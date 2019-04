Hon poddar om livet i New York

I podden Amerikabrevet intervjuar Fanny Reuterswärd framgångsrika kvinnor om deras karriärer och liv i den pulserande staden.

Text: Sofia Sundström

Varför just New York?

– Förutom utbudet och tempot, så gillar jag att staden är så öppen och accepterande för olika livsstilar. Här finns det inte bara ett sätt att göra saker på utan man kan skräddarsy sin vardag utifrån vad som passar en själv – med jobb, barnomsorg och så vidare. Det tycker jag är fantastiskt. Man tvingas tänka om vad som är normalt och omvärderar innebörden av ordet "vardag".

Är New York en stad för alla?

– Både ja och nej. Om man drömmer om att lyckas i New York och verkligen vill det så ska man försöka, det är inte omöjligt och det finns så många vägar att gå oavsett vilken yrkesbakgrund man har, vad man pluggar eller vad man gör. New York är absolut möjligheternas stad, samtidigt som det är ett ganska tufft klimat, med en arbetsmarknad som är stenhård. Lagom finns inte.

Hur kom du på idén med podcasten?

– Jag har bott här i nästan fem år nu och har under den tiden träffat så många härliga kvinnor och tjejer som bor här och har fantastiska historier. Många har flyttat hit av olika anledningar och vet kanske inte riktigt var man ska börja då man startar om från början. Man kommer hit med en dröm. Det tyckte jag var jättespännande och då kändes en pod som ett bra medium för att få ut alla de här historierna.

Du har en stark fokus på just karriären i podden – varför?

– Jag tycker att karriär är synonymt med New York och det finns en miljö här som är väldigt arbetsinriktad och en stor entreprenörsanda. Det är stor fokus på att vara kreativ och starta eget. Samtidigt tas även mycket annat upp i podden, som till exempel hur det är att bilda familj här och hur det är att vara en nykomling i staden. Och hur det är att hitta en ”work – life balance” för att nå ett hållbart sätt att leva, att hitta ett lugn.

Hur kommer det sig att du fokuserar på just kvinnor?

– Jag började med kvinnor för att jag träffade många som hamnat här av en slump – som följeslagare till en partner utan ett eget självklart sammanhang och deras sätt att börja om på nytt. Det är jättesvårt, speciellt om man har en karriär i Sverige med kontaktnät med vänner och kolleger och så hamnar man här och får starta om från noll. Samtidigt som ens partner kanske är jätteupptagen med sitt karriärsliv, då man är ganska ensam. Det blev jag inspirerad av.

Är det viktigt för dig att även lyfta fram New Yorks sämre sidor i podden?

– Ja, jag vill att podden ska visa en realistisk bild av hur det är att bo här, för det är en fantastisk stad att bo i, samtidigt som man får kämpa för att få ihop det – det är en tuff stad och det är inte helt enkelt att lära sig hur allt fungerar, ingenting är som i Sverige.

Fannys bästa tips i New York:

Favoritlunchen

By Chloe tycker jag är bäst för prisvärd, god och vegansk lunch. ”Ett syndens näste för oss som bara äter växter” – så beskrev Linnéa Larsdotter det som i podden och det är precis mitt i prick. Finns på flera ställen i stan.

Adress: 171 N 3rd Street, Brooklyn

Hemsida: eatbychloe.com

Bäst i Brooklyn

Jag är partisk när det kommer till restauranger och barer och föredrar Brooklyn. Då kan man till exempel åka till Frankies Spuntino i Carroll Gardens och avsluta med drinkar på Leyenda, mina kvarterskrogar. Man ska inte komplicera till det utan köra på enkla ställen men med superbra kvalitet och service.

Namn: Frankies Spuntino

Adress: 457 Court Street, Brooklyn

Hemsida: frankiesspuntino.com

Namn: Leyenda

Adress: 221 Smith St, Brooklyn

Hemsida: leyendabk.com

En dos kultur

Det är inte meningen att man ska vara i New York utan att få sig en släng kultur också, men skippa gärna de mest kända museerna. Du kommer förmodligen se fler turister än du ser konstverk. Satsa hellre på ett mindre känt kort som The New Museum eller Cooper Hewitt.

Namn: The New Museum

Adress: 235 Bowery, New York

Hemsida: newmuseum.org

Namn: Cooper Hewitt

Adress: 2East 91st Street, New York

Hemsida: cooperhewitt.org