Hit vill SAS resenärer helst flyga om de får bestämma

Under konceptet Now or Never erbjuds SAS resenärer varje torsdag mellan klockan 18 och 24 att boka utvalda destinationer till ett kampanjpris. Under den gångna helgen 6-8 december fick resenärerna möjlighet att påverka vilka de kommande resmålen ska vara.

9 678 personer röstade och förstaplatsen blev Tokyo följt av New York, Miami och Malaga. Resultaten för Danmark och Norge blev något annorlunda än i Sverige. I Norge toppar Alanya och danskarna sätter New York främst.

Hit vill svenskarna helst flyga:

1. Tokyo

2. New York

3. Miami

4. Malaga

5. Hongkong

6. Alicante

7. Rom

8. Washington

9. London

10. Dublin

www.sas.se/erbjudanden/now-or-never/