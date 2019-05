Här är 3 tips för en lyckad weekend i Tallinn

Tallinn är full av såväl hippa krogar som fantastiska historiska byggnader – stadens gamla del har till och med sin egna plats på UNESCOS världsarvslista. Här kommer 3 tips för en lyckad weekend i den mysiga staden.

Hotel Telegraaf

Den pampiga byggnaden är en av gamla stans modernare – byggd så sent som 1878. Här huserade från början en bank i bottenvåningen men i och med första världskrigets slut flyttade Esti Telegraaf in och blev navet för all kommunikation i staden. Här fanns post och telefonservice och så förblev det fram till 1991. År 2007 öppnade hotellverksamheten i byggnaden och man har bevarat mycket av byggnadens originaldetaljer, och även adderat en hel del telefonireferenser i form av konst och till och med i mattornas mönster. Här har kändisar som Elizabeth Hurley, Alice Cooper, rockbandet Green Day och det svenska kronprinsessparet övernattat.

Vene 9

Rae Meierei

Mjölkbar är det nygamla heta i Tallinn och det är precis vad det här namnet anspelar på. Det är dock annat än mjölk som serveras här. Restaurangen har en ganska liten och anonym skylt på utsidan och ligger ovanpå ölhallen Beer House. Kliv in på Beer House och ta trappan rakt fram och upp till Mae Raes industricharmiga matsal där du avnjuter rätter av lokala råvaror. Här finns även en ostfabrik, destilleri och vodkamuseum. Ett coolt ställe helt enkelt.

Dunkri 5

Tabula Rasa

En charmig och stilren cocktailbar som är värt ett besök när man är i Tallinn. Med en inredning som kombinerar element från Estlands moderna kultur med inslag av art nouveau kan man här njuta av klockrena drinkar, ett glas vin eller whisky med stadshustorget som utsikt – mysigt! Även om vi vill hylla deras drinkmeny på Tabula Rasa så serverar de här även god mat gjord på närproducerade råvaror.

Rataskaevu 7

