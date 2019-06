Sommar i New York – nyöppnade ställen i staden

Sommar i New York är en fantastisk upplevelse i sig. Det är också den tiden på året då det poppar upp flera nya restauranger, barer, utsällningar och hotell. Här är det senaste i metropolen.

Text: Elin Fellman

Time out Market

Det allra bästa av vad New York har att erbjuda under ett tak, så beskriver Time out Market sig själva. Time Out Market är ett internationellt koncept där NYC blir den tredje staden efter Lissabon och Miami att vara med. Här blandas trendiga små restauranger och barer med konst och uppträdanden i en inomhusmarknad på 55 Water Street i Brooklyn. Från takbaren har du en fantastisk utsikt över New Yorks skyskrapor och Brooklyn Bridge och inomhus finns 21 restauranger av stadens bästa käk. Bland annat Pizza från Juliana’s, ramen från Mr. Taka och burgare från Pat LaFrieda.

55 Water Street Brooklyn

www.timeoutmarket.com/newyork/

The Metropolitan Museum of Art

The Met, The Metropolitan Museum of Art, är ett av världens största konstmuseum och ett måste att besöka i New York. I sommar har museet uppdaterat sin mat- och dryckesmeny på restaurangens fjärde våning "The Dining Room". Michelinstjärne-belönade kocken John Fraser står för menyn som för närvarade innefattar fem rätter med fokus på svamp. Dessutom lanserades tidigare "Great Hall Balcony Bar" som är öppen varje fredag och lördag där man har specialiserat sig på bittra Amaro-cocktails. Glöm inte att gå upp takbaren "The Cantor Roof Garden Bar" som serverar "Poptails" – isglass med sprit i som serveras i prosecco.

1000 5th Avenue, 4th Floor

www.metmuseum.org/

Gato

Den redan existerande restaurangen Gato på Lafayette Street har nyligen öppnat en mysig liten uteserveringen mitt i NoHo där man kan njuta av säsongsbaserad mat. Nyheter på menyn är bland annat krossade ärtor och avocado med grön harissa och tahini, förkolnade majskolvar med parmesan, basilika, paprika och vitlökssmör, friterad kyckling med honung, timjan och citron, Orecchiette med sparris, ärtor, bondbönor, manchego och salladslökspesto och mycket mycket mer läckerheter. Nytt är även en helt nytänkande brunch med blannd annat "morgonpizza" och rostade polentavåfflor.



324 Lafayette Street

http://gatonyc.com/

Feroce Ristorante

Feroce Ristorante är beläget i det nyligen öppnade hotellet Moxy Chelsea och är ett nytt italienskt koncept med tre distinkta grenar. Feroce Ristorante leverarar italiensk mat i toppklass med råvaror importerade från moderlandet, Bar Feroce serverar moderna cocktails (med hållbara lakrits- och pastasugrör) och Feroce Coffee serverar utmärkt italiensk kaffe med nybakade focaccias. Sitt gärna i den mysiga trädgården.

105 West 28th Street

http://moxy-hotels.marriott.com/nyc/chelsea/feroce-ristorante/





dell'anima

I sommar kommer baren dell'anima för första gången att husera i Gotham West Market. Här är det en roterande meny med frozen cocktails, bland annat Aperol Spritz, Frozen Negroni och Vettenmelonsmojito. Blir du hungrig lagar kocken Andrew Whitney en god färsk pasta med ostron, svamp, timjan och pecorino.

600 11th Avenue

www.dellanima.com/

HALL/odo

Den tidigare Michelinbelönte kocken Hiroki Odo har skapat en oförglömlig middagsupplevelse med sitt första individuella projekt HALL och odo. Menyn är inspirerad av personliga minnen där 14 gäster får äta sig igenom kockens smakpalett. Restaurangen öppnar tidigt med frukost och kaffe för att sedan servera smörgåsar och burgare till lunch. På kvällen efter middagstid förvandlas det på nytt då gästerna får gå igenom en hemlig dörr där de möts av en speakeasybar med smakrika cocktails.