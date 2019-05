Bank vs Sparv: Var ska man bo? RES checkar in

Vill du sjunga med sparven eller checkar du in på banken? Det är den stora frågan i Stockholms hotellvärld just nu. Under kort tid har två heta boutiquehotell öppnat med tunga aktörer i kulisserna. Alldeles nykläckta The Sparrow med bara veckor på nacken har anrika Grand Hôtel som storebror. The Bank är ett verk av partybesten och nöjesdinosaurien Stureplansgruppen som länge dominerat Stockholms natt- och krogliv och nu också vill vagga oss till sömns. Vem vinner boutiquekampen? Sparven eller Banken? RES har checkat in.

Text & Foto: Johan Lindskog

Lediga rum & priser på The Bank

Lediga rum & priser på The Sparrow

FÖRSTA INTRYCK

Båda hotellen huserar i riktigt anrika gamla hus där tidens tyngd känns i varje detalj. The Bank, såklart i en gammal bank, med det kolossala överdåd som direktörer kunde kosta på sig i kapitalismens gryning. The Sparrow i ett hus som bland annat varit själva epicentrum för unionen mellan Norge och Sverige. Dörrarna på The Bank kan utgöra stadens tyngsta port. Är man dramatiskt lagd blir man heller inte besviken i entrén som är en orgie i jugend med överdådiga restaurang Bonnie i blickfånget. The Sparrow har ett helt annat anslag. Relativt anonym entré leder till en modernt stilfull reception där man anar att personalen skolats på de allra tjusigaste etablissemangen (typ Grand Hôtel). Impeccable, skulle man säga i Storbritannien. Det är två helt olika upplevelser. The Sparrow känns som hotellet man drar sig undan på. The Bank är stället där festen börjar. Hit går man för att synas, till Sparven för att slippa.

BADRUM

Stilkampen i badrummet vinner The Bank på nockout. Snygga, moderna och funktionella badrum i sobra sandfärger med produkter av franska lyxmärket Diptyque. The Sparrow kommer inte i närheten med sin pastelliga mosaik. Till dess försvar ska sägas att The Sparrow inte byggt sina badrum utan helt sonika fräschat upp vad som fanns efter det daterade hotell som låg här tidigare. I hållbarhetens namn kan man verkligen sympatisera med tanken att inte kasta ut fullt fungerande badrum. Så ur ett etiskt perspektiv vinner The Sparrow alla gånger även om cyniska stilfascister inte låter sig blidkas. Det blir en kamp mellan hjärtat och fåfängan.

RESTAURANG

Återigen en svår kamp men ändå lätt. Det beror helt på vad man är ute efter. Bistron på The Sparrow är signerad Mathias Dahlgren, alltså den absoluta eliten inom svensk gastronomi. Nu är det rak fransk bistro och inte några kulinariska krumbukter som gäller på The Sparrow men Dahlgren borgar ändå för återhållen gedigen kvalitet på tallriken i en annars ganska könlös lokal. På Bonnie, restaurangen på The Bank, är det snarare tvärtom. Magnifik matsal som redan blivit ett självklart tillhåll för the glitterati, underbar för den som vill vara i centrum, outhärdlig för den lågmälde. Måltiden avslutas symptomatiskt av den kalorispäckade spargrisen i choklad. Ett solklart val mellan intim middag eller brackig show.

FRUKOST

The Bank erbjuder buffé med moderna övertoner. Här kan man få yogarätten tofuomelett som faktiskt inte alls är så tokig. Men också hela bredden från croissanter till gravlax. Ändå vinner nog The Sparrow som satsar på en sparsmakad buffé där kvaliteten sticker ut. Slowpressade juicer. Närbakt bröd. Prefekt müsli och Stockholms tveklöst bästa bacon på tjocka skivor glad gris. Och smörslungade haricots verts, vem anade att det var en frukosthöjdare?

LÄGE

Om man tycker att Stureplan är Stockholms mittpunkt, vilket är rimligt, så är The Sparrow Stockholms mest centrala hotell. Så nära att man snudd på kan kasta nyckeln till någon som står och väntar vid Svampen. Man får också stånga sig igenom den lika knökfulla som fulla kön till Spybar om man traskar hem på småtimmarna. Svårslaget läge ändå. Fast nog har The Bank om möjligt ännu vassare adress. Fortfarande galet centralt men ändå lite hemligt undanskymt på Arsenalsgatan, denna tjusiga lilla snutt som binder ihop Kungsträdgården med Nybroplan.

RUM

Rummen på The Sparrow ger ett gediget intryck. Sängar och linne är av högsta klass. Färgskalan skiljer sig från rum till rum, från ljust romantiskt till ganska tunga blå och röda toner. Allt andas kvalitet även om man tagit återvinningskonceptet vidare och sparat vissa möbler som fräschats upp, men det håller ihop och bildar en elegant och lite fransk känsla. Kliver man upp ett snäpp så blir man belönad med magnifika kakelugnar eller balkonger mot Birger Jarls Boulevard. The Bank har mer generiska rum. Alla går i samma höstigt behagliga skala med beige, bruna toner mot rödaaktiga och vita accenter och välkurerad konst av CF Hill. Sängarna är åt det mjukare hållet. Snyggt men kanske lite lamt.

HELHET

Det är lustigt hur tydligt det är vem som ligger bakom respektive hotell även om ägarna inte vill göra någon stor sak av det. Stureplansgruppens partyfeeling genomsyrar hela bankpalatset. Restaurangen är hotellets hjärta, de två barerna är busiga småsyskon som lockar med fest, kärlek och välkomponerade drinkar. The Bank är ett hotell för sociala själar som vill bo snyggt, sexigt, stökigt och mingelvänligt. The Sparrow är den vuxna franska släktingen med känsla för detaljer och avsmak för det burdusa. Här bor man ombonat, stilfullt och tryggt med kvalitet. Kopplingen till Grand Hoôtel vill man helst undvika för att inte bli ratad som snobbig, men släktskapet är ändå tydligt, det är en gedigen hotellupplevelse rakt igenom.