Prag – en gastronomisk revolution

Matscenen i Prag har ändrats drastiskt de senaste tio åren. Pragborna har blivit kräsna och trött sauerkraut och ljummet kaffe är numera ett minne blott. Istället är det cold brew och vietnamesisk pho som är Pragbornas nya vardagsmat och vill man äta traditionellt – då ska det göras med en twist.

Text & foto: Linda Larsson

Lediga rum & priser i Prag

Ett lands matkultur berättar mycket om ett lands historia. Så även här i Prag.

Mer som en frukt- och grönsaksdrink än en gin och tonic. Om du är ute efter en klassisk GT – gör dig icke besvär att beställa en på Eska, en av Prags populäraste restauranger där influencers trängs med modefolk. Inte heller om du är ute efter traditionellt tjeckisk mat. Även om allt på menyn här på något vis har koppling till Tjeckien tillagas alla rätter med en twist. Rolig fine dining helt enkelt. Eskas specialitet är deras sotade nypotatis i krämigt skum. Fantastiskt god – men också väldigt mättande för att vara en rätt på en avsmakningsmeny. Men så, vi är i Tjeckien och här gillar man stora portioner.

Vad som är typisk tjeckiskt går att diskutera. Tjeckien är ett ungt land, det var först 1993 som Tjeckoslovakien delades upp och det Tjeckien som vi känner till i dag bildades. Förutom Slovakien gränsar landet till Polen, Tyskland och Österrike och influenser från grannländerna märks inte bara i politiken och i sätt att vara – utan också i matlagningen. Ofta när man pratar om det tjeckiska köket menar man typiskt centraleuropeiska rätter som gulasch och surkål. Istället för potatis är det ofta dumplings eller vitt bröd som serveras till köttet. Wienerschnitzlarna är stora och grönsaker är tillbehör, inte huvudrätt. Men likosm att pizza och tacos har blivit nya nationalrätter i Sverige har även Prag fått nya rätter på den ”typiskt tjeckiska” menyn.

Den vietnamesiska nudelsoppan pho har blivit en av Prags populäraste rätter. Den klara vietnamesiska risnudelsoppan går att få tag på lite överallt. Lika lätt som det är att hitta falafel i Malmö – lika enkelt är det att få tag i en sjyst pho här i Prag. Lite otippat kan tyckas i ett land som är känt för sitt öl och husmanskost – men egentligen inte alls konstigt. Tjeckien har tagit emot väldigt många immigranter från just Vietnam och vietnameser är den etniskt största minoritetsbefolkningen i landet. Varför så många vietnameser har hamnat just i Tjeckien beror på att många vietnamesiska gästarbetare bjöds in under Tjeckoslovakiens kommuniststyre och efter kommunismens fall beslöt sig många för att stanna i landet.

Men tillbaka till ”det typiskt tjeckiska köket”.

Röken och matoset ligger tung i hela lokalen på Kantýna. Här är mest män även om en och annan dam kan skymtas mellan alla gigantiska ölglas och skägg. Öl tappas upp från kranarna och i det semiöppna köket ser man hur kockarna svettas när de tar temperaturen på köttet. Entrecoten måste vara perfekt rosa och nej, den här restaurangen är inget för vegetarianen och veganen. Kött är i fokus på Kantýna, Prags populäraste köttrestaurang som är en upplevelse i sig själv. Det är föga överraskande att Prags bästa råbiff serveras just här. Det råa nötköttet serveras tillsammans med en skiva surdegsbröd och vitlök – enkelt, men också just därför: så gott.

– Jag vill ta tillbaka mina gäster till min barndoms Prag. Så beskriver kocken Oldřich Sahajdák sin oförbestämda meny på Michelinrestaurangen La Degustation.

Han steker upp lite svamp, spritsar lite svampcrème ovanpå. En egentligen väldigt enkel rätt. Men som med råbiffen på Kantýna – enkelt är ibland precis det som gör en rätt så god.

Inspirationen hämtar han som sagt från barndomen. Men inte bara sin egen utan hela teamet i köket är involverade i att ta fram nya rätter.

– Eftersom jag har personal som kommer från hela Tjeckien behöver man egentligen bara besöka den här restaurangen för att få en matresa genom hela landet, säger han och ler.

La Degustation har blivit framröstad som Tjeckiens bästa restaurang och har haft en Michelinstjärna sedan 2012.

– Jag har aldrig strävat efter stjärnan. Bara att servera god mat, säger Oldřich Sahajdák samtidigt som han förbereder en aprikoskompottliknande dessert.

Att jag lämnar Prag proppmätt är ingen överdrift. Att det sen inte heller kostar skjortan att vara här – prisnivån är ungefär hälften av i Sverige – det gör inte saken sämre.

Resaturanger

Kantýna

Prags populäraste köttrestaurang som är en maskulin upplevelse med mycket rökos. Gillar du råbiff är detta stället att beställa en, här serveras en gudomligt god version med en vitlöksklyfta och surdegsbröd som tillbehör.

Politických vězňů 5, Nové Město

kantyna.ambi.cz

La Degustation

Den kända tjeckiska kocken Oldřich Sahajdáks Michelinrestaurang vars meny ständigt ändras beroende på vilka råvaror som finns att tillgå för dagen. Avsmakningsmeny kostar cirka 1 500 kronor – ett kap för en restaurang i den här klassen.

Haštalská 18, Staré Město

ladegustation.cz

Cukrarna Mysak

På detta klassiska konditori vill du sitta länge. František Myšák var en av Prags kändaste konditorer i början av 1900-talet och hans namn är än i dag förknippat med bakelser av högsta kvalitet. Vaniljglassen med hasselnötskross är inte heller dum.

710/31 Vodičkova, Nové Město

mysak.ambi.cz

Lokal

Namnet antyder vad den här restaurangen har på sin meny: trendig men enkel kvarterskrog som finns på flera adresser i stan som serverar riktigt bra tjeckisk husmanskost. Och såklart är det öl som gäller som dryck till maten.

Finns på flera adresser, en av dem hittar du på: Dlouhá 33, Staré Město

lokal.ambi.cz

Eska

En av Prags mest omtalade och populäraste restauranger/kaféer där tjeckiska rätter tillagas med en twist. Här serveras både avsmakningsmenyer, bruncher och kaffe att ta med. Om du är mätt – gå hit ändå bara för de välblandade drinkarnas skull.

Pernerova 49, Karlín

eska.ambi.cz

Mr Hotdog

Korv låter kanske inte jättesexigt men Mr Hotdog är ett av Prags hetaste ställen just nu. Även om man kan tro att det ska vara jättespeciella korvvarianter på menyn när ett ställe är så hajpat – är det bara egentligen helt vanlig korv med bröd som serveras här. Korven är dock i en klass för sig – klanderfri! Och du kan dricka vin till.

Kamenická 24, Holešovice

mrhotdog.cz

Banh-mi-ba

Populär vietnames och ett perfekt ställe att luncha på – vietnamesisk snabbmat när den är som bäst. Dessutom ett mycket prisvärt alternativ.

Rybná 26, 110 00 Staré Město

banhmiba.cz

Pho Viet

Som namnet antyder är det den vietnamesiska buljongsoppan Pho som är i fokus på menyn här. Pho är generellt en populär rätt i hela Prag och på Pho Viet serveras rykande varma med autentisk smak.

Narodni 961/25, Prag

Podolka

Ett sjyst lunchställe för vegetarianen – även om deras slogan lyder ”allt är inte vegetariskt”. Testa deras zucchininudlar med svamp, paprika, spenat och cashewnötter, perfekta när man känner för något fräscht men ändå mättande.

Podolské nábřeží – Přístav 1

restauracepodolka.cz

Barer & kaféer

Beergeek

Glöm årgångsvin, här är det årgångsöl som gäller. Beergeek är både en bar och en butik (Obs: butiken och baren har olika adresser). På frågan hur många öl som finns i sortimenten svarar personalen ”många” och tillägger ”vi tar bara in öl vi själva gillar”.

Baren: Vinohradská 988/62, Žižkov

Butiken: Slavíkova, 10

Oh Deer Bakery

Cronuten blev en stor succé när den lanserades i New York för några år sedan. Hajpen nådde aldrig riktigt Europa men om alla cronuts smakar som på Oh Deer är det svårt att förstå varför. De är ju beroendeframkallande! Testa den med vit choklad och hallonmousse.

Bělehradská 62, Vinohrady

ohdeerbakery.cz

La Boheme

Trevligt fik som är perfekt för den som vill sitta och mysa med en kopp te länge.

Sázavská 2031/32

labohemecafe.eu

Mezi srnky

Mysigt litet kafé på samma gata som La Boheme som serverar frukost fram till klockan 16. Pannkakorna med bacon, skogsbärssylt och lönnsirap är särskilt bra.

Sázavská 19

.facebook.com/mezisrnky

Vnitroblock

Konst, kaffe och coola sneakers. I en sjyst gammal fabrikslokal. Som dessutom ligger i allt trendigare området Holešovice. Vnitroblock känns mer Brooklyn än Prag och att Vnitroblock har blivit en hipsterfavorit är inte svårt att förstå. Cappuccinon är perfekt skummad och fåtöljerna är perfekt slitna.

Tusarova 791/31, Holešovice

vnitroblock.cz

Barry Higgel's Coffehouse

Känns Vnitroblock för hippt och för utstuderat coolt, bege dig istället till Barry Higgels som ligger precis bredvid för din dagliga kopp koffein. Men bli inte för fäst vid din favoritrost - var tredje vecka byter man leverantör. Ibland tar Barry Higgel's faktiskt in bönor från svenska hyllade Helsingborgsrosteriet Koppi.

Tusarova 25

facebook.com/BarryHiggel1704

Kofi Kofi

Kedja från Brno som serverar kaffe från stånd. Går du förbi – köp med dig en mugg och sätt dig i en närliggande park. Kaffet är riktigt bra!

kofikofi.cz



Tea Mountain

Här handlar allt om te. I början av 1900-talet var just tehus väldigt populära i Prag men under kommunismens styre dog tekulturen ut. Efter 1989 blev te återigen trendigt och trenden har hållt i sig. Tea Mountain är just nu det hippaste tehuset i stan med teer som har direktimporterats från Taiwan, Kina och Japan.

Křižíkova 488

teamountain.cz

Můj šálek kávy

Tjeckiska motsvarigheten till Johan och Nyström i Stockholm. Här samlas Prags kaffeelit och är du ute efter en kopp perfektion, då är det hit du ska. Můj šálek kávy ligger på samma gata som Tea Mountain.

Křižíkova 386/105

mujsalekkavy.cz