Det överraskande matparadiset Austin

Vietnamesisk middag, vegansk brunch eller ett foodtruck-utbud som är bredare än vad du kan önska. Austins kulinariska scen är stor, nyskapande och spännande. Men ska vi äta i Austin måste vi börja med the basics – barbeque och texmex.

Text: Linnéa Jonjons Foto: Gustav Gräll

Lediga rum och priser

Utanför Franklin Barbecue ringlar sig kön lång. Och när jag säger lång så menar jag jättelång. Stället har blivit så pass populärt att det numera erbjuds stolar till de väntande gästerna. Men folk är aldrig upprörda eller sura över köandet, alla vet att om man ska ha chans att få lunch behöver man ställa sig i kön vid 08.00 på morgonen. Och ägaren Aaron Franklin har aldrig någonsin låtit någon smita före i kön. Förutom en gång – när Secret Service ringde och sa att Obama skulle vilja komma, då gjorde han ett undantag.

Franklins är Austins mest kända barbecuerestaurang, stället har sålt slut på brisket, eller oxbringa som vi säger på svenska, varje dag sedan de öppnade. När du beställer köper du “by the pound” – pulled pork, kalkon, ribs eller brisket. Grundaren Aaron Franklin har både skrivit en hyllad bok om hur man tillagar kött och har en egen tv-show, BBQ with Franklin. Stället är populärt om man uttrycker det milt. Men som tur är råder det inte brist på spännande mat i Austin. Om du inte vill köa på Franklins så finns det fler ställen runt om i stan med fantastisk barbecue. Och är det inte grillat kött som är din favoriträtt finns mängder av annat att välja på. Utbudet och lekfullheten i kombinationerna av olika sorters mat och influenser är det som är Austins starka sida. Här vågar man blanda, mixa och testa för att hitta just sin egen vinnande kombination. Men allt tar sin början i själv grunden, barbeque och texmex. Två giganter, unika och starka i sig själva, men som ändå ofta glider ihop. En pulled pork taco hittar du på många ställen i stan.

Influenserna i matkulturen i Austin är många, från historien finns spanska, brittiska, cajun, kreol, tyska, tjeckiska och mexikanska. Under en period av 1800-talet tillhörde Texas just Mexiko och efter Texas självständighet 1836 växte en tradition av mexikansk mat parallellt med det klassiska söderköket med kyckling och barbeque, majsbröd, potatismos, pajer och sött te.

I och med att fler och fler immigranter bosatte sig i området kom influenser från Europa, och framförallt Tyskland, vilket påverkade matkulturen att handla mer om nötkött och vete.

Man kan föreställa sig att ju längre söderut man åker i Texas, ju mer autentisk blir den mexikanska känslan på maten. Men många anser att det är den geografiska gränsen mellan de två länderna som är en vattendelare även vad gäller matkulturen. För det finns tydliga skillnader mellan texmex och mexikansk mat.

Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om ett antal nyckelingredienser som man började använda i USA som inte används i särskilt stor utsträckning söder om gränsen. Ingredienserna som kan ge dig en fingervisning kring om du äter traditionell mexikansk mat eller just texmex är nötkött, cheddarost, vetemjöl, svarta bönor, konserverade tomater och kummin. Finns någon eller flera av dessa i din måltid äter du sannolikt texmex.

Austin är en stad full av liv och energi, med gröna kullar och den vackra Coloradofloden som flyter mellan allt det gröna. Det finns alltid något intressant att upptäcka, något nytt att uppleva och något spännande att smaka.

De lokala vandrings- och cykellederna, alla vackra parker och det allmänt trevliga och varma klimatet gör att många i USA lockas att flytta till staden.

Austinbor kallas för Austinites och de blir bara fler och fler. Staden är en av de snabbast växande amerikanska storstäderna. Här finns en mix av studenter, musiker, techentreprenörer och “blue-collar”-arbetare. Kanske inte en klassisk konservativ Texasstad, utan snarare en okonventionell, liberal plats. Jämfört med många andra Texasstäder är Austin flera mil längre fram vad gäller öppenhet och kreativitet. “Keep Austin Wierd” är stadens inofficiella slogan och handlar om att bevara det småskaliga och unika framför stora, globala eller nationella företag och kedjor.

Austin är särskilt berömt för sin mångsidiga musikscen och har därifrån fått sin officiella slogan "The Live Music Capital of the World". Musik har historiskt varit väldigt viktigt och staden lever sannerligen upp till sin slogan med över 200 olika scener runt om i staden och hundratals spelningar per månad att välja mellan med alla möjliga typer av musik. Det finns också större evenemang som festivalerna Austin City Limits och South by Southwest, SXSW, den sistnämnda en musikfestival som har växt och även blivit en filmfestival och ett interaktivt medieevenemang.

Under det senaste årtiondet har Austins matscen verkligen kommit i kapp musikscenen. Austin är en stor stad och har flera olika stadsdelar, var och en med sin unika personlighet. I South Congress, som ligger söder om Lady Bird Lake, hittar man en mängd restauranger och foodtrucks, här händer det mycket på helgerna. East Austin är den snabbast växande stadsdelen och den är alternativ, spännande och nytänkande och här poppar nya restauranger och barer upp som blommor i asfalten. Längs med Rainey Street är gatan är fylld av roliga barer, restauranger och matställen. Vissa lekfullt byggda i containrar. På helgerna är det alltid fullt med folk, livemusik från morgon till kväll och oftast knökfullt på samtliga ställen. Det känns ibland som om man befinner sig på festival. Det är ett ungdomligt område där flera av restaurangerna och barerna ligger i små hus med pittoreska innergårdar, och festerna pågår länge. I Red River är det livemusik, nattklubbar och barer som gäller. Allt inom ett tre kvarter stort område.

I Austin finns heller inte någon anledning att gå törstig. Här finns över 50 mikrobryggerier som tillverkar öl. Norrut, kring Fredericksburg, finns vingårdar med hyggliga cabernets, tempranillos, viogniers och rieslings. Till exempel Becker Vineyards som har prisbelönta Bordeaux- och Burgundianviner.

Foodtruck-trenden har de senaste tio åren varit fantastiskt het. Så het att den nästan blivit överhettad. 2016 fanns närmare 1 300 foodtrucks i staden, mellan 2010-2016 ökade antalet med 600 procent, och vart du än vänder blicken finns chansen att sticka in huvudet i en truck för att få ett snack. Det som är lite finurligt är att de ofta organiserar sig, inte sällan hittar du flera foodtrucks på samma ställe, i små foodtruck-parker, så man behöver inte vara sugen på samma sorts mat i kompisgänget. Veganskt, peruanskt, barbeque eller texmex – det du söker finns nästan alltid någonstans samtidigt och har du ett öppet sinne finns det många nya smaker och kombinationer som du kan prova.

Trots allt det nya spännande känns det angeläget att få testa det som Austin är mest känt för – det som gör att folk glatt köar i timmar för att få prova. Barbecuen. Austin är trots allt en stad som älskar kött och tar det på stort allvar. Vi lämnar downtown och tar oss ut på de stora motorvägarna söder om staden. GPS:en guidar oss in på småvägar i ett landskap långt ifrån storstadspuls. Lugn trafik, små hus och stora ängar.

Cirka 20 minuter från centrala Austin, mitt på en raksträcka, hittar vi den populära grillen Valentina’s BBQ. En svart foodtruck som slagit sig till ro på en plätt intill Manchaca Road. Här finns en stor uteservering under tak och en ständigt långt ringlande kö av hungriga Austinbor. Valentina's är ett av stadens bästa barbequeställen, men man behöver bil för att ta sig hit, vilket gör att köerna inte är fullt lika långa som till de populäraste barbeque-restaurangerna inne i stan.

–Jag har eldat sen klockan elva i går kväll, snart ska jag åka hem och sova lite, säger Miguel Vidals som driver Valentina's och rör försiktigt om i en av grilltunnorna.

Han kliar sig på kinden med sin sotiga hand och lämnar en klädsam svart fläck som vittnar om att han jobbar hårt. Miguel Vidals är en passionerad kock och han älskar att grilla, ingen tvekan om det. Kanske är det hans passion för barbeque som gör att han lyckas så bra, som gör att så många åker långt för att testa hans Mesquite smoked brisket, pulled pork eller beef ribs.

Det är strax före lunch och kön ringlar lång. Trots att den inte rör sig märkbart är det bra stämning, man skojar och stojar, de vet att det de ska få är värt väntan. Och till slut får även vi det vi väntat på. En portion kött som inte är av denna värld. Det är mjukt med spänstigt på samma gång, smälter i munnen som på kommando, är starkt men sött, rökigt men också milt.

Miguel tittar på oss, nickar på Texasvis, hoppar in i sin truck för att åka hem och sova en sväng. Snart är det dags att starta grillen igen.

5 x Kött

Franklin Barbecue

Stans populäraste grillrestaurang där det har blivit lite av en sport att vänta länge på maten. Köerna startar vid 09 (på helgen ibland redan vid 06.30) men stället öppnar inte förrän vid 11. Kom i tid om du vill äta en av Texas mest älskade barbeque.

900 East 11th Street

franklinbbq.com

Black's BBQ

I området kring universitet ligger familjeägda restaurangen Black´s som funnits länge. Barrett Black är den fjärde generationen som driver företaget. Trivsam lokal med en härlig uteservering.

3110 Guadalupe Street

blacksbbq.com/austin

Valentina's Tex Mex BBQ

Cirka 20 minuter från downtown ligger Valentina's Tex Mex BBQ. Miguel Vidals är en passionerad kock som älskar att tillaga grillad mat. Hit tar du dig enklast med bil.

11500 Manchaca Road

valentinastexmexbbq.com

Stiles Switch BBQ & Brew

Väl ansedd grill belägen i en gammal art deco-byggnad från 1950-talet. Till skillnad från flera andra köttställen har Stiles Switch ett stort utbud av lokala ölsorter. Kör flera dagar i veckan olika dagliga specialiteter, till exempel på söndagar då det vankas Smoked Fried Wings.

6610 North Lamar Boulevard

stilesswitchbbq.com

La Barbecue

Ägaren LeAnn Mueller är uppväxt i en familj där barbecue alltid stått högt på agendan. Sedan 2012 driver hon denna moderna och prisade grill som har vansinnigt goda mackor och utsökta hemgjorda korvar.

2027 East Cesar Chavez Street

labarbecue.com

5 x Brunch

Banger's Sausage House & Beer Garden

Stadens populäraste brunch där man kan få räkna med att få vänta flera timmar innan man får äta. Livemusik, gigantiskt ölsortiment och stort fokus på korv. Bratwurst, Rabbit & Mushrooms eller husets special Banger är en liten del av restaurangens stora utbud av korv. Missa inte den stojiga och oerhört vackra baren, där ölkranarna går varma från morgon till kväll.

79 Rainey Street

bangersaustin.com

Better Half Coffee & Cocktails

Charmigt beläget vid tågrälsen i en stilren, ljus lokal. Serverar en ljuvlig frukost, blandar goda drinkar och har en brunch där köerna ringlar sig långa på helgen. Avnjut deras goda våfflor på den trevliga innergården.

406 Walsh Street

betterhalfbar.com

The Magnolia Cafe

En meny som erbjuder allt en dinerfrälst människa kan tänka sig. Den fullmatade menyn är fylld av smaskiga äggrätter som äggröra, omeletter och pannkakor. Magnolia har alltid öppet, 24 timmar per dygn, så det finns alltid möjlighet att hinna hit.

1920 South Congress Avenue

magnoliacafeaustin.com

The Steeping Room

Ett omtyckt ställe för de som älskar te och veganska/vegetariska rätter. En rolig brunchmeny med spännande smaker och blandningar. Prova en Tofu Scramble och välj något te från det fenomenala utbudet.

4400 North Lamar Boulevard

thesteepingroom.com

Be More Pacific Filipino Kitchen and Bar

Maten utgår från det filippinska köket med inspiration från Malaysia, Spanien och Kina. Prova de filippinska klassikerna Chicken Adobo, Dinuguan eller Longganisa. För 18 dollar får man dessutom äta hur mycket som helst.

7858 Shoal Creek Boulevard

bemorepacifickitchenandbar.com

5 x Barer

Donn’s Depot

I den gamla tågstationen är det livemusik sex dagar i veckan. Här bjuds det på countrymusik när den är som bäst. Besök baren när Frank Cavitt lirar, då spelas svängig musik som inte går att ogilla.

1600 West 5th Street

donnsdepot.com

Garage

En dold pärla belägen i ett parkeringsgarage mitt i centrala Austin. Den industriella baren som är lätt att missa har en cool inredning och ljuvliga drinkar. Testa den prisade vodkadrinken Indian Paintbrush som är en specialitet för just Garage.

503 Colorado Street

garagetx.com

Mean Eyed Cat

På Mean Eyed Cat (en av hans låtar från 1950-talet) är man rent ut sagt besatt av Johnny Cash. Här täcks väggarna av fotografier, citat, affischer och annat av den coola musikern. En av stans coolaste barer med livemusik, happy hour och mycket bra musik.

1621 West 5th Street

themeaneyedcat.com

Container Bar

Hela Rainey Street är fylld av schyssta barer och pubar. Den kanske mest spektakulära är Container Bar som är en konstruktion av sju återvunna båtcontainrar och som är partygatan Rainey Streets mest spektakulära bar. En unik plats helt enkelt med stort utbud av öl.

90 Rainey Street

Half Step

I det lilla gulliga blåa huset finns två barer där det görs några av Austins bästa cocktails. Den hemtrevliga lokalen känns på många sätt som en kompis vardagsrum. Den kunniga personalen gör läskande drinkar alla dagar i veckan.

75 1/2 Rainey Street

halfstepbar.com

5 x Kaffe

Jo's Coffee

En av South Congress trevligaste kaféer, där stämningen är mycket familjär och härlig. Har funnits i den luftiga lokalen sedan 1999 och har blivit en populär samlingsplats i den hippa stadsdelen både för turister och lokalbefolkningen. Eftersom stället ligger utomhus är hundar också välkomna. På en av husväggarna står det skrivet “I love you so much” där många besökare dagligen kommer för att fotografera sig.

1300 South Congress Avenue

joscoffee.com/south-congress-jos

Seventh Flag Coffee

I ett litet pittoreskt hus längs med 1st Street hittar man detta eleganta kafé. Gott om studenter och hipsters i en rymlig lokal där personalen tar kaffe på stort allvar. Utbudet är litet och valen är få men kaffet är enastående.

1506 South 1st Street

seventhflagcoffee.com

Fleet Coffee

Liten kaffebar med några enstaka sittplatser. Ett vänligt ställe som gör goda kaffedrinkar och smaskiga frukosttacos. Enkel meny, anspråkslöst och väldigt gott kaffe.

2427 Webberville Road

fleetcoffee.com

Caffe Medici

Trevligt kafé med massor av stammisar. Finns på fem platser runt om i staden och det mysigaste ligger i Clarksville.

1101 West Lynn Street

caffemedici.com

Civil Goat Coffee Co

Cirka 20 minuter utanför city ligger det lilla kaféet Civil Goat. Kaféet rostar egna kaffebönor och har dessutom ett sött litet får som heter Butters. En perfekt utflykt för den som älskar gott kaffe och fridfull miljö.

704 North Cuernavaca Drive

civilgoat.com

5 x Lunch

Elizabeth Street Cafe

För den som gillar vietnamesisk mat är denna restaurang ett utmärkt val. Maten håller hög klass, precis som den proffsiga personalen. Missa inte de saftiga mackorna eller de kryddiga sopporna. Har även en trevlig bar där det serveras goda drinkar.

1501 South 1st Street

elizabethstreetcafe.com

Torchy's Tacos

Allting började i en foodtruck men sen har det vuxit och blivit populärare för varje år. På flera platser i Austin finns denna omtyckta restaurang där det serveras makalösa texmexmåltider. Menyn har massor av roliga rätter, prova deras magnifika Fried Avocado, texmextacos blir inte bättre än så här.

1822 South Congress Avenue

torchystacos.com/in/austin

Fareground

I centrala downtown mellan några skyskrapor under gatunivå ligger den trevliga foodcourt-restaurangen Fareground. Här finns ett tiotal olika restauranger och nivån på maten är mycket hög. Denna oas mitt i stan har massor av bra mat, mycket folk och dessutom en bar fylld av spännande ölsorter.

111 Congress Avenue

faregroundaustin.com

June's All Day

Avslappnad bistro som hämtat inspiration från Frankrike. Har en väldigt rolig meny med massor av goda förrätter och goda viner. Ungdomligt klientel med dj:s på helgerna och en pubkväll på söndagarna.

1722 South Congress Avenue

junesallday.com

Home Slice Pizza

Ät pizza New York-style. Mycket populärt ställe på South Congress. Avslappnat och delikat.

1415 South Congress Avenue

homeslicepizza.com

5 x Fine Dining

Josephine House

I ett av stadens mer exklusiva områden Clarksville ligger denna förträffliga restaurang. I det blåa, sagolika huset serveras det roliga måltider med lokala råvaror. Att boka bord är nästan ett måste eftersom det ofta är fullbokat eller reserverat för fester.

1601 Waterston

josephineofaustin.com

Launderette

Omtyckt restaurang i en tjusig del av East Austin som ligger i ett gammalt tvätteri. Trivsam restaurang med god service, lyxig känsla och fina lokala råvaror.

2115 Holly Street

launderetteaustin.com

Pitchfork Pretty

En av Austins populäraste restauranger med en rolig meny av smårätter och läskande cocktails. I anslutning till den snygga restaurangen har ägaren Seth Baas anlagt en trädgård fylld av kryddor, bönor och grönsaker. På måndagar anordnar restaurangen Banchan & Barbecue som är grillat kött och små plockrätter med koreansk touch.

2708 East Cesar Chavez Street

pitchforkpretty.com

Oasis on Lake

Hit går du kanske inte för maten utan för utsikten. Oasis on Lake är en restaurang som ligger mitt på ett berg i Hill Country utanför Austin. Restaurangen serverar texmexmat och otroliga vyer. Boka bord innan.

6550 Comanche Trail

oasis-austin.com

Kemuri Tatsu-Ya

Japansk izakaya i östra Austin. Här finns Texas/japansk-fusionmat. Ramen, brisket, chili cheese takoyaki, anka och deviled eggs. Kom hungrig och redo för en upplevelse.

2713 East 2nd Street

kemuri-tatsuya.com

5 x Foodtrucks

Wanderlust Food Trailer

Kocken Wendy Wan gör fantastiska mackor och nudlar. Prova storsäljaren Boss Hog som är en macka med fläsk, coleslaw, avokado och karamelliserad lök. Glöm inte att beställa till hennes ljuvliga kimchi.

1210 Barton Springs Road

wanderlusteat.com

Baton Creole

Lynzy Moran är en karismatisk och populär kock som gör smakfulla kreolrätter. Med inspiration från Europa och Afrika erbjuder hon massor av veganska rätter. Missa inte paradrätten Jambalaya Baton med tofu.

1016 East 6th Street

batoncreole.com

Four Brothers Venezuelan Food

På tre platser runt om i Austin hittar man denna brandgula foodtruck som bjuder på venezuelansk mat. Deras Four-B Bowl med kyckling, avokado och bönor är riktigt smarrig. Finns bland annat i mitten av den pulserande gatan Rainey Street. Är ett perfekt avslut på en utekväll i området.

80 Rainey Street

fourbrothersatx.com

Via 313 Pizza

På flera platser runt om i Austin finns denna populära Detroitpizzeria. Den bästa står på Buford's Backyard Beer Garden innergård, där det bjuds på soft livemusik under helgerna. Ljuvligt fylliga, krispiga pizzor med ett tjockt lager ost, peperoni och massor av goda pålägg. Bra atmosfär och fantastiska pizzor.

61 Rainey Street

via313.com

Monk’s Momo

Monk’s Momo är en pärla som bland annat gör delikata dumplings från Himalaya. På menyn finns massor av mat från Tibet och Nepal.

75 Rainey St reet

facebook.com/monksmomoatx

5 x Hotell

Austin Motel

Lediga rum och priser

Ett klassiskt motell dit hipsters från hela världen kommer för att hänga vid den sköna poolen och njuta av de coola rummen. Beläget i den livfulla stadsdelen South Congress och har funnits i snart 80 år. Dubbelrum kostar från 1 500 kronor natten.

1220 South Congress Avenue

austinmotel.com

South Congress Hotel

Lediga rum och priser

Ett elegant boutiquehotell med stilren arkitektur. Har en vacker takpool och ett populärt kafé, Café No Sé, där det serveras en fräsch brunch. Dubbelrum från cirka 2 500 kronor natten.

1603 South Congress Avenue

southcongresshotel.com

Kimpton Hotel Van Zandt

Lediga rum och priser

Austins trendigaste hotell, beläget på Rainey Street, är uppkallat efter den legendariske sångaren Townes Van Zandt. Här finns en elegant takpool, den superba restaurangen Geraldine’s och en storslagen lobby. Har livemusik varje kväll i anslutning till den mycket trivsamma baren. Dubbelrum från cirka 4 000 kronor natten.

605 Davis Street

hotelvanzandt.com

Driskill Hotel

Stadens äldsta hotell som öppnade redan 1886 är ett magnifikt bygge. Storslagen arkitektur med en pampig fasad och entré. Ligger centralt i stan. Dubbelrum från cirka 2 300 kronor.

604 Brazos Street

driskillhotel.com

Hotel Ella

Pampigt och lyxigt historiskt hus i centrala Austin. Vill du bo i en klassisk gammal Texasherrgård väljer du Hotel Ella. Dubbelrum från cirka 2 500 kronor per natt.

1900 Rio Grande Street

hotelella.com

5 x Se & Göra

Fladdermössen vid solnedgången

Strax innan solen är på väg ner samlas hundratals människor vid Congress Avenue Bridge för att beskåda de miljoner fladdermöss som finns i staden. Kan låta banalt och tråkigt men upplevelsen är något utöver det vanliga och både vackert och spännande. En storslagen show varje kväll vår till höst, dessutom gratis.

Congress Avenue Bridge

Barton Springs Pool

Att besöka Barton Springs utomhuspool är ett måste. Poolen innehåller naturligt vatten och ligger vackert till i Zilker Park. Mycket vacker plats där man ser stadens siluett av höghus i bakgrunden. En naturlig samlingsplats där Austinborna samlas varma sommardagar för att kyla ner sig.

Zilker Park

LBJ Presidential Library

Den som vill veta allt om den gamla presidenten Lyndon B. Johnson eller LBJ som han kallas, bör förstås besöka det historiska museet som ligger i anslutning till stadens universitet. Här finns flera intressanta utställningar om amerikansk politik. Dessutom massor av kuriosa som presidentens dåvarande limousin och en replika av Ovala rummet.

2313 Red River Street

lbjlibrary.org

Whole Foods flaggskepp

Whole Foods butiker, med ekologisk mat och andra ekologiska produkter, finns över hela USA. Den allra första butiken öppnade i Austin 1980 och i landets flaggskepsbutik finns verkligen möjlighet att strosa runt i timmar. När man kikat klart kan man köpa med sig lunch eller middag från deras stora deli och äta på den mysiga takterrassen där det även finns lekpark.

525 North Lamar Boulevard

Zilker Metropolitan Park

Austin är en väldigt vacker stad mycket tack vare den stora Zilker Metropolitan Park som ligger som en fin kontrast mot de höga husen i downtown. I parken är det alltid mycket folk och massor av rörelse. För den aktive finns möjlighet att spela volleyboll, cykla eller paddla kajak längs med Lady Bird Lake med utsikt mot de höga mäktiga husen från vattnet. En promenad här är ett måste vid ett besök i Austin.