De fem mest lyxiga grejerna du kan uppleva i Stockholm i sommar

Stockholm är Sveriges huvudstad och erbjuder en form av lyx som ingen annan plats i Sverige kan erbjuda. Här har vi fem tips på lyxiga upplevelser som vi tycker att alla som har råd ska testa. RES reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är våra handplockade lyxtips till Stockholm. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld.

1. Ett hem

Stockholms i särklass bästa hotell enligt alla som haft råd att checka in. Detta lilla townhouse i Lärkstan i Vasastan har hamnat på världsbäst-listorna hos alla stora internationella fintidningar och lovorden bara fortsätter att strömma in. Maten är superb, servicen i sin egen liga och berömda Ilse Crawford står bakom den bejublade inredningen. Ett mycket intimt hotell med blott tolv rum. Nej, det är inte billigt att bo här, men har du råd: tveka inte – du kommer inte att bli besviken. Vill du titta på miljardärer och kändisar när du checkar in eller äter frukost finns inget bättre ställe. Hotellet ägs av Jeanette och Harald Mix, den senare mest känd som frontfigur för riskkapitalbolaget Altor. Detta är Stockholms mest Instagram-vänliga hotell. Bara att visa att du har varit här ger avundsjukt eko i sociala medier.

2. Nationalmuseum

Vi älskar att besöka denna byggnad efter Gert Wingårdhs smarta renovering. Skulpturhallen direkt till vänster är det vackraste rummet i Stockholm. Krogen på samma plan kan ni hoppa. Byggnaden öppnade första gången 1866. Tanken var att man skulle ha det Kungliga biblioteket på våning två och konsten på våning tre. Då fanns det ingen el i huset och inte en enda toalett. I takt med att dessa moderniteter uppfanns byggde man om museet och börja täcka för fönstren för att skydda konsten. Vad Gerts team nu har gjort är att öppna upp och åter släppa in ljuset. Ventilationen har grävts ner under ljusgårdarna och dit har man också flyttat toaletterna. En ny hiss har installerats i en av ljusgårdarna och den har plats för svindlande 97 personer. Att gå runt här och titta på konst som är overkligt vacker är ren lyx. Just nu visas även Pär Engsheden och Sara Danius Nobelklänningar. Även här har vi den högsta formen av lyx.

3. Aira

AIRA är namnet på Tommy Myllymäki och Svenska Brasseriers nya restaurang på Djurgården. Restaurangen inryms i ett nybyggt hus på Biskopsudden, som har ritats av den prisbelönta arkitekten Jonas Bohlin. Krogens mål enligt krögaren PG Nilsson är att vara världens bästa restaurang. Den gastronomiska upplevelsen på AIRA har sin grund i nordiska råvaror och traditionella matlagningstekniker. Ambitionen är att matupplevelsen ska vara innovativ och anpassad utifrån säsong. Som en del av målet att göra upplevelsen på AIRA tillgänglig för fler, kommer restaurangen erbjuda både en à la carte-meny och en avsmakningsmeny. Men att gå hit är dyrt. RIktigt dyrt. Men enligt de rapporter vi fått värt varenda tusenlapp förutsatt att du har ett gäng med dig när du kommer.

4. Grand Hôtel

När den yttersta världseliten av politiker, forskare, artister och kungligheter ska besöka Stockholm så faller valet i princip alltid på Grand Hôtel. Det är inte konstigt för Grand befinner sig i en klass för sig. Det var här Barack Obama bodde när han var i stan under sin tid som president. Säkerheten ska enligt uppgift vara det bästa i Stockholms hotellvärld. Det måste finnas ett hotell av den här typen i varje stad som vill vara med på världskartan. På Grand ser man dessutom till att alltid hålla sig uppdaterad och successivt renoveras hotellet, och många gamla rum har fått ny lyster under de senaste åren. Dessutom ligger ju två av Stockholms främsta restauranger i regi av Mathias Dahlgren i byggnaden. Men det bästa är förstås Cadier-baren döpt efter hotellets grundare. Här kan du bli sittande en hel kväll med ett gäng brevbärare från Skövde eller med en Hollywood-kändis. Hotellet ägs av finansfamiljen Wallenberg. Deras motto var länge verka utan att synas, men det gäller inte på Grand. Det är snarare regel än undantag att man ser en Wallenberg i baren eller lobbyn. Det är aldrig fel att bo på Grand, men det är lite som att vara utomlands. Man liksom missar Stockholm när man är här - å andra sidan får man vara en del av den stora världen. Risken är nämligen stor att man aldrig lämnar byggnaden när man väl kommit in.

5. Nathalie Schuterman

Ditt one-stop-lyxshopping-måste. I över 20 års tid har Nathalie Schuterman samlat pärlorna från de stora modehusen och hjälpt kvinnor och män att klä sig i det allra bästa som finns att uppbåda i Sverige. Butiken blev rikskänd när dess rea omnämndes som ”Sjutti på Schuttis” av Mickan i tv-serien Solsidan. Céline, Chloe, Dior, Hermes… här finns guldkornen från alla de stora märkena under ett och samma tak.

Text: Viggo Cavling