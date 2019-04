De 5 bästa hotellen i Bali just nu

I Bali kan man festa hela natten lång eller utöva yoga på stranden, här finns det lyxiga resorter och fantastiska matupplevelser. Här är fem tips på de bästa hotellen i Bali just nu.

Text: Sofia Sundström

Amankila

På Balis mindre utforskade östra kust, borta från de mer turistiga delarna som Seminyak och Nusa Dua, hittar du hotellet Amankila – vars namn betyder peaceful hill. Spridda över sluttningen finns 34 sofistikerat inredda villa sviter, med sina egna terrasser som blickar ut över vattnet. Och mellan de zig-zaggande stigarna hittar man hotellets infinitypool med hela tre olika nivåer. Hit åker man för lugnet och exklusivitet och inte för den extravaganta lyxen som kan hittas i många av Balis andra resorter, något som uppskattas av de många kända namn som har stannat på hotellet. Här går ett dubbelrum från cirka 8 600 kronor per natt.

Jl. Raya Manggis, Karangasem

amanresorts.com

Alila Villas Uluwatu

600 trappsteg ovanför vattenytan på en klippa på Bankut Peninsulan, hittar du Alila Uluwatu resorten med sin prisbelönta arkitektur. Här bor man i separata glassviter med sin egna privata pool utöver det enorma badkaret i badrummet med tillbehör för han och henne. När man checkar in får man välja hur pass uppassad man vill bli under sin vistelse och väljer mellan de olika kategorierna privat, diskret eller bortskämd. Bortskämd kan du annars bli på spaavdelningen med ett ångrum och hamam, samt ett tillhörande gym. I matväg kan du välja mellan hotellets tre restauranger med urvalen av indonesiskt, medelhavsinspirerat eller en 10-rätters överraskningsmeny finns att välja på. Här går ett dubbel rum från cirka 7 100 kronor per natt.

Jl. Belimbing Sari, Pecatu

alilahotels.com

Como Uma Ubud

På Como Uma Ubud hittar man hotellets 46 sviter och villas mellan kokospalmer och banyan träd, med den 25 meter långa jadebeklädda poolen i mitten av resorten. Tillsammans med de stilrent och moderna boendena är känslan av resorten en modern lyx i mitten av djungeln. Boutiquehotellet erbjuder en restaurang, ett kafé, samt en bar vid poolen, och har ett starkt fokus på yoga och välmående – du hittar yogiledda pass i en öppen paviljong på hotellområdet. Här går ett dubbelrum från cirka 2 300 kronor per natt.

Jl. Raya Sanggingan, Banjar Lunsiakan, Ubud

comohotels.com

The Chedi Club Tanah Gaja – A GHM Hotel

Tio minuter ifrån turistfyllda Ubud hittar du Chedi Club Tanah Gaja som är belägget nära elefanttemplet Goa Gaja – därför välkomnas man av elefantstatyer när man kör fram till hotellets receptionsarea. Utöver det så kan du hitta statyer och andra konstverk lite här och var då den tidigare ägare var en konstsamlare, som hotellets gäster idag kan njuta av. Man kan även njuta av balinesisk mat i hotellrestaurangen, ta ett glas i baren eller bara ta en promenad i den vackra trädgården. Här går ett dubbelrum från cirka 3 800 kronor per natt.

Jl. Goa Gajah Tengkulak Kaja Gianyar, Ubud

ghmhotels.com

Bisma Eight

Ett hotell med en fingerkänsla för detaljer, där olika material möts och japanska influenser kan hittas, bland annat på de enorma japanska badkaren i de generösa badrummen. Ett hotell som ger sina gäster en slags känsla av ett hem samtidigt som lyxen inte går att missa. Passar perfekt för den som inte riktigt vill lämna den digitala världen för Balis lugn, och erbjuder alla de digitala tjänster man kan komma att behöva. Här går ett dubbelrum från cirka 2 000 kronor per natt.

Jl. Bisma, Ubud

bisma-eight.com

