Hett i London: Shangri-La at The Shard

Var ska man bo, äta och dricka i metropolen London? RES London-korre Linda Iliste ger dig de senaste trenderna och vad som är hett i storstaden just nu. Veckans tips är lyxhotellet Shangri-La at The Shard.

Några halvmesyr existerar inte för asiatiska hotellkedjan Shangri-La. Att de därför öppnat sin första brittiska utpost på våningsplan 34-52 i skyskrapan The Shard är med andra ord ingen överraskning. Här uppe bland molnen möter brittisk gästvänlighet orientalisk service i form av luxuös glamour à la kristallkronor, marmorpaneler och den senaste högteknologin, givetvis hela vägen in i badrummet.

Den lägenhetsstora signatursviten har en prislapp på 100 000 kr per natt vilket vi vanliga dödliga kan ha lite svårt att hosta upp. Men även de mindre rummen för mer fasila priser har, på grund av The Shards unika arkitektur, smakfull design och makalösa från-golv-till-tak-vyer, även detta hela vägen in i badrummet. Kombinera vistelsen med dopp i västra Europas högst belägna infinitypool, middag på restaurang Ting och sängfösare på Gong Bar och du har garanterat upplevt London med ett 360-graderspanorama som saknar motstycke. Höjden skapar samtidigt en sällsam frid, ovanlig för en stimmig miljonstad. På Shangri-La är man dock mån om att även marken ska upplevas, varför man erbjuder gäster ett särskilt Discover London-paket. Det innehåller ett citypass med inträden till över 60 sevärdheter samt en kvalitativ polaroidkamera att föreviga en oförglömlig helg med.

shangri-la.com/london/shangrila

31 St Thomas St, Southwark SE1 9QU