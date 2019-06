London Calling – 5 tips i svenskarnas favoritstad

London Calling – ja vi svenskar dras ständigt till staden i väst. Här finns också allt. De coolaste sevärdheterna, de ballaste barerna och klubbarna, en innovativ matscen och högklassig shopping som slår de flesta städer i Europa. Häng med när RES London-korre ger dig de senaste tipsen i staden.

Text: Linda Iliste och Elin Fellman

SE & GÖRA

Banquet of Hoshena

Numera räcker det inte att ha en pop-up med god mat för att få uppmärksamhet, i konkurrenstokiga London ska det helst nischas mycket mer specifikt än så. Att delta i pop-up-festmåltiden Banquet of Hoshena är att vara gäst vid ett gastronomiskt koncept som kombinerar storytelling, 3D-teknik, fantasifulla projektioner och fem rätter parade med cocktails. Sagan om landet Hoshena tar upp olika känslor – ilska, sorg, rädsla, kärlek, glädje och mod – vilka i sin tur speglas i det som serveras. Bakom idén står personer från framgångsrika Dinner Time Story liksom multimediaexperterna Studio McGuire. Banquet of Hoshena pågår fram till 7 augusti i Westfield i västra London, därefter flyttar pop-uppen till TT Liquor i öst där den mystiska festen fortsätter hela 2020 ut.

https://www.banquetofhoshena.com/

Westfield, Ariel Way, London W12 7GF

RESTAURANG

Casa do Frango

Det ska en hel del till för att tidningen The Guardians krogkritiker Jay Rayner ska hylla något, men hans recension av portugisiska Casa do Frango var så full av översvallande glädje att restaurangen bokades full på nolltid. Undertecknad som lyckats få in en fot kan bara hålla med: Casa do Frango är luftigt och härligt, med utmärkt service och – viktigast av allt, förstås – otroligt god mat. Kunniga i portugisiska har lyckats klura ut att det framför allt är kyckling på menyn, men i dessa veganvänliga tider har man på sistone valt att utöka den med mängder av icke-animaliska alternativ som är alldeles utsökta. Det mesta serveras som småtallrikar så kom i stort sällskap och njuta av många olika smaksensationer. Missa inte The Green Room längst bak, en halvhemlig cocktaillounge med härligt grönskande inredning och mycket goda cocktails.

https://www.casadofrango.co.uk/

First Floor, 32 Southwark St, London SE1 1TU

BAR

Heads + Tails

Norra Londons härliga Hampstead är ett av de där områdena som känns som en egen liten by med mysiga och puttriga små gator, fulla av charm och spännande historia. Något som däremot fram till nyligen saknades var en cocktailbar vilket Will Partridge bestämde sig för att göra något åt och öppnade Heads + Tails. Fokus ligger med andra ord på väldigt välblandade drinkar: på den ljusa, art deco-inspirerade ovanvåningen är de friska, söta och bubbliga och ackompanjeras av en vinlista, nere i den fönsterlösa, rockiga källarbaren däremot mörka och rökiga och i sällskap med iskall öl. Det finns även en enkel barmeny med charkuterier, ostar, oliver och nötter och på helgen har man nu även börjat servera brunch.

https://www.headsandtails.bar

175 West End Ln, London NW6 2LH

SE & GÖRA

Tate Modern

Konstgalleriet Tate Modern är så ikoniskt att det ibland är lätt att glömma bort att faktiskt gå hit, men det är verkligen alltid värt det. Vid sidan av de stora samlingarna brittisk och internationell modern konst som få andra institutioner faktiskt kan mäta sig med, lyckas de tillfälliga utställningarna alltid vara spännande, tankeväckande och aktuella. Just nu pågår en svindlande visning av normbrytande surrealisten Dorothea Tanning och hela vägen in i höst går det att se Nan Goldins legendariska ”The Ballad of Sexual Dependency”, gratis.

https://www.tate.org/

Bankside, London SE1 9TG

SE & GÖRA

Underbelly Festival

För elfte året i rad arrangeras komedi-, cirkus- och kabaretfestivalen Underbelly i specialbygda tält på Southbank, alldeles intill Southbank Centre och London Eye. Programmet varierar från år till år, men under de sex månader (!) evenemanget pågår är det alltid fullt av spännande inslag – vilka varierar från det å ena sidan snälla och familjevänliga till det å andra sidan sensuella och nervkittlande. I år märks det senare bland annat av i festivalens egenproducerade föreställningar, Weimar-punkiga Little Deatch Club samt cirkuskonstnärliga Transit. Även om ingen show faller på läppen finns det skäl att komma hit för att äta god gatumat, sitta i trädgården, dricka öl och njuta av den sköna stämningen.

http://www.underbellyfestival.com/

Belvedere Road, London SE1 8XX