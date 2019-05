8 saker att göra i New York

Frihetsgudinnan, Times Square, Brooklyn bridge och Central Park. Om du tror att du har sett allt i New York så har du fel. I världens metropol finns det oändligt mycket att upptäcka och göra. Här kommer åtta tips för dig som kanske besökt New York ett par gånger.

Lediga rum & priser

Text: Argot Murelius och Elin Fellman

INDUSTRY CITY

Långt ute i Brooklyn, förbi Gowanus puttrar Industry City, 142 000 kvm magasinsbyggnader som renoverats till en festival av kreativa kontor, konstnärsateljéer, boutiquer, barer och krogar. Brooklyn Flea (loppisen) bor numera här ute, liksom inredningspalatset ABC Carpet & Home och barberaren King of Kings. Bakom chokladtillverkaren Li-Lacs vitrinfönster kan du se hur kakaon blir till praliner och hos fabulösa Teressa Foglia kommer du garanterat hitta en ny favvo-chapeau. Anrika delikatessbutiken Sahadi är på väg hit med sina medelhavsaromer och fram till den 3e februari nästa år kan du uppleva konstnären M.C. Eschers fascinerande värld av matematiskt komplicerade skisser (köp biljetter till utställningen i förväg. Info nedan). Missa inte ett besök hos Brooklyn Kura som brygger sake på japansk koji och amerikanskt ris. Dansa salsa, ta ett yogapass, se en film, sitt kvar en stund i de lummiga trädgårdarna mellan magasinslängorna.

www.industrycity.com

THE CITY RELIQUARY

Fasaden på Williamsburgs rara kuriosakabinett, The City Reliquary, liknar en klassisk s.k. bodega, en sådan där dygnet-runt butik där du kan handla allt från fönsterputs till frukostmackor. Stadens relikskrin är också precis lika välsorterat, trångt och plottrigt, med en permanent kollektion som tecknar ett spretigt porträtt av New York, dess invånare och historia genom artefakter såsom gammaldags souvenirer och antika tunnelbanepolletter, frihetsgudinnor, foton och arkeologiska fynd. Den ideella föreningen håller öppet torsdag t.o.m. söndag.

370 Metropolitan Avenue

www.cityreliquary.org

NEUE GALERIE

Redan som barn lade filantropen och konstsamlaren Ronald S. Lauder ögonen på Gustav Klimts porträtt av Adele Bloch-Bauer. Närmare 60 år senare lade han även vantarna på det. Arvingen till mamma Estée Lauders skönhetsimperium köpte tavlan för svala 135 miljoner USD år 2006 och kammade sålunda hem världens då dyraste målning. Idag hänger Adele på Neue Galerie, Lauders alldeles egna museum för österrikisk och tysk expressionistisk konst och design. Strudelfrasigt och wienersirligt, Neue Galerie är en klenod i ett burget litet Beaux-Arts palats på övre Fifth Avenue, en gång i tiden hem åt societetsdamen Mrs. Cornelius Vanderbilt III. Museets bedårande Café Sabarsky är en tidsresa till förra sekelskiftet, inrett med Adolf Loos- och Josef Hoffmann original.

1048 Fifth Avenue

neuegalerie.org

NOGUCHI MUSEUM

Isamu Noguchi var en mångsysslare; skulptör, landskapsarkitekt, scendekoratör och möbeldesigner. Liksom paret Eames skapade han moderna möbelsuccéer för Herman Miller. Museet som firar den japansk-amerikanske konstnären ligger i stadsdelen Queens, bakom en anonym fasad, i en stram byggnad vars råa, avskalade industrimiljö utgör en utmärkt fond för Noguchis maskulina verk i alabaster, keramik, len marmor och kylig svensk granit. De är sensuella och lockar till vidröring, tyvärr är det här ett väldigt strikt se-men-inte-peta ställe. Försök inte ens doppa fingrarna i den kontemplativa japanska trädgårdens läskande fontän, men dröj för all del kvar där och njut av fågelkvittret. Temporära utställningar utforskar Noguchis kollaborationer med kamraten Bucky Fuller samt andra legender.

9-01 33rd Road, Long Island City

noguchi.org

MORGAN LIBRARY

Finansgeniet John Pierpont Morgan var inte bara framgångsrik bankir, han var en samlare av rang som plockade på sig hem och yachter, konst, ädelstenar och antikviteter. Morgans största passion var dock böcker och illuminerade manuskript, skrifter som han på sant krösusmanér lät bygga ett privatbibliotek åt; en majestätiskt förgylld, boaserad miljö i svulstig italiensk renässansstil, fylld med skatter såsom Thoreaus dagböcker och hela tre Gutenbergbiblar. Tack och lov insåg Morgans son J.P., Jr. att biblioteket var för värdefullt för att bli kvar i privat ägo, det öppnades sålunda för allmänheten 1924 och blev en av USAs mest monumentala kulturella gåvor till forskare och bokälskare. Institutionen anordnar även tankeväckande utställningar i en nyare flygel.

225 Madison Avenue

themorgan.org

MUSEUM OF THE AMERICAN GANGSTER

”Glöm inte cannolisarna!” skriker Clemenzas fru i Gudfadern-filmen då maken och Rocco är på väg till ”jobbet” för att ta kål på Paulie. Makalös skottlossning följer, Rocco knäpper råttfångaren och Clemenza utbrister kallt ”Släpp revolvern, ta med cannolin”. De sicilianska bakelserna kom med all säkerhet från De Robertis. Fiket öppnade 1904 och blev raskt ett tryggt ställe för maffian att sköta skumraskaffärer ifrån. Lucky Luciano använde det som kontor, Mike Sabatelli anhölls här för att ha drivit ”italienskt lotteri”, Bonanno-ligans Capo flyttade in på 70-talet, 20 år senare huserade Gambino-kartellen i lokalerna. De Robertis existerar inte längre men i kvarteret finns ett minimuseum tillägnat NYs gangsters. Ta en guidad tur för att verkligen smaka på maffians pikanta historia.

78 St. Mark’s Place

museumoftheamericangangster.org

RUBIN MUSEUM

Med flit tystlåtet, beläget bortom Chelseas stadsbröl, Rubin museet manar till reflexion. Den privatägda institutionen fokuserar på konst och kultur från regionerna kring Himalaya. Dess permanenta kollektion belyser tibetansk konst medan tillfälliga utställningar utforskar buddismens och hinduismens ikonografi och symbolism samt de spirituella traditionerna och ritualerna som tillhör dessa religioner. Buddha- och bodhisattva statyer, antika målningar, skrifter, mandalor och ett parant tibetanskt altare finns att beskåda i lokalerna som tidigare hyste shoppingpalatset Barneys. Det vilar en ironi i detta, kommersialismens högborg har nu blivit ett tempel för asketisk meditation. Det enda som skvallrar om byggnadens förflutna är den smäckra Andrée Putman-designade spiraltrappan.

150 West 17th Street

rubinmuseum.org

NEW YORK FED MUSEUM AND GOLD VAULT

Långt under Financial Districts gator ruvar en hemlis som knappt ens New Yorkborna själva känner till. I ett mäktigt valv, 24 meter ner i jorden, på Manhattans berggrund vilar världens största guldreserv, 5 760 ton guld, närmare bestämt 508 000 tackor från diverse nationer som anförtrott sina guldförmögenheter till USAs riksbank, en praxis som startade under Andra världskriget då många länder sökte säkra sina tillgångar bortom skottlinjen. Det går utmärkt att ta en Jocke von Anka-titt på glimret, så länge du bokar biljett långt i förväg, de få platserna till ”The Fed’s” guidade rundvandring snappas oftast upp raskare än du kan säga Klondike. Besöket inkluderar även en inblick i riksbankens verksamhet samt en ingående titt på dess arkitektoniskt fascinerande hem.

44 Maiden Lane

newyorkfed.org