W Hotels öppnar i Dubai

Lyxhotellkedjan utökar nu sitt imperium på outforskat område – Mellanöstern.

Text: Sofia Sundström

Den 3 februari öppnades dörrarna för W Hotels nyaste tillskott på den största konstgjorda ön i Dubai, The Palm Jumeirah. Lyxhotellkedjan ägs av Marriott International Inc och öppnade sitt första hotell i New York 1998 för att vid 2008 ta Europa med storm via bland annat London, Edinburgh och Barcelona. I skrivande stund har de 57 hotell runt jordklotet och förväntas inte sakta ner någon gång snart.

W Hotels är känt för sitt hippa stuk och ambition att skapa en ny hotellupplevelse för sina gäster, något som minst sagt går hand i hand med den eklektiska atmosfären i Dubai.

– Som vårt första W Hotel i regionen, W Dubai – The Palm kombineras stadens unika lockelse med varumärkets djärva design och dynamiska livsstil, och ger det en lokalt relevant twist. Med en stil som ändrar spelreglerna, amplifierad underhållning och innovativa kulinariska upplevelser, kommer W Dubai införa en ny och fräsch vibe i den lokala gästfriheten och erbjuda den mest eftersökta lyxtillflykten för både lokalbor som globala jet-setters, säger Alex Kyriakidis, vd för Marriott Internationals, region mellanöstern och Afrika.

Bland hotellets många upplevelser finns restaurangen Torno Subito där geniet Massimo Bottura, vinnaren av Best restaurant in the World 2016 & 2018, ger liv i sin första restaurang utanför Italien. Massimo Bottura har här lyckats skapa en känsla av sent 1960-tal på den italienska Rivieran, mitt i Dubai.

Lediga rum & priser

W Hotels huserar hela 350 rum där kostnaden för ett dubbelrum kostar runt 4 500 svenska kronor per natt.

marriott.com