7 tips i vår andra huvudstad Göteborg

Underbara Göteborg har så mycket att erbjuda så här kommer sju tips på vilka hotell vi gillar, de restauranger vi fortsätter att återkomma till tillsammans med en dos kultur samt en smak av Marrakech när vi ändå är igång.

Text: Sofia Sundström

Hotel & Restaurante Bellora

På Göteborgshotellet Hotel Bellora andas stilen Fellinis italienska ”La Dolce Vita”, storstad och träffsäker elegans. Samtliga rum är gemytligt inredda och erbjuder en plats att vila och ladda batterierna efter en lång dag av äventyr i västkustpärlan Göteborg. Att Hotel Bellora är beläget mitt på Avenyn gör läget ultimat för dig som vill bo centralt enbart ett stenkast ifrån stadens bästa nöjesliv, kultur och shopping. Hotellet har även en italiensk restaurang där människorna, maten och drycken står i centrum. På Hotel Bellora lever du helt enkelt ”La Dolce Vita”.

Kungsportsavenyen 6

hotelbelora.se

Hotel Pigalle

I hjärtat av Göteborg hittar du boutiquehotellet Pigalle där atmosfären tar dig tillbaka till ett tidigt 1900-tal och syndiga Paris med dess djupa färger och lyxiga tyger. Här tar lyxen aldrig slut, Här tar lyxen aldrig slut, med vackra mustiga tyger, sänghimlar, marmorbeklädda badrum och en väl utvald inredning är hotellet både personligt och exklusivt på samma gång. Hotellet huserar sextio rum, en hotellrestaurang och lobbyns bar – Bar Amuse, där din resa börjar och avslutas med ett glas i hand. En övernattning hos Hotel Pigalle går från 3000 kronor per natt.

Södra Hamngatan 2a

hotelpigalle.se

Restaurang Natur

På restaurang Natur är det grönsakerna som får skina. På den säsongsbaserade menyn finns det bland annat rökt hälleflundran med broccolikroketter, rostad svartkålsemulsion toppad med citronkräm och purjolöksaska och den bakade skreiryggen med sotade morötter och rökig musselsmörsås – allt med sin dos av grönsaker såklart. Här jobbas det mycket med sotat och rökt, med så närproducerade råvaror som möjligt. Lokalen är av det mindre laget, med gröna väggar där hylla efter hylla med naturviner är på display.

Geijersgatan 12

restaurangnatur.se

More is More

Många har fått för sig att vegansk mat består av endast grönsaker och frukt men MIM visar en helt annan värld. MIM, More is More är en vegansk restaurang och bar belägen i en minst sagt spartansk lokal på Hisingen i Göteborg, som har riktat in sig på streetfood. Då menar vi inte en snabbt ihop slängd wrap med oklart kött i och halvdana tillbehör, utan en kombination av välvalda smaker som visar att more helt enkelt är more. På menyn finns det hot dogs med ett koreanskt stuk, olika burgare och nachotallrikar, samt tillbehör som mexican corn täckt i sriracha mayo, krämig mac’n’ cheese med tryffel olja eller krispig, rostad sötpotatis med vitlökssås. Jag ska inte ens gå in på den överdådiga toppingen av toppings som försiggår här. Kombinera det hela med en drink från baren så är kvällen fixad.

Herkulesgatan 40

mimgbg.com

Folk

På kort tid lyckades gänget bakom populära Dim Sum haket, Dubbel Dubbel, förvandla en tidigare ganska öde del av Järntorget till en levande kulturplats med livekonserter, filmvisningar och releasefester flera dagar i veckan. Att inte förglömma är att du givetvis fortfarande kan besöka Folkteatern i samma byggnad, men nu under än folkligare former sedan restaurangen slagit upp sina portar. Maten är vegetarisk, utbudet av spännande naturviner brett, och atmosfären är varm och gemytlig. Ett perfekt ställe att gå till innan teaterbesöket eller för att avnjuta drinkar och lättare rätter i goda vänners lag. Vad sägs om en ricottagnudi med teleggiosås, tomat och libbsticka? Och till efterrätt aromaäpple i salt kolasås, mandelkross och vispad crème fraiche. Gott säger vi. Du kanske inte blir proppmätt av maten på Folk men det är precis lagom för att avsluta middagen mätt och belåten. Vinprovarmenyn är också att slå ett slag för, testa tre väl utvalda naturviner för en billig peng.

Olof Palmes plats 3

folkgbg.se

Marrakech

Har du någonsin befunnit dig i en marockansk riad med fantastiskt kakel för att sedan komma hem och önska att du kunde ta med det in i ditt hem? Marrakech är en kakelbutik i Göteborg som har gjort detta möjligt, utan att behöva resa långväga. Här finns det kakel inspirerade av franska såväl som arabiska mönster, där färgvalen sedan har anpassats till vår skandinaviska smak.

Kaserntorget 6

marrakechdesign.se

Röda Sten Konsthall

Vid Klippan låg Göteborgs första hamn, och förutom att besöka Röda Sten Konsthall, är det väl värt att bara strosa omkring i området som i dag är ett välbesökt rekreationsområde för så väl göteborgare, som för turister. Runt de medeltida resterna från Älvsborgs fästning försiggår i dag livfulla kulturaktiviteter i form av konstnärsateljéer, samt dans- och teateretablissemang. Vyerna är vackra och känslan mäktig när du hör pulsen från Älvsborgsbron som löper precis ovanför Röda Sten. Vid första anblicken liknar konsthallen, som är inhyst i ett gammalt pannhus där man förr i tiden eldade kol och flis, mest en ruffig Berlinbyggnad, fullklottrad med färgglad graffitti. Inuti huserar utställningar för samtida konst och kultur.

1 Röda Sten

rodastenkonsthall.se

