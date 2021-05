Blique by Nobis öppnar sommardestinationen Gården

Nu välkomnar Blique by Nobis solsugna gäster till sommardestinationen Gården. På den rymliga innergården serveras rökig barbeque. I en nybyggd utomhusbar blandar Blique by Nobis bartenders läskande cocktails. Den 11 juni börjar EM-festen då fotbolls EM visas på storbildsskärm, ett efterlängtat inslag för stockholmare och tillresta.



På den lummiga innergården serveras rökig barbeque med tema low and slow, ett matkoncept av kökschef Daniel Guest som ligger bakom brunchsuccéerna på Miss Clara och Blique by Nobis. Minnesvärd barbeque han själv ätit på matmarknader runt om i världen varvas med hemliga recept som gått i arv genom generationer. Rätter som Louisiana “firecracker” ribs och Maple glazed chicken thighs kompletteras med klassiska side orders som creamed corn och cowboy beans.





I en nybyggd utomhusbar blandar Blique by Nobis bartenders klassiska cocktails med en fräsch sommarprägel. Vad sägs om margherita med jalapeno- och selleri eller en midsommarcocktail med smak av rabarber, akvavit och dill? Onsdag till lördag fylls Gården med sydamerikanska och sydafrikanska elektroniska toner, då Gårdens Guest Relations Manager och resident DJ Victor Fridh spelar skivor.



På en 20 kvm storbildsskärm visas Fotbolls EM med avspark den 11 juni, ett efterlängtat inslag för stockholmare och tillresta som längtar efter folkfest i solen. Obligatorisk bordsbokning och sittande servering garanterar en upplevelse fri från trängsel. För fotbollsfantaster som föredrar privata sällskap finns möjlighet att boka chambré separée med egen skärm och servitör.

- På Blique by Nobis gör vi allt för att skapa sommarens mest självklara utomhusdestination. Till Gården välkomnar vi lokalbor och resenärer som längtar efter fotboll och folkfest, barbeque i världsklass, goda drinkar, musik och skönt häng. Känslan ska vara stimmig innergård i New Yorks Brooklyn, säger Oscar Durling, Community Manager på Blique by Nobis.