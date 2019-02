Mathias Dahlgren bakom restaurangen på nya Stockholmshotellet

Mathias Dahlgren och Staffan Naess står bakom till The Sparrow Wine Bar & Bistro vid Stureplan. Den 1 februari öppnar såväl restaurangen som hotellet för sina första officiella gäster.



Naess och Dahlgren har gemensamt arbetat fram konceptet bakom The Sparrow Wine Bar & Bistro med 58 sittplatser i bistron. Duon presenterar därmed sin första bistro-, vinbar- och hotellfrukostkoncept. De prisbelönta restaurangerna Matbaren och Rutabaga på Grand Hôtel Stockholm och rågbrödsbageriet Green Rabbit är andra koncept som de driver gemensamt. Ett team bestående av handplockade medarbetare från dessa verksamheter följer nu med Naess för att driva The Sparrow Wine Bar & Bistro på plats.



– Med The Sparrow Wine Bar & Bistro har vi tagit fram ett koncept där vi har fått gå loss i det franska köket. Bistromenyn, frukosten och barens utmärkta vinlista kommer till sin fulla rätt i den parisiska atmosfären, säger Staffan Naess, operativ chef på The Sparrow Wine Bar & Bistro.



Dahlgren har under många år utvecklat och predikat sin matfilosofi ”det naturliga köket” som nu för första gången även kommer att tillämpas på The Sparrows franska bistromeny.



– Riktigt kul för både mig och de närmaste medarbetarna att få en ny och spännande utmaning. Målet är att skapa en genuin fransk upplevelse, både vad gäller atmosfär och mat, säger Mathias Dahlgren.

Hotellets 88 rum, varav 11 juniorsviter, varierar i storlek från 15 till 35 kvadratmeter och genomsyras av starka färger och mönster. Rummen har fått behålla sina tidstypiska originaldetaljer så som vackra kakelugnar, stuckaturer, trägolv och i flera sviter går det att njuta av morgonkaffet på egen balkong.



– The Sparrow är ett personligt hotell med en internationell atmosfär, det är hotellet jag själv vill bo på. Våra gäster kommer att få en personlig upplevelse mitt i city med en service i världsklass, säger Elin Roquet, vd på The Sparrow Hotel.



The Sparrow Hotel öppnar den 1:a februari.

thesparrowhotel.se.

