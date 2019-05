Fler kan få chansen att besöka coola The Wave

Om du någonsin har planerat en resa i Arizona så har du under googlesearchen utan tvekan stött på The Wave – en plats som inte får missas om man har vägarna förbi. För att möta den stora efterfrågan vill man nu utöka antal besökare som har tillstånd att besöka platsen, skriver Expressen.

Text: Sofia Sundström

I Arizona finns inte bara den världskända Grand Canyon utan även The Wave som är ett eftersökt turistmål. Det är sandstensklippor som har skapats av väder och vind och människor reser långväga ifrån för att se de färgskiftande sandstensklipporna som täcker ett begränsat område. Vägen dit är dock något av en utmaning då det inte finns några vägar och man behöver färdas genom öknen utan vare sig vattenhål eller skugga – till fots. Detta stoppar dock inte turister från att besöka The Wave.

För att bevara platsen och den ömtåliga naturen har Bureau of Land Management bestämt att endast 20 personer får tillträde per dag, varav 10 av platserna kan köpas på nätet och resterande lottas ut på plats. Nu vill man öka antalet för att ge fler chansen att se de vackra sandstensklipporna – från 20 till 96 platser per dag. Något som kan bli aktuellt till hösten 2019.

Travel and Leisure