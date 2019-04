Hetaste resmålen under påsken: Hit åker svenskarna

Påsken är precis runt hörnet, en helg då många brukar passa på att ta ut några av sina semesterdagar. Här är de populäraste resmålen för påskhelgen i år.

Text: Sofia Sundström

I år väljer svenskarna att stanna närmare Sverige, visar Hotels.com statistik. New York, den tidigare favoriten som tidigare toppat listan befinner sig nu på åttonde plats. Två andra favoriter, Dubai och Rom, har trillat ur listan helt och hållet. Det är istället Berlin och Amsterdam som gäller för påsken 2019.



Nytt för i år är det ökade intresset för så kallade ”staycations”, där man semestrar innanför den svenska gränsen. Här är både Stockholm och Göteborg starka kandidater.



Hit åker svenskarna under påsken:



1. London

2. Stockholm

3. Göteborg

4. Paris

5. Barcelona

6. Amsterdam

7. Copenhagen

8. New York

9. Prag

10. Berlin