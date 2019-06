Veckans reseguide: Franska rivieran

Sol, bad och glamour. Stränder, berg och olivlundar. Franska bistroer, mysiga marknader och romantiska promenadstråk. Gamla fasader, historiska adresser och konstmuséer av rang. Lyxyacher, strandklubbar och diskotek… Franska Rivieran lockar en blandad målgrupp.

Förr i tiden, innan flygplanet blev ett allmänt tilltaget transportmedel, var det till Franska Rivieran europeiska kungligheter och berömdheter for under vintermånaderna på grund av det milda klimatet (under januari är medeltemperaturen cirka 15 grader – det vill säga som en behaglig vårdag).Vinter som sommar, höst som vår.

I veckans reseguide ger vi dig våra bästa tips till världens kändaste kustremsa.