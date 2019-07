Slipp foodtruckkön på Way Out West

I början av augusti rullar årets upplaga av Göteborgs största festival Way Out West igång. Tiotusentals människor har köpt biljett till festivalen och i år tester Uber Eats sitt nya Festivalexpress-koncept för att minska de långa köerna till matstånden.

Text: Elin Fellman

I år uppträder bland annat Zara Larsson, Solange, The Cure och Erykah Badu på den tre dagar långa festivalen. Och inget är väl så irreterande som att missa en bra konsert för att stå i en lång kö för att köpa mat.

Under hela Way Out West har Uber Eats en hubb på plats i Slottsskogen dit besökare kan beställa mat från två foodtrucks – The Good Gringo och Indian Street Food – samtidigt som de kan vila benen och ladda sina telefoner. För den som har bråttom till nästa konsert så finns också möjlighet att beställa mat via appen och få den levererad till en av Uber Eats upphämtningsplatser på festivalområdet. Alla leveranser går att följa direkt i appen, så att användare inte behöver avvika från konserter förrän när maten är framme.

Det här är första gången det nya Festivalexpress-konceptet testas.

– Under åren har vi märkt att våra användare har försökt beställa mat via Uber Eats under festivaler och därför vet vi att den här tjänsten kommer lösa reella problem som festivalbesökare har, säger Henrik Berglin, operativt ansvarig på Uber Eats i Sverige.

– Vi är alltid på jakt efter nya spännande idéer och format som kan ge vår publik en unik festivalupplevelse. Samarbetet med Uber Eats bidrar med just detta när det kommer till sätt att beställa mat under Way Out West. Under festivaler kan det vara svårt att undvika köer och det här är ett kreativt sätt att jobba runt det, säger Peter Björklund, Partnership Manager på Way Out West.

