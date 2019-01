Veckans reseguide: New York

New York kan upplevas en gång, tio gånger eller 100 gånger – vinter, vår, sommar och höst. New York, New York. Staden gör skäl för sitt namn: ett förändringarnas mecka där nya trender hela tiden föds.

Det finns så många tv-serier och filmer som utspelar sig i just New York: välj vilken karaktär du vill vara under semestern och följ den karaktärens fotspår. Shoppa loss på Manhattan och känn dig som Carrie i Sex and the City. Dansa fuldans på en undergroundklubb i Brooklyn och känn dig som Lena Dunhams karaktär Hannah i serien GIrls. Eller var bara dig själv, det absolut bästa med New York är att här finns utrymme för alla slags människor. Att vara konstig här tillhör snarare normen.

New York, New York. Det här är anledningarna till varför vi älskar dig så mycket: varsågod – våra bästa tips!

