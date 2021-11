Lev ut din inre Dancing Queen på dessa 3 hotell

Att ha den bästa tiden i sitt liv är tillbaka igen 2021 tack vare den mest efterlängtade comebacken i popkulturhistorien. Efter nästan 40 år är Sveriges supergrupp och nationalklenod tillbaka och dem är återigen redo att ta världen med storm. Gimme, gimme, gimme paljetterade byxdresser, utsvängda byxor och plattformklackar…det är dags att dans, jivea och fira!

När livet börjar återgå till det normala behöver fans inte längre vänta till Friday nights when the lights are low. Hotellkedjan Hotels har tagit fram tre hotell med egna karaokerum för alla dancing queens, kungar, prinsar och prinsessor där ute.

– För att fira denna episka comeback har Hotels.com sammanställt en lista på hotell med karaokerum värda superstjärnor. Här kan du sjunga för full hals och dansa hela natten i glittrande kläder, utan att bli störd. Det är dags att kanalisera din inre 70-talsdiva och leva ditt bästa hotelliv... discostil!, säger Emma Tagg, chef för Global and EMEA Brand Communications på Hotels.com Brand.

Hobo Hotel, Stockholm

Eleganta Hobo Hotel har vad som krävs för att få fram din inre popdiva! På Hobo Hotel kan du sjunga för kung och fosterland i ditt eget karaokerum. Gör natten oförglömlig och låna instrument i receptionen för att ha en skimrande dansfest som ingen annan. Och när du har sjungit klart är det bara att gå upp till ett av de moderna och bekväma rummen.

The Steam Hotel, Västerås

Detta gamla ångkraftverk är idag en perfekt blandning mellan industriell design och rosa sammetsoffor. Det enda som saknas är DU (i utsvängda byxor och blå ögonskugga, såklart)! Det här Instagram-vänliga hotellet har inte ett utan två karaokerum och gitarrer att låna utan extra kostnad. Och för att verkligen komma in i den stjärnfyllda livsstilen kan du alltid koppla av och vila din röst i deras 5-stjärniga spa eller i baren 18 våningar upp.

Reimersholme Hotel, Stockholm

Reimersholme Hotel, som ligger på en liten ö mitt i Stockholm är platsen för musikälskare. Hotellet erbjuder inte bara en skön säng att sova i, karaokerum (duh!) och flera barer och restauranger, det erbjuder också en av Stockholms bästa livescener för artister från hela landet. Och om du, mot förmodan, tröttnar på att sjunga och dansa, erbjuder Reimersholme Hotel också ett brett utbud av vattensporter. Vill du åka hit? I do, I do, I do!