Fem coronasäkra krogar i Stockholm

Vad menar vi när vi skriver coronasäkra krogar? Vi menar krogar med stora matsalsrum och många stolar så att man inte behöver sitta rygg mot rygg med någon man inte känner. Vi menar krogar som har handsprit tillgängligt överallt och personal som inte kramar och kindpussar sina gäster. Men vi menar också krogar som serverar riktigt god mat till hyfsade priser och har drinkar som gör att vi vill stå på borden och dansa – trots att man inte får. Vi menar krogar i stadens hjärta som utgör en central del av den urbana kroppens blodomlopp. Utan dessa fem krogar vore Stockholm en mycket tråkigare stad.

Är du orolig för att stöta in i någon smittad som hostar rakt ut? Besök då krogen mellan lunch och middag. Vi uppskattar de magiska timmarna när lunchgästerna har återvänt till sina tråkiga kontor och AW-gästerna ännu inte börjat anlända. Häng på krogen mellan 14-16:30.

Och vi säger det igen. Känner du dig krasslig eller snuvig? Stanna hemma till du mår prima.

HItta hotellrum i Stockholm till schyssta priser.

1. Riche

Detta är Stockholms mest levande krogklassiker. En affärskrog och en bar för nattmänniskor som inte vill gå hem. Här syns miljardärer, konstnärer, bohemer och lantisar i en salig blandning. Före corona var det ungdomsdisco i Lilla baren och fyrtio plus hångel i den stora baren, även känd som skilsmässodiket. Stundtals under öronbedövande musik och sorl efter klockan 22.

Nu låter det som att vi har svårt för Riche. Så är inte fallet. Vi älskar Riche som den högljudda smältdeg med sociala individer, värdig en storstad. Lägg även märke till den vackra inredningen värdig en våning i Paris. Riche är systerkrog till Sturehof och har ett liknande klassiskt matutbud. Boka bord och ät middag först om du inte känner dörrvakten. Eller kom mellan lunch och middag och njut ett glas rosé med din älskade.

2. Berns

Det blev en kort sejour för Sayan Isakssons nya satsning på Berns. Maten från norra Thailand var nog lite för svår och stark för många av Berns stammisar. Så nu efter en coronastängd period öppnar man på nytt med Berns mer klassiska asiatiska stil. Berns var ju en av de första krogarna i Sverige som serverade mat från Kina redan på trettiotalet. Vi på RES uppskattar den nu något mer balanserade smakresan. Vi tycker att du ska gå hit med ett lagom stort kompisgäng och beställa in ett stort antal rätter och njuta. Berns matsal är inte bara en av Nordens vackraste och pampigaste, den är också så stor att det aldrig behöver bli någon form av trängsel. Detta är i första hand en affärskrog. Men också en familjekrog och klassiker med en minst sagt anrik historia.

3. Bleck

När solen skiner blir det snabbt fullsatt på den stora uteserveringen. Men under ordnade corona-former. På Bleck hänger hipsters och locals och hinkar öl under det att solen sakta sänker sig över gräsmattan och träningsplanen vid Ringvägen. Detta är främst en sommarkrog. Men krögaren Kalle Schröder har byggt ut och lagt en del av uteserveringen under tak. Matsalen har nu plats för 40 gäster under tak vintertid. Vi gillar speciellt det generösa långbordet mitt i rummet. Maten är fräsch med rätter man känner igen, men ändå med en egen tvist. Kocken heter Nichlas Bergstedt, han har tidigare kockat på Guide Michelin-hyllade Ekstedt och konsthallen Artipelag. Vi uppskattar de fina råvarorna. Det är hit du går med dina kompisar för att ta en AW-öl och sen stannar du hela kvällen utan att bli ruinerad.

4. Taverna Brillo

Detta är en sann mötesplats, i vanliga fall från tidig morgon till sen kväll. Men i augusti 2020 under corona öppnar man först klockan 17. Taverna Brillo är ännu en krog i Svenska Brasserier-familjen. Krogkoncernen som ägs av PG Nilsson och som har dominerat Stureplan de senaste tjugofem åren. Maten är vad vi skulle kalla amerikansk italiensk mat och pizzorna är supergoda. På helgerna hänger barnfamiljerna här och väntetiden på en pizza kan bli mer än 30 minuter, men det är det värt. Löjromspizza är en favorit. Om än en smula pricey.

Nyligen öppnade även Bar Brillo ut mot Sturegatan. Det finns även en glassbar och ett litet kafé precis vid ingången. Matsalen saknar kontakt med gatan vilket gör detta till en vinterkrog. Å andra sidan finns en lång uteservering mot Sturegatan som förvandlar Taverna Brillo till ett självklart sommarhäng. Häftig konst på väggar, tak och golv.

5. Tak

Detta är en affärskrog med overklig utsikt. Kocken och matkreatören Frida Ronges restaurang Tak öppnade våren 2017 och blev genast en dundersuccé. Stockholm är inte bortskämd med restauranger med svindlande vyer och att döma av tillströmningen av gäster var krogen ett efterlängtat tillskott på restauranghimlen. Tak ligger högst upp i det ”nya” kvarteret Urban Escape vid Brunkebergstorg, ett halvt stenkast från Sergels torg. Frida har korsbefruktat det japanska köket med nordiska råvaror – en riktigt lyckad kombination. Missa inte att ta en drink på takterrassen innan middagen! Matsalen är luftigt möblerad med snygga designmöbler, ansvarig för detta arkitekten är Gert Wingårdh.

