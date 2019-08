Hajpade The Standard Hotell: London har öppnat

Ett av årets mest efterlängtade hotell har nu slagit upp dörrarna i London. Vi pratar såklart om The Standard som öppnade sitt första hotell i Europa i sommar.

Text: Elin Fellman

Lediga rum & priser

Boutiquehotellkedjan The Standard öppnade sitt första hotell 1999 på Sunset strip i Hollywood. Därefter har kedjan haft stora framgångar i USA med två hotell i New York, två i Los Angeles och ett i Miami. The Standard Hotel: London blir det första på europeisk mark. Man ska även öppna hotell i Paris och Lissabon inom en snar framtid.

London-hotellet slog upp dörrarna i juli och har 266 rum, tre restauranger, en bar och en inspelningsstudio. En av restaurangerna ligger på byggnadens tak och har en 360-graders utikt över staden. Hotellet ligger i en brutalism-byggnad, en artkitekturstil som är vanlig i Storbritanninen som ofta ser rå och funktionell ut med inslag av betong. Byggnaden har fått smeknamnet ägglådan av lokalbefolkningen.

Det invändiga är raka motsatsen till hotellets kala utsida. Inredaren Shawn Hausman ville skapa en kontrast till Londons gråskala och använder sig av starka färger, retromöbler med en modern tvist och många olika mönster.

Ett dubbelrum kostar från cirka 2300 kronor per natt.

10 Argyle Street, London WC1H 8EG

Standardhotel.com