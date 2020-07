Fem sköna Stockholmstips som du måste se och uppleva sommaren 2020

Det händer att RES skribenter och reseexperter går på de breda allfartsvägarna, men helst vill vi hitta vår egen stig och den där lilla krogen på en bakgata fylld med stamgäster. Följaktligen bygger våra tips på våra egna erfarenheter och preferenser. Vår reseguide bygger inte på en datagenererad algoritm och miljontals anonyma betyg utan på vad vi älskar och vill göra själva. Här är är handplockade tips till Stockholm sommaren 2020. Vill du uppleva det alla andra gör kan du sluta läsa nu. Annars välkommen till vår vår värld. Detta är Stockholm i våra hjärtan.

SÖK LEDIGA RUM

1. Kändisspottning på Dramatentrappan

Dramatens trappa är en av stadens mest centrala platser. En våning upp finns den lite hemliga terrassen som tyvärr är stängd sommaren 2020, men annars väl värd ett kafébesök för utsikten. Trappan och terrassen ligger i söderläge och så länge solen skiner, så skiner den här. Blandat klientel. Är du från vischan och vill spana på kändisar finns det inte ett bättre ställe. Även ur-stockholmare sitter här och spanar och lapar glass från Sven-elva-butiken på hörnet.

2. Se staden från ovan på Skinnarviksberget

Stockholms högsta naturliga punkt når du från Yttersta tvärgärd eller Lundabron. Ta tuben till Mariatorget eller Zinkensdamm. På toppen har du en vidunderlig utsikt över Stockholm 360 grader. Här är det folk från morgon till kväll, men mest poppis är det att njuta solnedgången här. Den röda bollen sänker sig ner bakom Marieberg och Erlanderhuset och gör Nordens Venedig till en magisk plats. Ta med något att äta och dricka och häng här tills det blir natt. Det är det många som gör, men speciellt unga människor från femton år och uppåt. Skinnarviksberget är stadens härligaste fritidsgård. Och ja, ta gärna med dig dina sopor när du går ner från berget.

3. Shoppa på Kaplans

En helt unik juvelerarbutik. Det finns bara ett Kaplans i Sverige. Men det finns liknande affärer i New York, Tel Aviv och Buenos Aires. Här köper du guld och juveler. Klockor med äkta stenar som gnistrar och handväskor skapade av genierna på Gucci, Fendi, Prada och Louis Vitton. Kaplans är i grunden ett auktionshus på nätet, men här kan du faktiskt se vad du köper. Det som visas i montrarna är sånt som ännu inte är sålt på auktion. Kaplans är experter på värdering så det går lika bra att sälja värdefulla grejer här som att köpa. Man tillverkar även husets egna vigselringar till en schysst kostnad. Här handlar alla från gangsters till Zara Larsson via östermalmstanter och vanlig Vasastansbor. De senare är Stockholms mest slätstrukna befolkningsgrupp. Du måste genom en sluss för att komma in så hav tålamod i kön på Biblioteksgatan. Snart är är du shoppingparadiset!

4. Bo en natt på legendariska Lydmar

Lydmar öppnades ursprungligen 1993 av Pelle Lydmar på Sturegatan 10 vid Stureplan och blev med tiden coolaste katten i stan. De 45 rummen dekorerades med konst och i lobbyn hölls ofta konstutställningar och livespelningar, som i regel var oannonserade och gratis för allmänheten, vilket gjorde att hotellet blev något av en institution i stadens nöjesliv. 2006 kastades hotellet ut då byggnaden skulle omvandlas till kontor och sedan 2008 ligger Lydmar i Edelstamska huset på Blasieholmen, granne med Grand Hôtel och Nationalmuseum. 2013 såldes hotellet till Grand Hôtel, men det drivs fortfarande under eget varumärke och satsar alltjämt på konst, främst dokumentärt fotografi och liveuppträdanden. Nya Lydmar på Blasieholmen var inte lika revolutionerande som det första hotellet på Sturegatan, men har hittat en plats i både Stockholmarnas och utländska besökares hjärta. Det går inte att återskapa nittiotalet och de konstnärer och redaktörer som var heta då har gråa hår i dag. Ingen är trendig och stekhet i mer än några år. Men varm och skön kan alla vara och det tycker vi att Lydmar är än idag. Bakom grundkonceptet och inredningen på Skeppsholmen står norrmannen Erik Nissen som också skapat krogarna Strandvägen 1 och Milles. Fantastisk utsikt över Stockholms slott.

Lediga rum & priser

5. Häng på Tanto Strandbad

Stockholms senast anlagda badplats. Det finns ett hopptorn för de modiga och en liten tunn sandstrand för de som lugnt vill vada ut i vattnet. Årstaviken var länge skitig av all båttrafik till och från Mälaren, men på senare år har vattnet blivit allt bättre. Här hänger alla från barnfamiljer till pensionärer via tonårsgäng. Tantolunden blir framåt kvällen när solen skiner en riktig folkfest. Det är förbjudet att dricka alkohol här, men de struntar de flesta i. I närheten finns också utegym, basketplan, skateboardbana, en stor lekplats, bangolf och glass. Det enda som saknas är många toaletter...

Och här hittar du hela vår reseguide till Stockholm. 135 handplockade tips.