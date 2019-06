Svalbard – en sällsam visit i Arktis

Att besöka Svalbard är lite som att bege sig till rymden – det liknar ingenting annat. Det är fruktansvärt, ogästvänligt, men samtidigt så vansinnigt vackert och lockande. Följ med till den arktiska ögruppen där ingen får födas och ingen får dö.

Text: Kajsa Beausang

Foto: Sophie Odelberg, Anton Kalland & Kajsa Beausang

Jag har aldrig frusit så mycket i hela mitt liv. Och då har jag frusit en hel del vill jag lova – som skidlärare i Alperna, som ung scout i tält på senhösten, som fastfrusen i en bil på en glaciär i snöstorm på Island. Bland annat. Men kylan på Svalbard är något annat. Den blåser in i benpiporna på en. ”Det är inte meningen att människan ska vara här”, tänker jag. Det stämmer. Vi har egentligen inget här att göra.

I realiteten går det (nästan) inte att bo här. Permafrosten är som permafrost är – konstant och det går knappt att bygga ett hus ordentligt, eftersom det inte går att gräva ner någon grund, dra någon el, vatten eller avlopp i marken. Ordet permafrost betyder ordagrant ständig tjäle.

Husen står på pålar och varje sommar smälter permafrosten lite, så alla hus blir sneda med tiden. Man kan se hur gammalt ett hus är på hur vint och snett det blivit. Det finns inga raka hus på Svalbard särskilt länge, säger vår guide Adrian, som tar oss runt i byn.

Adrian är från Rumänien och är forskarstudent inom marinbiologi på universitet på Svalbard och knäcker extra som guide. Han är inte någon udda fågel här – på Svalbard finns 51 nationaliteter representerade på bara 2 500 invånare. Det är flest norrmän, men thailändarna är den näst största gruppen. Av de senare finns det framförallt två stora familjer som dominerar, vi kallar dem skämtsamt för thaimaffian.

Trots att Svalbards huvudort Longyearbyen inte är särskilt stor åker vi buss på vår guidade tur. Avstånden är inte stora, i vilken annan stad som helst hade det varit en trevlig promenad, men det är mars månad och för kallt och blåsigt för att spatsera utan obehag. Första anhalten är den obligatoriska selfien vid vägskylten som varnar för isbjörn med texten ”Gjelder hele Svalbard”. Det blir ett snabbt stopp – pekfingret hinner inte ta många bilder innan det har förfrusit. Det är inte ovanligt att temperaturen går ner till –35 grader i mars. Vi är här i slutet av mars och kvicksilvret visar bara –16° grader, men den starka vinden gör att det känns mycket kallare än så.

I det arktiska klimatet finns inga träd – det är mest gräs, mossor och lavar som trivs här. På faunafronten är det inte heller särskilt varierat – här lever tre däggdjur: svalbardren, polarräv och isbjörn. Svalbardsrenen är en egen underart som övervintrat på Svalbard under den förra istiden och inte förkommer någon annan stans. Den är mindre och kompaktare än skandinaviska renar och tål kyla tack vare att pälsen består av ihåliga strån med en ullig underpäls. Det är förbjudet att klappa den. Man skulle lätt kunna tro att svalbardrenen vore ett utmärkt skrovmål för isbjörnen, men faktum är att om man skulle få syn på en isbjörn som närmade sig en flock svalbardrenar så skulle man få se att flocken inte skulle bry sig nämnvärt om den vita björnen. Isbjörnen är visserligen snabbare än svalbardrenen – men bara en kort stund. Svalbardrenen är mycket uthålligare och en isbjörn skulle bara ha en chans om den var riktigt nära. Björnen orkar inte spurta, det förbrukar för många kalorier, vilket är något som isbjörnen verkligen vill hushålla med. Dessutom är svalbardrenen en kalorisnål måltid med svårtuggad päls. Isbjörn föredrar att äta den feta sälen. Det har nyligen varit en värmevåg på – fyra plusgrader i mars tillhör inte vanligheterna och ses som ett resultat av klimatförändringarna. Detta har resulterat i att snön har smält och blivit till glashal is, vilket i sin tur har ställt till det för svalbardrenen. Många renar har halkat ner för bergssidorna och brutit ben och nacke. Då kan det hända att isbjörnen gör ett undantag från sin diet och faktiskt kommer och tar en ren. Det finns cirka 3 000 isbjörnar på Svalbard, vilket kan jämföras med cirka 2 500 människor. Det är däremot inte vanligt att isbjörnarna beger sig in i Longyearbyen, även om det händer, utan föredrar att vistas vid Nordaustlandet på nordöstra Svalbard.

Turen går vidare mot Galleri Svalbard. På vägen pekar Adrian på ett skjul med gult klotter.

Svalbards enda graffitti, säger Adrian. Det var en tysk som gjorde det för ett par år sedan. Polisen visste inte riktigt vad de skulle göra med honom, vi har aldrig varit med om skadegörelse här förut. Han hamnade i finkan några timmar och sen skickade de hem honom på första bästa plan, med inreseförbud på livstid.

Brottsligheten är obefintlig på Svalbard. Åtminstone fram till nyligen – ett par dagar före jul rånades Svalbards bank för första gången i historien. Den var en 29-årig rysk turist som steg in på banken med ett jaktgevär han lånat helt lagligt och fick med sig 70 000 norska kronor. Någon flyktplan hade han inte och kunde därmed gripas strax därpå och flygas till Tromsø där polisen tog honom i förvar. Eftersom det är lagligt för alla att bära vapen på grund av isbjörnarna äger så gott som alla ett gevär. Det är däremot inte tillåtet att ta med vapen in på banken eller i affärerna. Hur denne ryss hade tänkt ta sig hem med sitt byte är för alla i Longyearbyen en gåta.

Många av invånarna är studenter, säsongsarbetare eller gruvarbetare, få bor här permanent. Man räknas som en ”local” efter sex månader – då får man även lov att köpa ett vapen. Många här är vapengalna. Du ska se på Alla hjärtans dag – då finns det de som ger bort rosa vapen med Swarovskikristaller som en kärlekspresent.

Det gäller att sköta sig på Svalbard, tänker jag och kliver in på Galleri Svalbard. Konstmuseet är litet men bara den permanenta utställningen av konstnären Kåre Tveter är värd ett besök. Han är känd för sin förmåga att måla ljus och kom till Svalbard 1982 för att måla av landskapet. Han varken målade, skissade eller fotograferade under hela sin vistelse på ögruppen. Han tog långa promenader och gjorde utflykter, bidade sin tid och samlade sina intryck i huvudet. Sen åkte han hem och målade snudd på fotografiskt identiska tavlor av sina minnen. Vem hade anat att det fanns så många nyanser av vitt?

För många är Svalbard synonymt med gruvverksamhet, men faktum är att det bara finns en bråkdel kvar av den forna kolindustrin. Av de sju gruvorna i Longyearbyen är enbart en fortfarande i drift, Gruva 7. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS driver Gruva 7 där cirka 130 000 ton kol utvinns varje år. Det mesta exporteras till stålindustrin i Europa, omkring 25 000 ton bränns lokalt i Longyearbyen för att producera el och fjärrvärme. Gruva 1 till 6 har stängt och ligger kvar som svarta spöken på de vita bergsväggarna.

I övrigt är kolgruvan i Barentsburg den enda andra kolgruvan som fortfarande är i drift. Det är från början en rysk by, som numera har flest arbetare från Ukraina. Det drivs av ryska Trust Arktikugol och man uppskattar att ungefär samma mängd kol bryts här som i Gruva 7.

Sverige och också haft gruvverksamhet på Svalbard i svenskbyarna Svea och Pyramiden. Svea ligger 4/fyra mil söder om Longyearbyen och under storhetstiden på 1980-talet arbetade uppemot 350 gruvarbetare här. År 2017 beslutade den norska regeringen att stänga verksamheten i gruvorna. Det ger en unik möjlighet att kunna besöka det lilla samhället med färgglada stugor, vilket inte varit öppet för turism sedan tidigare. Ha i åtanke att detta fortfarande är ett industrisamhälle – det går inte att dyka upp här på ett drop-in-besök, det är endast tillåtet att besöka byn på en organiserad guidad tur.

Pyramiden var också en svensk gruvby från början, den grundades 1910 och var svensk fram till 1927 då den såldes till dåvarande Sovjetunionen. Orten övergavs 1998, men det finns en eller två boende i byn och sedan några år tillbaka finns även ett hotell. Även här gäller enbart organiserade besök. Kuriosa – den svenska sångerskan Tove Styrke spelade in en musikvideo här till sin singel Borderline.

Vi vaknar till total tystnad och strålande solsken. Vinden har mojnat något och Svalbard visar sig från sin allra vackraste sida. Beväpnade med dubbla lager underställ i ull beger vi oss iväg för att möta våra guider som ska ta oss på en sju timmars snöskotersafari till Tempelfjorden. Efter en genomgång av förhållningsregler och annan vettig information om hur man ska bete sig om man stöter på en isbjörn kränger vi på oss skoterdräkter, skor och hjälmar. Ett tips är att ta på minst en ulltröja extra mot vad man tror att man behöver, extra vantar inuti vantarna och att välja stövlar i ett nummer för stort för att ha plats för extra yllesockar och värmeisolerande luft – och värmepåsar. Jag gör misstaget att underskatta Svalbardskylan och får bittert erfara att minus 24 grader i skuggan kräver många lager på lager och kan lämna bitande frostskador på näsa och kind om man inte täcker sitt ansikte ordentligt. Förutom den här missen lär jag mig även att iskyla tömmer ett mobilbatteri på nolltid. Trots att jag har ett extrabatteri i fickan kan jag glömma mina fotoambitioner – vilket även fingertopparna tackar mig för. Ska man lyckas föreviga en skoterfärd av Svalbardkaliber krävs proffsigare kameror än en mobiltelefon och en mekanism som inte kräver att du trycker av med fingertoppen. Som väl är finns flera fotografer av proffskaliber i sällskapet.

Totalt färdas vi över 140 kilometer. Värmevågen för några dagar sedan är definitivt över och fjorden har frusit till is hela vägen in Tempelfjordsviken. Vi har tur – så tjock som isen på fjorden är just nu har den inte varit på flera år och vi kan köra snöskotrarna på det frusna vattnet. Vi stannar till längst in i viken för lunch till den magnifika utsikten över berg och den turkosa glaciär som mynnar ut i fjorden. Uråldrig is tar alltid andan ur mig, få naturfenomen har en sån påverkan på mig och tanken på dess ålder (och framtid) är svindlande. Att äta lunch utomhus i extrem kyla är en mer komplicerad process än man kan tro. Lunchen består av en torr matblandning i tjock silverpåse som öppnas och försluts med ett kraftig ziplock. En av guiderna har kokhett vatten i välisolerade termosar som fraktats på pulka i en ännu mer välisolerad låda. Vattnet hälls i påsen som man sedan får försluta bäst man kan med stela fingrar och därefter stoppa innanför västen där rätten tillagas i påsen i tio minuter. Fascinerande nog smakar det ljuvligt. Under lunchen lyckas jag även låna ihop några extralager kläder från bättre rustade medresenärer och eftermiddagen blir än mer njutbar när det sagolikt vackra snölandskapet får den fulla uppmärksamhet den förtjänar. Vi ser många renar, men ingen isbjörn. Det är tydligen inte särskilt vanligt att man faktiskt får syn på detta skygga däggdjur, även om våra guider givetvis är utrustade med vapen.

En fet isbjörn är en nöjd isbjörn. Det är de smala isbjörnarna man ska vara rädd för, säger vår guide Heiko.

När vi väl är tillbaka på hotellet igen är det redan mörkt ute. 24 frusna skoterförare ställer sig samtidigt i duschen på sina respektive hotellrum för att tina upp – vilket blev några för många för den arktiska vattenledningen. Vattnet blir på sin höjd ljummet. Det gäller att vara ödmjuk och inse att man faktiskt befinner sig i världens nordligaste civilisation, den närmaste Nordpolen man kan komma. Allt kan inte fungera som hemma.

Förutom kylan är den största yttre faktorn som påverkar människan på Svalbard solen – dess närvaro och frånvaro. Solens kommer till Svalbard den 8 mars (i en kvart) och detta firas stort med den årliga Solfesten. Från den 20 april till den 22 augusti är det midnattssol, det vill säga att solen inte går ner alls. Den 17 november lämnar solen Svalbard, som ligger i mörker fram till den 8 mars igen.

Jag kom hit i slutet av november, då var solen redan borta, det var en chock att leva i konstant natt. Jag blev nästan deprimerad. Många blir det, det ställer till det med ens psyke att inte ha normala dygn med både ljus och mörker, säger vår skånske servitör, Tomas.

Han är här för att lära sig allt han kan om viner på Svalbards anrika krog Huset. Dess vinkällare är vida berömd och att ha arbetat som sommelier här är meriterande för en fortsatt karriär inom restaurangbranschen. Även om Husets vinkällare är berömd, ligger den givetvis inte i en källare – det finns inga källare på Svalbard. Men stor är den. Över 20 000 väl valda flaskor ligger varsamt placerade i lagret. Huset är Longyearbyens finaste restaurang och en samlingsplats för ortens invånare sedan dess uppförande 1950. Huset byggdes för att gruvarbetarna och deras familjer skulle ha någonstans att träffas, umgås och ha trevligt. Här fanns en biosalong, en liten kiosk som sålde tobak och toalettartiklar och ett enkelt kafé som hade öppet tre dagar i veckan som enbart sålde kaffe och kakor till en början. På lördagar och storhelger serverades även mat – främst smörgåsar och grytor. Öl fick man bara köpa en och en åt gången och tomflaskan måste man lämna tillbaka för att få köpa en ny.

Isbjörnsskinnet som hänger på väggen i restaurangen sköts i Longyearbyen 1982, mellan kyrkan och plantskolan. Det är den sista isbjörn som serverats på Huset och det ena låret tillagades i sin helhet och trancherades därefter i matsalen till pianomusik, medan gästerna sjöng Björnen sover.

Vad gör man då för att roa sig eller fördriva tiden i mörkret om man bor på Svalbard?

Man jobbar, sover och dricker alkohol. Det finns åtta barer på Svalbard och alla känner alla här. Man ses i baren helt enkelt, säger Tomas.

Livet i Longyearbyen går sin gilla gång. Det lilla centrum som finns är koncentrerat längs en gågata, där man hittar ett litet shoppingcenter med apotek och kafé, lite inredning och någon klädaffär, men framförallt souvenirbutiker. Svalbard är momsbefriat vilket innebär att det inte är lika dyrt att handla här som i på fastlandet. Förutom vissa färska varor då. En liter mjölk kostar till exempel 33 kronor och tomaterna 99 kronor kilot. Utanför banken mataffären finns skyltar med överkryssade vapen – det är inte tillåtet att ta med gevär eller pistoler in när man gör sina vardagsärenden, och det är väl rimligt, även om Svalbard är en plats där ingenting är som det är någon annanstans.

Guide Svalbard

Land: Norge.

Invånare: Cirka 2 500, av 51 nationaliteter. De flesta är norrmän, näst största gruppen är thailändare.

Antal isbjörnar: Cirka 3 000, som rör sig mellan Svalbard och den ryska ögruppen Franz Josef Land.

Valuta: Norska kronor. Det är momsfritt på Svalbard.

Visum: Behövs inte, men kom ihåg att Svalbard inte är med i Schengen, och alla icke-norska turister måste ta med ett giltigt pass, även turister från övriga skandinaviska länder.

Klimat: Trots att Svalbard ligger så nära Nordpolen är klimatet faktiskt relativt milt, jämfört med andra ställen på med samma latitud. Men kallt är det. Genomsnittstemperaturen i Longyearbyen varierar från -14 grader på vintern till 6 grader på sommaren. Det är inte ovanligt att temperaturen ligger under -30 grader under långa perioder på vintern. Vädret slår dessutom ofta om snabbt här uppe.

Sol och mörker: Solens kommer till Svalbard den 8 mars (i en kvart) och från den 20 april till den 22 augusti är det midnattssol, det vill säga att solen inte går ner alls. Den 17 november lämnar solen Svalbard, som ligger i mörker fram till den 8 mars igen.

Bästa tiden: April–maj. Då är temperaturen behaglig (allt är relativt), nederbörden mindre än på sommaren och bäst chans till flest soltimmar.

Ta dig dit: Det går dagliga flyg till och från Svalbard hela året. Under sommarmånaderna går det ofta flera flyg om dagen. De flesta flygen går till och från Tromsø, men under sommarsäsongen går det också direktflyg från Oslo. Flygtiden är ungefär tre timmar från Oslo och en och en halv till två timmar från Tromsø.

Ta dig runt: Longyearbyen är så litet att det inte är några problem att promenera överallt. Däremot kan kyla och vind göra att man föredrar att ta en taxi. Man får inte ta långpromenader utanför Longyearbyen obeväpnad. Eftersom det inte går några vägar mellan öarnas bebodda områden tar sig lokalbefolkningen fram med snöskoter på vintern och båt på sommaren. Snöskotrar finns att hyra i Longyearbyen för alla som har körkort eller mc-kort. Det finns bara cirka 46 kilometer bilväg på öarna och terrängkörning är strängt förbjudet.

Hotell

Radisson Blu Polar Hotel

Hotellet byggdes till OS i Lillehammer 1994 och när de olympiska spelen var till sin ända monterades modulerna ner och skickades till Svalbard. Det är ett pålitligt hotell som levererar vad det ska. Bekvämt, helt och ordentligt. Ett stort plus i upplevelse för den luftiga restaurangen Nansen med högt i tak och panoramautsikt över berg och vatten. Frukostbuffén gör ingen besviken, här finns det mesta bränslet för att klara en aktiv dag.

Lediga rum & priser

radissonblu.com

Funken Lodge

Petter Stordalen köpte gamla Spitsbergen Hotel och förvandlade det till Funken Lodge som öppnade 2018, som ett fristående hotell i Choice-kedjan. Funken Lodge ligger på en bergssida med utsikt över Longyearbyen och Lars- och Longyearglaciärerna. Modernt, snyggt, men absolut inte apart från sin miljö – det är en smakfull renovering som smälter in bra. Arktisk lyx och äventyr, om hotellet får beskriva själv. Byggnaden är från 1947 och byggdes från början som tjänstebostäder och representationsvåning åt Norske Spitsbergen Kulkompani.

Lediga rum & priser

Basecamp

Basecamp Hotel ligger mitt i Longyearbyen, och är ett robust hotell i traditionell jaktstuge-stil – tanken är man som gäst ska känna att man är på expedition och att alla intryck på hotellet ska förstärka känslan av äventyr. Hotellrummen är inredda rum med möbler av drivved och plankor, på väggarna sitter kartor och bilder från förr. Loungen Cognac Attic har ett glasloft, vilket gör att man kan se den berömda midnattssolen eller norrsken genom taket. Här finns en pub som även är populär bland invånarna.

basecampexplorer.com

Restaurang

Huset

Svalbards anrikaste restaurang med en beryktad vinkällare men över 20 000 flaskor. I restaurangen äter man avsmakingsmeny och ingenting annat. I Bistron kan man beställa enklare rätter à la carte. Huset byggdes 1951 och har sedan dess varit en institution sedan dess. Att inta minst en måltid på Huset är ett absolut måste under en Svalbardresa. Boka bord i god tid – det är populärt.

huset.com

Funktionærmessen

Funktionærmessen ligger på andra våningen på Funken Lodge och är en nykomling med höga ambitioner. Här serveras internationella rätter blandat med skandinaviska inslag som kungskrabba från Finnmark och Svalbardren från grannskapet. Rätterna dukas fram enligt det tidsenliga sharing-konceptet där alla samsas om tallrikarna och smakar på alltihop och maten matchas med bra vinutbud och en ännu bättre utsikt.

nordicchoicehotels.com

Gruvelageret

Restaurangen Gruvelageret ligger i Sverdrupbyen, en tidigare del av Longyearbyen, som numera är avfolkad. Här har man bevarat den gamla gruvarbetarkänslan – inredningen består av grånade träväggar, robusta träbänkar vid långbord och gamla rostiga verktyg som pynt.

gruvelageret.no

Se & Göra:

Camp Barentz

Den här utflykten innehåller visserligen en middag, men är kanske inte främst en kulinarisk sådan, utan värd tiden och pengarna för helheltsupplevelsen. Camp Barentz är en kopia av den bosättning som upptäcktsresanden Willem Barentz byggde på en av sina expeditioner, och hyddan rymmer ungefär 30 middagsgäster och värms upp av en brasa i mitten av tältet. Maten, bestående i huvudsak av rensoppa med bröd, äts vid långbord. Personalen är inte enbart där för att sleva upp soppa, utan berättar intressanta historier och visar bildspel om livet på Svalbard och dess kung, isbjörnen. Camp Barentz bokas främst av grupper, men hör med ditt hotell om det kan arrangeras även om ni inte tillhör någon grupp.

spitsbergentravel.com

Svalbard Museum

Ett bra, snyggt, pedagogiskt och matigt museum om Svalbards historia, flora, fauna, gruvverksamhet, jägare, invånare och framtida klimatmässiga utmaningar. Om du har tagit sig så långt norrut om den 78:de breddgraden är du förmodligen intresserad av att veta mer om ditt resmål – ett besök här kommer således inte göra dig besviken. Notera gärna byggandes vackra arkitektur.

svalbardmuseum.no

Galleri Svalbard

Ett litet galleri med en permanent utställning av den norske Svalbardmålaren Kåre Tveter som rekommenderas varmt – vem hade anat att det finns så många intressanta nyanser av vitt? Här finns även de så kallade Svalbardsamlingen, bestående av historiska kartor, böcker och anteckningar. Här finns även tillfälliga utställningar, ofta till försäljning, samt en fin butik med konst, hantverk och souvenirer.

gallerisvalbard.no

Snöskoter & andra aktiviteter

Så länge snö ligger på marken är snöskoter det överlägset vanligaste och bästa sättet att transportera sig på Svalbard. Det finns många olika arrangörer som ordnar guidade utflykter med snöskoter. Enklast är att besöka Visit Svalbards hemsida där samtliga turer och arrangörer finns listade. Där finns även arrangörer till många andra typer av aktiviteter – alltifrån fisketurer, fotosafari och skidåkning till avancerade expeditioner, ballongturer och hundspann.

visitsvalbard.com