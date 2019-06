Hett i London: Blade Soho

Var ska man bo, äta och dricka i metropolen London? RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är unika Blade Soho.

Vad får du om du kombinerar en hårsalong med en bar? Hairclubbing, förstås!

Mitt i pulsernade Soho – där det än i dag trängs en synnerligen eklektisk blandning av charmigt slitna rockpubar, glammiga gaybarer, världsberömda teatrar och så exkulisiva medlemsklubbar att de knappt är etiketterade, på ett utrymme som mäter ynka 2,6 km² – känns konceptet helt självklart. Ändå är det så unikt att svensk-ryska grundaren Julia Despot-Olofsson kunnat varumärkesskydda hårklubbandet, som är så mycket mer än bara en klipplounge med en styrketår till.

Tillsammans med partnern Stroo har Julia, som växte upp med en hårfriserande mamma som klippte kunder hemma, skapat en salong med väldigt hemtrevlig atmosfär. Välkurerade spellistor ljuder i högtalarna, den puttriga personalen är definitivt på förnamnsbasis med stamkunderna (och de är många!) och runt bardisken i källaren står flera bekväma pallar så att ens entourage kan umgås över cocktails även om de inte bokat klippning. Här råder med andra ord BYOF, ”bring your own friends”, snarare än BYOD, ”bring your own drinks” – och drinkarna är av det förstklassiga slaget med bland annat whiskey och bourbon som Julia och Stroo minutiöst handplockat på resor i Skottland och USA.

När undertecknad sjunker ner i kundstolen ställds även en iPad vid spegeln. Via den presenteras den långa cocktailmenyn och snart har en kryddstark Sinnerman blandats att sippa på medan håret kapas från vinterlång borst till sommarvänlig, knivskarp page. Det finns även hantverksöl och -cider, biodynamiska bubblor och viner. Samtalet med Julia rinner som ett vatten, men för mindre pratglada är surfplattan även rustad med Netflix och dylik underhållning.

Blade är perfekt för kompisgänget på weekendresa i London som vill kombinera chic styling med goda fördrinkar, känslan av att sitta på förfest hemma hos gamla goda bekanta med snubbelavstånd till några av Londons bästa krogar och klubbar.

https://www.bladesoho.co.uk

26 Frith Street, Soho, London W1D 5LD

Öppettider: Måndag-fredag 12-21, lördag 11-20, söndag 12-19