5 heta nyöppningar i London

London är den perfekta weekendstaden och en förunderligt fascinerande stad som är svår att tröttna på: här händer alltid något nytt. Hela London andas kreativitet: lyxkrogar och popup-restauranger med udda koncept, excentriska konsthallar och museer. Här följer fem helt nyöppnade ställen i den vibrerande staden.

Lediga rum & priser i London

Hackney Coterie

Helt nyöppnad och cool restaurang och vinbar i en gammal lagerlokal i Hackney, i nordöstra London. Här kan du både käka middag, ta ett glas vin, köpa med dig vin och ost från butiken eller ta en take away-kaffe. Väljer du att äta middag i restaurangen väntar moderna och säsongsbetonade mellanrätter, som har blivit så populära i Sverige och i övriga Europa för den delen, samt ett brett utbud av goda viner.

Hitta hit

Ekstedt at The Yard

Vår alldeles egna stjärnkock, svenska Niklas Ekstedt, har nyligen blivit med restaurang i London. Ekstedt at The Yard huserar, som namnet avslöjar, på lyxhotellet Great Scotland Yard i Westminster. Ekstedt har belönats med flera michelinstjärnor på hans krogar i Stockholm och den nyöppnade restaurangen i London är den första utanför Sveriges gränser. Menyn är en kombination av nordisk matlagningsteknik, där maten är tillagad över öppen eld och i vedugn, tillsammans med brittiska råvaror.

Hitta hit

Oxeye

Den tidigare deltagaren i brittiska MasterChef, Sven-Hanson Britt, har öppnat en spännande och intim restaurang tillsammans med sin partner Kae Shibata. Här serveras maten runt ett 16 platser stort bord och man får följa hur maten tillagas från hackandet av lök till uppläggning. I samma lokaler huserar även Bar Rex, en vinbar som serverar smårätter, samt ett galleri en trappa upp.

Hitta hit

Sunday in Brooklyn

Amerikansk brunch hela dagen. I alla fall fram till fyrasnåret. I mysiga Notting Hill ligger numera Williamsburg-institutionen Sunday in Brooklyn och menyn bjuder på allt ifrån pocherade ägg till helgrillad svärdfisk samt smarriga drinkar om du är på det humöret.

Hitta hit

Yes Please

Stadsdelen Dalston kryllar av heta barer och restauranger just nu och Yes Please är en i raden av nyöppningar i området. Yes Please ägs av Shay Malt, grundare av den legendariska queerklubben Adonis, och hit går många i hbtq-communityt för att dricka cocktails och dela på mellanrätter.

Hitta hit