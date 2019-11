Black Friday delar reseindustrin

Ingen kan ha missat att det är Black Friday i dag och i reseindustrin råder det skilda åsikter om konsumtionsdagen är något att uppmärksamma. Apollo och Club Med tror på att sänka priserna. Ving har inga planer på att REA ut resor och TUI har vi inte fått något svar från.

Text: Viggo Cavling och Elin Fellman

Clara Larsson på Apollo, är Black Friday bra eller dåligt för handeln, motivera gärna ditt svar?

För oss är Black Friday en stor och viktig försäljningsdag och det känns kul erbjuda något som innefattar upplevelser som lever kvar i minnet – förhoppningsvis livet ut.

Så här svarar Nathalie Drew, Marknadsdirektör för Club Med UK och norra Europa på samma fråga.

Bra! Under Black Friday erbjuder Club Med en större prissänkning än vad som erbjuds under resten av året på till exempel sista minuten eller tidigt ute-bokningar. Själva rean pågår bara mellan 25 november och 4 december 2019, men resenärer kan boka avgångar hela vägen från 30 november, 2019 fram till 30 april, 2020. Det innebär att Black Friday-rean även gäller på semester under de perioder då det är extra högt tryck, som jul & nyår, sportlov och påsk. En familj på fyra personer (över 4 års ålder; barn under 4 år bor gratis på Club Meds skidresorter) som bokar en semester till en av Club Meds skidresorter i franska eller italienska Alperna kan spara upp till 25 800 kronor under jul & nyår.

Hur stor del av ert utbud har sänkt pris under Black Friday?

Apollo: Det kommer att anpassas efter efterfrågan mellan 9 och 21 på fredag.

Club Med: Black Friday-rean gäller på 17 av Club Meds skidresorter i franska, italienska och schweiziska Alperna, 27 av Club Meds solresorter runt Medelhavet, i Indiska oceanen, Asien, Karibien och Nord- och Sydamerika samt på kryssningsfartyget Club Med 2.

Hur stor är prissänkningen i procent?

Apollo: Oftast mycket stor – årets är fortfarande hemlig.

Club Med: 10 procent och 15 procent på ett urval av resorter och avresedatum samt 20 procent paketresor (inkl. flyg) med utvalda avresedatum till utvalda resorter.

Välj en resa som verkligen har lågt pris på fredag?

Apollo: Resorna är som sagt fortfarande hemliga men vill man knipa en bra vår eller sommarresa ska man signa upp sig på vårt nyhetsbrev för lite förtur eller också hålla utkik på apollo.se på fredag.

Club Med: En resa till Club Med Da Balaia i Portugal, med boende i rum som ingår i premiumkategorin, med avresa under sportlovet såväl vecka 8 som vecka 9, har en Black Friday-rea på 20 procent och kostar från 9 190 kronor per person (över 6 års ålder; barn under 6 år bor gratis på Club Meds solresorter).