Hotellen som tar dig till en annan värld

Går svemester i tankarna i år igen? Vad roligt för dig! Här listar vi 5 attraktiva hotell i Sverige som tar dig till en helt annan värld - fast på ett lite kortare kilometeravstånd!

1. The Lodge Resort & Honulele Spa, Skåne.

Detta spahotell är beläget på toppen av Romeleåsen med en utsikt över Skånes milsvida, gröna landskap. Men här är du på Hawaii, inte en sekund av tvekan! När du strosar runt mellan Honulele Spa och ditt boende i form av en treetop lodge känns här riktigt exotiskt. Det finns även ett logi vid namn Lexington cabins där hela inredningen är i Lexington-stil. Och hotellets infinitypool, den är verkligen magi. Låt din sejour kanderas ännu ett snäpp och njut av hawaiianska Poke Bowls eller en 4-rätters middag komponerad av säsongens bästa råvaror. Ja, på denna plats flödar superlativen året runt men lite extra hett är det kanske under sommar och höst. Åtminstone om du söker efter en känsla från fjärran land! The Lodge Resort & Honulele Spa kammade dessutom hem priset “World Luxury Spa” 2020.

2. Ästad Vingård, Halland.

Kliv in i din alldeles egna hobbit-by! Det här måste troligtvis upplevas för att förstås. Redan innan du anländer till vingården färdas du genom Åkulla Bokskogar och inser redan nu att detta bara är för bra. Väl där framme parkerar du precis intill en tvättäkta, halländsk vinodling och vinsugstermometern börjar stiga. Valet blir dock mer klurigt när hotellets 9 olika bastur samt intressanta pooler lockar precis runt hörnet. Jag menar, det finns både en undervattensbastu, en bastu du kan simma in i(!) och en söt liten sjö med klarblått vatten. I samma veva får du även syn på hotellrummets egna lilla sauna, den är ju bara för pampig. Detta skapar ett i-landsproblem - vad ska du nu prioritera under din vistelse? Men det är väl exakt lite sådana dilemman man kan få dras med under ett spadygn. Bara en promenad bland hotellets sagolika små trähus förgyller annars dagen långt.

3. Hotell Vagabond, Skåne.

Välkommen att ta del av den romska kulturen - vad sägs om att somna i en antik “Gypsy Wagon”? Det här är så färgglatt och lekfullt att man nästan vill klä upp sig. Hotell Vagabond finns vid Abbekås, vid den skånska sydkusten. Sandstränderna är alltså belägna endast en tre minuters bilresa bort. Det finns dock risk för att bli bekväm och helt enkelt stanna kvar på den lite för mysiga och bohemiska gården. Vilken tur att värdparet legat steget före och ställt ut solstolar med utsikt mot de skånska fälten. Värdparet här är förresten riktigt trevliga, och båda två är skådespelare i grunden. Det är säkerligen en anledning till att Teater Kapija finns att ta del av, som ibland bjuder på en och annan föreställning. Och även om hela hotellet bringar känslan av att man som gäst spelar med i dess teaterpjäs, så är hotell Vagabond verkligen på riktigt! Avnjut gärna den goda frukosten med pinfärskt bröd utanför den lantliga, vita villan.

4. Tree Hotel, Harads.

Det här måste väl ändå vara så nära skogen du kan komma? Och det säger jag inte bara för att jag är stockholmare. Detta är verkligen mitt i Harads djupa skogar och det finns till och med risk (eller chans) för björnspår nedanför din trädkoja. Här finns 7 olika trädrum att välja mellan i en häpnadsväckande nymodig och unik design, The Cabin, The Bird's Nest och The Ufo är bara några av dem. Och nu snackar vi inte om några små kojor, utan detta är pampiga trädhus med betoning på hus. Med ett adderat kök skulle här nästan vara möjligt att bosätta sig året runt. Att tankarna ens går i dessa banor är för att det här uppenbart är riktigt trivsamt. Det finns dessutom en väldigt flott bastu och norrsken precis runt husknuten. Det går även att bo vid pensionatet bredvid den stora villan där du checkar in. Här är det som att kliva direkt in i 30-40-talet. Det är dukat som hemma hos gammelmormor och du kan ta del av media och kultur från en svunnen tid. Missa inte den norrländska renskavsgrytan som serveras i värdparets villa.

5. Jumbo stay, Arlanda.

Här kan du drömma om hela världen på samma gång eller bara njuta av din egen Boeing 747 Jumbojet. Du har utsikt över Arlanda och dess landningsbanor från första parkett. Med andra ord är det här ett riktigt unikt boende på rullande hjul. Eller nåja, detta plan kommer ju inte att lyfta, men kanske är det här bara förfesten på din kommande resa? Ett perfekt alternativ för både den flygrädde som fantiserar om flygplan lite i smyg, eller för den totalt flygtokiga resenären. Här kan du sova i cockpit och vara din egen pilot! Välj mellan ett antal olika rum som garanterat lär fånga ditt intresse.

Text: Carolina Scott