelägg, innan vi somnar ovaggade i våra rum på hotellet ovanför.

Pärnu kan även ståta med två golfbanor där det senaste tillskottet Pärnu Bay Golf Links ägs av svensken Peter Hunt. Han är inte bara en framgångsrik företagare utan har också ambitiösa planer på att göra Estland till en golfmetropol.

– Min ambition har alltid varit att golfbanan skulle vara av yppersta kvalitet med en utmanade layout och läge. Utvecklingen av golfresorten fortsätter och vi är i planeringsstadiet för ytterligare nio golfhål, liksom en fyrstjärnig hotell- och konferensanläggning inne i Pärnu, berättar Peter Hunt.

Strax utanför staden ligger ytterligare en otippad sevärdhet. På Kännu gård föder man upp alpackor, djur som ser ut som en fluffig korsning mellan en kanin och ett får. De oemotståndliga minikameldjuren har förutom en gullighetsfaktor på tio även en ull som ger de mjukaste tröjor och vantar.

Norrmannen Kai Ødegårdstuen betraktar gården som sin personliga medelålderskris:

– Vissa köper en Harley när de fyller 50. Jag köpte en alpackafarm i Estland. De är nyfikna men lite skygga djur, de ger mig en massa positiv energi och höjer humöret med sina stora ögon och leende ansikten.

Vi får gå in i hagen och hälsa på, utrustade med alpackornas favoritsnacks morotsslantar.

Trots att köttet är både gott och har ett lågt kolesterolvärde erbjuder man dock inte några alpackamackor i gårdens lilla fik.

– Nä, de är mina ögonstenar, så det får bli ost till pålägg, säger Kai.

Guide Estland

Estland har en lång historia av ockupation, senast av Sovjetunionen. Först 1991 blev landet självständigt och är sedan 2004 medlem i EU. Av befolkningen på drygt 1,3 miljoner bor 435 000 i huvudstaden Tallinn.

Bästa tiden: senvåren, sommaren och tidig höst.

Språk: Estniska. Många talar ryska och finska och en del talar engelska.

Tidsskillnad: +1 timme.

Valuta: Euro. Prisnivån är generellt något lägre än i Sverige.

Resa hit:

Det går direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till Tallinn, och resan tar drygt en timme. Vill man ta bilen med sig är färja ett praktiskt alternativ.

Hotell

Grand Rose Spa

Grand Rose spa med lyxig spa- och bastuavdelning ligger i Kuressaare på ön Saaremaa. Förutom bubbelpool, japanskt bad, avkopplingspool med saltvatten och olika slags bastubad erbjuds allehanda behandlingar.

Prisexempel: Ett dygn på Grand Rose Spa med dubbelrum, frukost, middag, tillgång till spa, dubbelmassage och en flaska bubbel kostar från 1 600 konor för två personer.

Tallinna 15, Kuressaare

Lediga rum & priser

Hedon Spa & Hotel

Hedon Spa ligger vid Pärnu strand vid stadskärnan och vackra parker ligger på kort promenadavstånd. 4-stjärnig övernattning i modernt inredda rum med och tillgång till avstressande spabehandlingar.

Prisexempel: Ett romantiskt 3-dagarspaket inklusive kostar från 3 700 kronor. Då ingår del i dubbelrum, två nätter, frukost samt en middag i restaurang Raimond, liksom en behandling och fritt utnyttjande av spa och gym.

Ranna puiestee 1, Pärnu

Lediga rum & priser

Äta i Kuressaare

Kaali Trahter

På Kaali Taverna nära meteoritkratern på Saaremaa serveras lokal mat och sommartid uppträder ibland en trubadur på uteserveringen.

Pihtla vald, Kaali küla

kaalitrahter.ee

Georg Ots

På sparestaurangen Georg Ots i Kuressaare erbjuds fantastiska smakupplevelser i en balanserad och nytänkande meny. Här används färska råvaror som för det mesta är närodlade på ön.

Tori 2, Kuressaare

gospa.ee

Saaremaa Veski

I Saaremaas gamla kvarn huserar öns äldsta restaurang med fokus på lokal, traditionell estländsk mat. På uteserveringen njuter gäster rökt fisk, fläsk och korv tillsammans med picklade grönsaker och en god Saaremaa-öl.

Pärna tänav 19, Kuressaare

saaremaaveski.ee

Äta i Pärnu

Kalamaja Café

Kalamaja betyder fiskhus och restaurangen ligger bredvid Pärnus stora fiskmarknad. Kaféet serverar mat som gläder både ögon och mage från Estlands kust och sjöar.

Suur-Sepa tänav 18, Pärnu

facebook.com/kalamajakas

Raimond

Med ett suveränt läge precis vid havet bjuder Raimond hög klass och kunnig och trevlig personal. Maten är inspirerad från nordiska rena smaker och man använder sig av lokala och närproducerade råvaror.

Ranna puiestee 1, Pärnu

hedonspa.com

Nattliv i Pärnu

Pärnu har rykte om sig att vara en riktig hålligångstad om somrarna. På stranden finns flera beachklubbar, och i centrala Pärnu håller flera nattklubbar öppet till sent. Populära Aptek är beläget just i ett gammalt apotek på Ruutli, och stilrena nattklubben Sugar på Vee Street har utsetts till stadens bästa nöjesetablissemang flera år i rad.

Prisad golf

Golfbanan Pärnu Bay Golf färdigställdes 2016 och har redan erhållit internationell uppmärksamhet. Klubbhuset har utsetts till ett av världens fem mest attraktiva och banan fick sitt stora erkännande när den erhöll rankingen nummer 45 av cirka 7 000 golfbanor.

parnubaygolf.com

Även Saaremaa har en golfbana; Saare Golfs 18-hålsbana ligger inom 15 minuters promenadavstånd från stadens centrum, gamla stan och alla spaanläggningar.

saaregolf.ee

Alpackagården Kännu

Strax utanför Pärnu finns en alpackafarm där man kan hälsa på de ulliga djuren. I gårdsbutiken kan man fika och köpa souvenirer och produkter av alpackaull.

Kännu, Niidu küla, Tori vald, Pärnu maakond

alpakafarm.ee

Mer information:

visitestonia.com