Turkish Cuisine Week – ny årlig matfestival i Türkiye

Matfestivalen Turkish Cuisine Week är i full gång och fokus ligger på kreativ, hälsosam och hållbar kokkonst. Målsättningen är att presentera landets rika, kulinariska arv för omvärlden och landets ledande kockar har skapat specialmenyer för att kunna visa upp allt vad det turkiska köket har att erbjuda.

Just nu pågår den första upplagan av Turkish Cuisine Week i Türkiye, men matfestivalen kommer att bli ett årligt evenemang, med syfte att visa upp landets smakrika kök, mattraditioner, kvaliteter och unika egenskaper. Under 21–27 maj kommer besökarna att kunna njuta av turkiska rätter som visa på landets kulinariska spektrum. Restaurangerna erbjuder specialmenyer med smaker som återspeglar landets månghundraåriga kokkonst och kulturarv. Landet är känt för anrika recept med anatolisk historia, men idag ses Türkiye som ett världskök som både är såväl traditionellt som trendsättande och modernt. Turkish Cuisine Week vill även framhålla hur framgångsrikt man arbetar med hållbarhet och ekologisk matlagning, att detta är ett kök där man tar tillvara på alla delar av råvarorna och har ett naturligt zero waste-tänk. Den som inte äter kött behöver inte gå hungrig – det finns även gott om vegetariska och veganska alternativ, eftersom det turkiska köket är känt för sina växtbaserade rätter tillagade med inhemsk olivolja.

En gastronomiguide online

Med anledning av Turkish Cuisine Weeks lanserades en webbplats tillägnad det turkiska köket där man kan ta del av originalrecept, matlagningsvideor av prisbelönta kockar och informativa artiklar. Sajten innehåller en kulturell och kulinarisk samling godbitar från århundraden tillbaka fram till idag. Ta del av Turkish Cuisine Week hemifrån, besök: turkishcuisineweek.com

Kulinariska UNESCO-städer

Türkiye har ett rikt kulturarv av traditionella rätter och städerna Gaziantep, Hatay och Afyonkarahisar är listade som särskilt kreativa UNESCO-städer tack vare sina anrika kulinariska kök.

De turkiska råvarorna och specialiteterna

Olivolja spelar en viktig roll eftersom de flesta grönsaker i det turkiska köket tillagas med olivolja, vilket bevarar deras näringsvärde. Auberginen, en ingrediens som dök upp i det osmanska köket på 1500-talet, återfinns i många av landets recept, inklusive aptitretare tillagade med olivolja, huvudrätter och många grytor. Vinmakeri är faktiskt också en stor specialitet för landet och det finns en etablera dvinframställningstradition från dess bördiga marker.

Michelinguiden kommer till Istanbul i oktober 2022

Istanbul har nyligen utsetts till den 38:e internationella destinationen för den världsberömda Michelinguiden. Vilka restauranger som kommer att belönas med stjärnor kommer att avslöjas vid en gala den 11 oktober 2022.