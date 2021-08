Fem nya favoriter i Amsterdam

Välkommen till RES reseguide till Amsterdam.

RES är Sveriges första moderna resemagasin. Vi föddes 1981 och vår grund nu som då är att vi älskar att resa och ha koll. Det som började som ett elegant magasin är nu en sajt fylld med tusentals tips till hela världen och ett tv-program. Det händer att RES skribenter och reseexperter går på de breda allfartsvägarna, men helst vill vi hitta vår egen stig och den där lilla krogen på en bakgata fylld med stamgäster. Följaktligen bygger våra tips på våra egna erfarenheter och preferenser. Vår reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade tips till Amsterdam. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

I västra Europa ligger den charmiga huvudstaden Amsterdam. Staden är känd för sina historiska kanaler, charmiga cafeér och kullerstensgator. Det är en perfekt plats för en stärkande weekendresa för par eller kompisgäng. De här ställena bör du inte missa om du besöker Amsterdam i år.

1. Hotel The Exchange

Varje rum på det här moderiktiga hotellet är designat av studenter från AMFI, Amsterdams motsvarighet till Textilhögskolan och hotellet har vunnit flera priser för sitt kreativa koncept. Här kan du till exempel sova i ett rum inspirerat av Marie Antoinette eller i ett rum tapetserat med modetidningar. Hotellet ligger centralt på Damrak nära centralstation. En annorlunda och kul hotellupplevelse.

Boka in mig här

2. Louie Louie

För helgbruncher och barhäng är det värt att ta sig en tur till Östra Amsterdam och det bubblande stråket Linneausstraat framför Tropenmusem. Populärast på gatan är Louie Louie som serverar mat med latinamerikanska influenser i en stilig lokal med en stor bar och inglasad veranda, samt en mysig uteservering som är öppet året runt. Från menyn rekommenderas Eggs Atlantic som är en laxversion av Eggs Benedict eller en Louie Louie Torta Cobana, en mexikansk macka späckad med chili, mozzarella, cheddar och avokado och korv, vegetarianer kan beställa både Atlantic och Cobana utan fisk och kött.

HItta hit

3. Hiding in Plain sight

Hiding in Plain Sight hyllas gång på gång för att vara en av Amsterdams bästa cocktailbarer. Här osar det 20-tal och drinkarna är starka (men goda). Testa någon av signaturdrinkarna Voodoo Child eller Vieux Carré och glöm inte att boka bord på helger då det är extremt poppis.

Hitta hit

4. Back to Black

Back to Black grundades av två väninnor 2014 som båda hade en stark passion för kaffe. Idag har man ett eget kafferosteri, två kaffebarer, ett bageri och en akademi där man tränar framtida baristor. Här kan du även fika och äta frukost - men det är det svarta guldet som det är fokus på. Back to Black-menyn innehåller alla svarta kaffedrycker du kan tänka dig och Back to White-menyn bjuder på olika typer av latte och cappuccino. Allt är såklart helt ekologiskt och fairtrade.

hitta hit

5. Omelegg - de Pijp

Omelegg specialiserar sig på ägg, närmare bestämt på omelett. För vad känns mer frukost än en härlig omelett? Inte mycket. Kafét är ett familjeföretag som drivs av bröderna Faraz och Nima som fick idén om att öppna ett omelettställe efter en resa till Mellanöstern (där omeletten härstammar ifrån). Pappa Cyrus byggde restaurangen som slog upp dörrarna 2013. Idag finns man på två adresser i Amsterdam och på ett ställe i Berlin. På menyn finns alla kombinationer du kan tänka dig, våra favoriter är The Greek Wedding och Viking Fisherman. Alla omeletter görs av ägg från frigående höns.

hitta hit