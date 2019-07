David Beckham designar hotellsviter i Macao

Fotbollslegendaren David Beckham kommer att designa hotellrum på den ikoniska hotellkedjan Sands nya brittiskt-inspirerade hotellkoncept i den asiatiska underhållningsmetropolen Macao.

Text: Elin Fellman

Det nya hotellkonceptet, vid namn The Londoner Macao, kommer att rymma hela fyra hotell. Det nya The Londoner Hotel (tidigare Holiday Inn Macao Cotai Central), samt de befintliga Conrad Macao, Sheraton Grand Macao Hotel och The St. Regis Macao.

Beckham kommer att utforma de översta sviterna på det nya London-hotellet tillsammans med ett inredningsteam. Hotellet kommer att bli något utöver det vanliga där resortens fasad kommer att utformas som en modell av världsberömda Westminister och Houses of Parliament. Elizabeth Tower och dess ikoniska urverk Big Ben kommer att vara lika hög som i orginalet (96 meter). Men det slutar inte där. Det kommer att vara dagliga parader med kända gestalter från brittisk kultur, historia och litteratur det kommer också finnas möjlighet att uppleve den berömda vaktavlösningen i likhet med den på Buckingham Palace i London.

Den kända kocken Gordon Ramsey kommer att stå bakom en brittsik gastropub och utöver det kommer The Londener Macao få 19 förstklassiga restauranger.

Resorten kommer att öppna i etapper under 2020 och 2021 och kommer att ligga i Cotai-området i staden.

www.londonermacao.com