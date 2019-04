5 tips på restauranger i matmeckat Kapstaden

I Kapstaden kan du hitta något som passar allas smaklökar. Restaurangutbudet är stort och det är dessutom väldigt prisvärt när det kommer till fine dining och gourmékrogar. Släng på lokalproducerat vin från landets olika vingårdar och du har ett perfekt matmecka. Här får du fem tips på restauranger i staden.

Text: Elin Fellman

Reverie Social Table

På Reverie Social Table är det fokus på det sociala under middagen. Varje kväll får 18 gäster ta plats vid långbordet och avnjuta en femrättersmeny som kocken Julia Hattingh lagar olika varje kväll tillsammans med utvalda viner. Under middagen uppmanas också gästerna att lägga undan sina mobiler och samtala med varandra.

226A Lower Main Rd, Observatory, Cape Town, 7925, South Africa

The Pot Luck Club

På populära The Pot Luck Club måste du boka bord cirka två månader innan du ska äta på restaurangen – men det är det värt. Det är en av de mest populära restaurangerna i Kapstaden och ligger i den hippa stadsdelen Woodstock. Här serveras modern mat i tapasformat och restaurangen ligger även högst upp i hotellet The Silo och har en fantastisk utsikt över staden.

The Silo, The Old Biscuit Mill, 373-375 Albert Rd, Woodstock, Cape Town, 7915

El Burro Taqueria

På El Burro Taqueria serveras mexikansk och latinamerikansk mat på en av Kapstadens främsta bargator. Det är fart och fläkt på restaurangen som bland annat serverar innovativa tacos och hemgjorda nachos. Rätterna är i tapasstorlek och det är meningen att sällskapet ska beställa in flera olika rätter och dela. Till maten dricker du en mexikansk tequiladrink. Bra vegetarian och veganalternativ finns också.

1, New Church St & Kloof Nek Rd, Tamboerskloof, Cape Town

Osteria Tarantino

Osteria Tarantino är en italiensk restaurang i hjärtat av Kapstaden i De Waterkant-området med en familjär stämning. Det är mycket kötträtter på menyn och kan därför vara begränsat för vegetarianer. Ägaren "Enrico" brukar ofta rekomendera viner till sällskapet beronde på vad de ska äta.

125A Waterkant St, De Waterkant, Cape Town, 8001

Grand Africa Café

Det är inte bara maten du kommer för när du besöker Grand Africa Café, utan även härlig livemusik, en fantastisk solnedgång och vit sandstran. Resturangen, som även serverar smaskiga drinkar, ligger på stranden Waterfront och på menyn serveras allt ifrån nyfångad fisk från havet intill samt nybakade pizzor.

1 Haul Rd V&A Waterfront Front, Granger Bay Blvd, Cape Town, 8002

