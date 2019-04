Nya Sister City inspireras av finsk bastukultur

Hotellet Sister City har slagit upp dörrarna i metropolen New York. Med filosofin "Less, but Better" hämtar hotellet inspiration från finsk bastukultur och minimalism.

Text: Elin Fellman

Hotellet ligger i det hippa området Bowery, inklämnt mellan Lower Manhattan och East Village, ett utmärkt läge nära barer, restauranger och shopping. Bakom hotellet står coola ACE Hotel.

Konceptet är enklare, utan onödig inredning och med mer fokus på smart funktionalitet. Den finska bastukulturen som hotellet inspireras av är tydlig i de 200 rum som har flera inslag av trä.

Högst upp i byggnaden hittar du också takbaren Last Light med en fantastisk utsikt över Manhattan.

Ett dubbelrum kostar från cirka 2200 kronor per natt.

