Kan man flyga utan att skämmas?

Det händer ibland att jag gästar TV4 Nyhetsmorgon för att prata om resor. Detta brukar vara en ganska oförarglig programpunkt, ett trivselinslag där tittarna får chans att inspireras och drömma sig bort en stund och inslaget brukar mötas av glada tillrop och positiva reaktioner. Men efter min senaste medverkan var det annat ljud i skällan. Mina tips om weekendresor var morgonens mest upprörande inslag, tittarna rasade på sociala medier. De var arga både på TV4 och på mig. ”Hur kan man tipsa om flygresor i brinnande klimatdebatt?”

Av kommentarerna att döma kändes det plötsligt som om jag jobbade med något riktigt skamligt. Som tobak, bantningspulver eller vapen. Men egentligen är det ju inte så konstigt. Klimatångesten flåsar oss i nacken, överallt debatteras flygskatt och flera mer eller mindre kända profiler deklamerar i sociala medier att de kommer att ha ett flygfritt år. Att flyga har gått från att vara hög status till något man känner sig nödgad att ursäkta. Kommer ”flyshaming” att bli ett nytt ord? Kommer vi att åka på semester i smyg framöver? Sluta publicera bilder på solbrända fötter vid havet mitt i vintern?

"Fascism is cured by reading and racism is cured by travelling"

Trots åthutningen blev jag väldigt glad över reaktionerna. Äntligen pratar resenärerna om resandets miljöpåverkan, det är inte bara en agendapunkt för politiker och resebransch. Utvecklingen måste bli konsumentdriven. Det är först när kunderna kräver, tjatar och ifrågasätter som vi verkligen kommer att se en förändring. Vi människor kommer nämligen inte att sluta flyga. Vår längtan efter att upptäcka världen, mötas, upplysas och förlusta oss kommer inte att försvinna. Dessutom finns det trots allt väldigt mycket gott med resandet. "Fascism is cured by reading and racism is cured by travelling." Så sa den spanske filosofen Miguel de Unamuno för över hundra år sedan. Det känns som en högaktuell aspekt.

Klimatkompensera

Lösningen ligger alltså inte i att sluta resa, utan att få resebranschen att ge oss möjlighet att resa hållbart. I den förändringen måste vi alla ta vårt ansvar. Som att klimatkompensera våra flygresor till exempel. Det raderar visserligen inte det utsläpp som våra flygresor orsakar för stunden, men det sponsrar inköp av biobränsle eller bidrar till att planera träd i någon annan del av världen som skapar en bättre miljö på sikt.

Flygbolaget BRA var först ut att på ett enkelt sätt erbjuda resenären att tanka biobränsle när man bokar sin biljett. 300 kronor extra kostar det. Tyvärr är det bara en procent av deras kunder som valt att boka detta – när det kommer till att själv öppna plånboken är det många som väljer att blunda. Vi hoppas att BRA kan stoltsera med en mycket högre siffra nästa år och att fler hänger på – många flygbolag och resebyråer erbjuder inte ens möjligheten ännu.

Att klimatkompensera kan verka komplicerat, men faktum är att det är väldigt enkelt. Missa inte vår artikel ”Klimatkompensation för dummies” på sidan 30 och gör skillnad du med.

P.S. Vi på RES klimatkompenserar alla våra flygresor.

Kajsa Beausang, chefredaktör, RES