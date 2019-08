Restauranger från film & tv-världen du kan besöka

Vi har alla våra favoritfilmer och favoritserier. Det många kanske inte vet är att det går att besöka flera restauranger, barer och kaféer som de utspelar sig på. Här är RES favoriter.

New York Bar – Lost in Translation (Tokyo)

Kultfilmen Lost in Translation utspelar sig i Tokyo och i filmen är lyxrestaurangen New York Bar vanligt förekommande. På den 52:a våningen av Park Hyatt Hotel kan man lyssna på jazz, äta en flådig middag eller titta ut över staden likt huvudrollen Bill Murray.

MacLaren’s – How I Met Your Mother (New York)

TV-serien How I met your mother spelades faktiskt in i LA men i New York där serien ska utspela sig finns en bar som fungerade som inspiration för MacLaren’s som heter McGee's. Varje tisdag kan du testa dina HIMYM-kunskaper under ett pubquiz. Drinkar som serveras då är bland annat "Slutty Pumpkin" och "Pineapple Incident" som du kanske känner igen om du har sett serien.

Central Perk – Friends (Peking)

Central Perk förknippar du förmodligen med New York men faktum är att man i Peking har byggt upp en kopia av kaféet där vänner-karaktärerna hänger varje dag. På menyn finns rätter som karaktärerna ofta beställer i serien och på väggarna hänger tv-apparater som visar serien konstant med kinesisk undertext. Ägaren har också byggt en lägenhet som är identisk till Joeys i serien.

Double R Diner – Twin Peaks (North Bend)

Double R Diner tvingades stänga efter en mordbrand år 2000. Idag har den öppnat på nytt och ser likadan ut på utsidan, men inredningen är inte den samma. Det går dock fortfarande att beställa den ikoniska "Twin Peaks Cherry Pie" från den mystiska serien.

Café des deux Moulins – Amelie från Montmartre (Paris)

Filmen Amelie från Montmatre utspelar sig i romantiska Paris. Huvudkaraktären Amelie jobbar på ett kafé som du också kan besöka när du befinner dig i staden. Café des deux Moulins (Two Windmills) är typiskt franskt med korgstolar vända mot myllret på gatan.

Los Pollos Hermanos – Breaking Bad (New Mexico)

I TV-serien Breaking Bad tillverkar karaktärerna metamfetamin i källaren av snabbmatsrestaurangen Los Pollos Hermanos. I själva verket tillhör lokalerna snabbmatskedjan Twisters, som ligger på samma plats i Albuquerque i New Mexico.

Cole’s Restaurant – Forrest Gump (Los Angeles)

Cole’s Restaurant i Los Angeles är inte bara med i filmklassikern Forrest Gump från 1994 – det är också stadens äldsta restaurang som fortfarande är öppen. Restaurangen öppnade 1908 och har varit en väldigt populär inspelningsplats för Hollywoodfilmer. LA Confidential, Se7en and Face/Off är bara några av filmerna som du ser Cole’s Restaurant i.

