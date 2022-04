Not so white guide är tillbaka – tips i Stockholm, Göteborg och Malmö

För tredje året i rad ges nu Not So White Guide ut av mobiloperatören Halebop. I år har 17 restaurangpärlor i Stockholm, Göteborg och Malmö kvalat in, från peruanskt i Hagsätra till afghanskt på Rosengård.

Sveriges just nu mest sålda restaurangguide, Not So White Guide, startades för att lyfta upp kök och restauranger som är uppskattade – men som aldrig riktigt får den kärlek de förtjänar av de etablerade restaurangguiderna. I guiden, som ges ut av Halebop, ges både maten, krögarna och även matbutiker utrymme att skina. Guiden blev snabbt populär, tidigare år har varit stora succéer med en räckvidd på över åtta miljoner och 4 000 guider som sålt slut på rekordtid, vilket gör Not So White Guide till Sveriges mest sålda restaurangguide just nu.

– Runt om i Sverige finns mängder av restauranger där människor och kulturer möts, som får stadsdelar att leva och som breddar synen på vad en ”bra restaurang” är. De förtjänar självklart att synas. Våra kunder har också bidragit och tipsat om sina favoriter, och vi har en väldigt nära kontakt till våra kunder. Vi är därför väldigt stolta över att för tredje året i rad ge ut denna guide som en hyllning till hela Sveriges matskatt, säger Nicklas Stuxgren, Head of Halebop.

I årets upplaga har 17 restauranger valts ut, såväl doldisar som mer populära hak. Restaurangerna serverar allt från ghanansk till salvadoransk mat, och i guiden får man även stifta bekantskap med några av personerna bakom restaurangerna.

– Den svenska restaurangscenen är större än finkrogar, Michelinstjärnor och paradgator. Den mest minnesvärda måltiden man någonsin kommer att äta kanske finns gömd bakom ett parkeringshus eller en bussfärd bort. Det vi vill förmedla med Not So White Guide är att man ska våga ändra sina rörelsemönster, både i sin hemstad och när man reser. Det är först då man upptäcker all den matrikedom som finns runtom i landet, säger Nicklas Stuxgren.

Årets restauranger finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har valts ut efter ett gediget testande som föregåtts av tips från Halebops kunder. De flesta av restaurangerna ligger utanför stadskärnorna, i stadsdelar och förorter som kanske inte alltid förknippas med en blomstrande restaurangscen.

Utvalda restauranger

• GÖTEBORG: Che Argento, Cevabdzinica & Grill Salko, Nooodle, Kaukasien Restaurang, YiLi Restaurang och Restaurang Wondo.

• STOCKHOLM: Cabal, Restaurang Kurdistan, Kamuchas Restaurang, Fanoos, Peniel African Restaurang och Spinaci.

• MALMÖ: Curry On Wheels, Bayt Almandi, Marka Cadey, China Snack och Lala’s Buffé.