London-korrens guldkorn: 8 tips i svenskarnas favorit

”Den som är trött på London är trött på livet – ty i London finns allt som livet kan bjuda,” skrev författaren Samuel Johnson redan på 1700-talet. Det är onekligen ett faktum som inte blivit mindre sant med åren, och ett av skälen till att RES:s nya Londonkorrespondent Linda Iliste sedan fem år valt att kalla metropolen för hem. Här kommer hennes guldkorn i en miniguide.

Text: Linda Iliste





HOTELL



”The House of Kensington”, The Kensington

2 februari öppnade ”Christian Dior: Designer of Dreams” på V&A, det största retrospektivet över den franske klädeskreatören någonsin på brittisk mark. Biljetterna till utställningen som pågår till 14 juli säljer slut snabbt, men det finns en genväg som sätter äkta guldkant på upplevelsen. Hela våren erbjuder townhousehotellet The Kensington paketet ”The House of Kensington”: tre nätter i signatursvit inklusive frukost, en runda drinkar från Dior-inspirerade couturecocktailmenyn The Corelle samt två biljetter till expot. Undertecknad kan intyga att det härliga kalaset får en att känna sig (nästan) lika chic som Herr Christians favoritmodell Lucie Daouphars draperad i mängder av rött silke. Från 1 800 pund för två.

Lediga rum & priser

109-113 Queen's Gate, South Kensington

doylecollection.com





The Ned

På mindre än två år har The Ned cementerat sig som Londons mesta medlemsklubb. Kanske den vackraste också, med sin underbara gammelglamorösa anda inne i den före detta Midland Bank-byggnaden i City. Inga 46 000 kr över att betala årsavgiften för? Ingen fara! Det finns en extranyckel att öppna de lyckta dörrarna med, nämligen genom att boka rum. Hotellgäster njuter inte bara av supersnitsig logi, utan även tillgång till stadens finaste utomhuspool som ligger mitt bland medlemsrestaurangen och baren uppe på taket. Med vackra vyer över flera av stadssiluettens celebriteter som The Shard och St Paul’s, är det en förförande upplevelse, tillgänlig året runt fram till klockan 23.00.

Lediga rum & priser

27 Poultry, City

thened.com

PUB





The Marksman

Är detta Londons mest efterfrågade söndagsstek? Omöjligt att avgöra i en stad med nära nog 4 000 pubar. Att viktorianska Marksman är superpopulär och kräver välplanerad bordsbokning råder dock ingen tvekan om, vilket delvis beror på att ljuvliga söndagsaktiviteten Columbia Road Flower Market ligger två minuter bort. Men det grundas minst lika mycket i menyn som sportar fantastiskt tillagade brittiska klassiker (paj, fasan, sticky toffee pudding), serverade i puttrigt hemtrevlig miljö à la mycket stammisar, hundar och (tacksamt väluppfostrade) barn. Med ställen som The Marksman är det lätt att förstå hur snacket om pubens pånyttfödelse i gastrokostym sprids som en löpeld. Missa inte takterrassen, perfekt för en pint när vårsolen tittar fram.

254 Hackney Rd, Haggerston

marksmanpublichouse.com

RESTAURANGER





Red Rooster Lates

Marcus Samuelssons Harleminstitution Red Rooster flyttade in i källaren på hotellet The Curtain i Shoretich för snart två år sedan. I den industriromantiska miljön serveras förstås stjärnkrögarens patenterade svensk-amerikanska soul food à la mamma Helgas kycklingbullar med lingonsylt och de brässerade shortribs Barack Obama så berömt rosat. Roligast är dock hans ambition att en gång i månaden förvandla sin restaurang till klubb, Red Rooster Lates. Då håller köket öppet till efter midnatt och populära DJ:s och liveband underhåller från tiosnåret. Stämningen är fantastisk när varje litet utrymme mellan borden förvandlas till dansgolv. Håll utkik efter supertrevlige Samuelsson själv, han dansar ofta förbi.

45 Curtain Rd, Shoreditch

redroosterldn.com





Lost Boys Pizza

Ett skäl att London är mitt livs kärlek är de säregna, ofta på gränsen till knäppa, nischer som går att hitta. Veganvänlig meny, rökig koldeg och mördande goda cocktails stavas restaurangreceptet som kokats ihop på Lost Boys Pizza – och som om det inte vore nog är den avgörande smaksättaren att allt hela härligheten fått tema 1980-talsvampyrer. Inte minst kultklassikern som pizzahaket döpts efter. Sedan portarna först slog upp i Archway har Lost Boys Pizza blivit så omsusat att man efter årsskiftet öppnade ny filial i Camden. Tips: The Coffin Dodger nedsköld med en syrlig Justice 4 Barb-drink. Källaren har man lånat till lilla Croque Monsier, Londons just nu enda renodlade absinthbar. Bloody tasty!

245 Eversholt St, Camden

lostboyspizza.com

BAR & NATTLIV



Searcys St. Pancras Champagne Bar

För det första, i dessa flygskammens tider bör vi alla välja tåget oftare. SJ knyter oss samman med Europa, och med Eurostar från Bryssel eller Paris glider du på räls lagd rakt in i hjärtat av knutpunkten King’s Cross. Som, för det andra, gått från att vara riktigt ruffigt till supergentrifierat med nya hotell, krogar, butiker och coola lägenhetskomplex. Så nästa gång du rullar in i den brittiska huvudstaden, inled besöket med att stanna till på tågstationens andra våning. Här ligger art déco-flådiga Searcys, Europas längsta champagnebar komplett med omfattande skumpameny och ”Press for Champagne”-knapp på borden. Kombineras med fördel med deras nya söndagsbrunch à la tre mättande rätter och en flaska bubblande Laurent-Perrier-rosé för två.

Grand Terrace, St Pancras International Station, Kings Cross

stpancrasbysearcys.co.uk



Courtesan

Drinkarna flödar, korgarna med mat passerar fram och tillbaka mellan allas händer, på scenen förhöjer kända burleskartister stämningen det där magiska snäppet. Courtesan är en dos dimsumeria, en dos terum men mest av allt en rejäl klick hedonistisk cocktailbar med inspirationen hämtad i antika Kinas legendariska kurtisaners estetik och nöjesexpertis. Så länge du lämnar blygheten vid dörren lovas underhållning i världsklass. Extra plus för att all alkohol på dryckesmenyn är producerad av kvinnor, något man hävdar vara först i världen att kunna skryta med.

69-73 Atlantic Rd, Brixton

thecourtesan.co.uk

SE & GÖRA

The Lanesborough Club & Spa

Magiska händer. Superterapeut. Kändisfavorit. De hyllande associationerna är många när engelska hudspecialisten Anastasia Achilleos kommer på tal. Hennes holistiska ansiktsbehandlingar är så mytomspunna att de gjort henne till en legendar, och varje tisdag erbjuder The Lanesborough Spa hennes ”Method of Excellence Facial” baserad på reiki och kraniosakralterapi, utförd av hälsohjältinnan själv. Att ligga på Achilleos skötbord känns uråldrigt och modernt på samma gång, som om tusenåriga kurtraditioner överförs från hennes flinka fingrar rakt in i nuet så att ansiktet kan bli pånyttfött. Lägg där till de fantastiska spamiljöerna med allehanda pool- och bastubad, och wellnessperfektionen blir komplett.

2 Lanesborough Pl, Knightsbridge

lanesboroughclubandspa.com