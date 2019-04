Paris – 6 tips för en lyckad weekend

Paris är ljuvligt året om, kanske speciellt på våren. Här är tipsen du inte får missa på din nästa resa.

Av: Victoria Machmudov

Mat & dryck

Härlig hybrid

EP7

Kubliknande kulturkafé beläget mitt framför nationalbiblioteket som livar upp det annars ganska tråkiga bostads- och affärsområdet i Paris 13:e arrondissement. Fasaden består av digitala skärmar som bildar ett interaktivt konstgalleri och de tre våningarna rymmer både restaurang, utställningslokal och dansgolv. Programmet är fullspäckat med yoga och dj-sets i denna härliga hybrid.

133 Avenue de France

ep7.paris

Gammalt möter nytt

BOUILLON

Bouillon var namnet på en populär restaurangtyp under 1860-talet som serverade osålda bitar från slakteriet kokta i buljong för en billig slant. Moussié-familjen som redan äger flera hotell, restauranger och barer i de trendigare delarna av Paris, har gett nytt liv åt en gammal tradition. Knip en plats på terrassen om vädret tillåter och hugg in i specialiteter från det franska köket.

22 Boulevard de Clichy

bouillonpigalle.com

Mat för välmåendet

THE CURE

Lunchställe med nio olika menyer utformade av en kock tillsammans med en näringsspecialist som bland annat lär bota utmattning, förbättra minnet, få dig i form och lugna sinnet. The Cure delar tro med äldre medicin och Mood food-rörelsen om att det går att bota åkommor och äta sig frisk genom en god kost. Öppet måndag-fredag, från 12.00 till 15.00.

34 Rue Notre Dame de Lorette

thecure-restaurant.com

Se & göra

Modern sevärdhet

LAFAYETTE ANTICIPATIONS

Konstcenter från grundarna av lyxvaruhuset Galerie Lafayette. Lafayette Anticipations huserar i en industriell byggnad i Marais och särskiljer sig från andra gallerier och institutioner med sitt fokus på att förena olika konstnärliga discipliner från samtida designers, modeskapare, konstnärer och folk från andra kreativa sfärer. Gratis inträde under 18 år, 8 euro för övriga.

9 Rue du Plâtre

lafayetteanticipations.com

Hotell

Hemtrevligt hotellande

HOTEL HABITUEL

Mitt i Little India och alldeles intill den stora tågstationen Gare du Nord, som förbinder Paris med flera av Europas storstäder, ligger Hotel Habituel. Här hänger 200 fotografier på väggarna av en belgisk familj under deras resor på 1970-talet vilket bidrar till en familjekär känsla. Den rymliga sviten högst upp och rum 203 hör till hotellägarens egna favoriter. Dubbelrum från cirka 1 300 kronor per natt.

168 Rue du faubourg Saint Denis

hotelhabituel.fr

Shopping

Manligt mode i framkant

NOUS

Efter nedstängningen av Colette, den världsberömda konceptbutiken för mode och design, har den före detta ansvarige för klock- och teknikavdelningen öppnat upp en ny affär bara någon minut därifrån. Utbudet som består av tidningar, sneakers, streetwear, skateboards och Rolex är inte helt olikt det hos Colette och ligger i ungefär samma prisklass men är däremot enbart riktat åt män. Obligatoriskt stopp för lyxshopparen.

48 Rue Cambon

nous.paris

